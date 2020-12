WoW: Shadowlands bricht alle Rekorde bei Blizzard – und auch darüber hinaus. Es ist das am schnellsten verkaufte PC-Spiel aller Zeiten.

Seit gut zwei Wochen ist World of Warcraft Shadowlands nun live und zahlreiche Spieler tummeln sich in den Schattenlanden. Hat so manch ein WoW-Spieler am Erfolg der Erweiterung gezweifelt, dürfte zumindest der Launch der erfolgreichste sein, den Blizzard jemals zu vermelden hatte.

3,7 Millionen Käufer in 24 Stunden

Was wurde gesagt? In einer Pressemitteilung hat Blizzard bekannt gegeben, wie gut sich World of Warcraft Shadowlands innerhalb der ersten 24 Stunden verkauft hat. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn mehr als 3,7 Millionen Mal wurde World of Warcraft Shadowlands gekauft – und das nur innerhalb der ersten 24 Stunden. Darin enthalten sind auch die Vorbestellungen, immerhin konnte man Shadowlands bereits Monate vor dem offiziellen Release vorbestellen, um einige Boni und Vorzüge im Spiel zu haben.

Damit ist World of Warcraft das „Fastest-Selling PC Game of All Time“ – also das PC-Spiel, das sich am schnellsten verkauft hat.

Blizzard konnte damit seine eigenen Rekorde in die Schranken weisen. Diablo III rückt damit auf Platz 2 (3,5 Millionen an Tag 1) und WoW: Legion auf Platz 3 (3,3 Millionen an Tag 1).

Corona trägt seinen Teil dazu bei: Natürlich darf man nicht vergessen, dass aktuell aufgrund der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie mehr Menschen zu Unterhaltung in Form von Computerspielen greifen. Doch auch mit diesem Wissen ist der Verkauf von 3,7 Millionen Kopien an Tag 1 ein riesiger Erfolg.

Hält der Erfolg an? Ob World of Warcraft Shadowlands auch in den kommenden Monaten die Spieler halten und seinen Erfolg weiter ausbauen kann, bleibt abzuwarten. Ab morgen startet die erste Saison von Shadowlands und dann müssen die Endgame-Inhalte überzeugen. Alleine die Pakte und Torghast dürften aber noch Inhalte für viele Wochen versprechen, die weit in das Jahr 2021 reinreichen werden.

Ob dann schnell genug Nachschub kommt und die Spieler lange motiviert bleiben, wird sich zeigen. Immerhin dürfte es mehr Infos bereits auf der BlizzConline 2021 geben.