Die Aktie von Activision Blizzard ist so wertvoll wie noch nie

Woran liegt der Erfolg? Gründe dafür gibt es wohl viele. Zum einen war Shadowlands das sich am schnellsten verkaufende PC-Spiel , das am Tag des Release viele Rekorde brach. Zum anderen hatte Activision Blizzard nicht nur WoW auf Lager, sondern auch andere Titel konnten glänzen. Das „Call of Duty“-Franchise, aber auch neue Hearthstone-Erweiterungen und Spiele wie Tony Hakws Pro Skater sorgten dafür, dass die Spiele von Activision Blizzard reichlich gezockt wurden.

Auf das Tief kam ein Hoch: Im Jahr 2018 sah es für Activision Blizzard nicht so gut aus. Nach vielen negativen Meldungen und Skandalen stürzte die Aktie ab und verlor von September 2018 bis Februar 2019 zusehends an Wert – knapp 50% büßte die Aktie damals ein. Seitdem ging es Stück für Stück wieder aufwärts, sodass der Wert jetzt bei 90,37 US-Dollar liegt und damit der höchste Wert aller Zeiten erreicht wurde.

