Die BlizzConline 2020/21 wird kostenlos – Das könnte euch erwarten

In einer Nachricht an alle Spieler hat sich der Blizzard-Chef J. Allen Brack mit Neuigkeiten zur BlizzCon 2020 gemeldet. Die findet im Februar 2021 unter dem Namen „BlizzConline“ statt und wird vollkommen kostenlos für alle. Aber was wird es da zu sehen geben?

Das sagt der Chef: Im neuesten Fireside Chat vom 2. November 2020 verriet Blizzard-Präsident J. Allen Brack, dass die BlizzConline 2021 kostenlos sein wird. Das Event ist der Ersatz für die durch Covid-19 abgesagte BlizzCon 2020.

Laut Brack wird die BlizzConline vollkommen kostenlos:

Wir wollen, dass es eine große, virtuelle Feier wird. Darum wird die BlizzConline kostenlos zum Zusehen und Mitmachen.

Bisher gab es jedes Jahr virtuelle Tickets für die BlizzCon, mit denen Interessierte zusehen und die verschiedenen Panels sehen konnten. Dieses Jahr soll aber niemand etwas zahlen müssen, wie Blizzard auf Anfrage von PCGamer bestätigte.

Die BlizzConline findet am 19. und 20. Februar 2020 statt. Einige Programmpunkte für das Event wurden bereits verraten. Andere werden schon stark in der Community diskutiert und sind mehr oder weniger wahrscheinlich.

BlizzConline 2021 – Was gibt es zu sehen?

Das ist bereits bestätigt: Im Video als auch auf der offiziellen Meldung hat Blizzard bereits einige Community-Wettbewerbe und Veranstaltungen verraten. So kommen auf jeden Fall:

Wettbewerbe in Cosplay, Kunst und digitalem Erzählen sowie ein Talentwettbewerb

die Cosplay-Show

der Marsch der Murlocs, ein Event rund um alles, was mit den kleinen Fischwesen zu tun hat

Auf der offiziellen Website zur BlizzCon könnt ihr euch anmelden und findet weitere Infos zu den Veranstaltungen. Die Einreichfrist ist jeweils der 4. Januar 2021.

Mögliche Ankündigungen auf der BlizzConline

Was steht noch an? Ansonsten gibt es keine konkreten Informationen über die Spiele und das, was auf der BlizzConline gezeigt wird. Allerdings lassen sich aus einigen Informationen und Hinweisen schon Dinge ableiten, die ihr zu sehen bekommen werdet:

World of Warcraft – Vorschau auf den ersten großen Patch für Shadowlands. Die nächste Erweiterung ist unwahrscheinlich, da Shadowlands erst am 24. November 2020 erscheint.

WoW Classic – Brack sprach Naxxramas als letzten großen Patch für Classic an. Möglicherweise gibt es eine Ankündigung für Classic Burning Crusade.

Overwatch – Die ganze Zeit über spielte im Hintergrund des Videos die Melodie von Overwatch und es wurde Gameplay vom neuen Koop-Modus gezeigt. Möglicherweise bekommt Overwatch 2 endlich ein Release-Datum.

Gezeigtes Gameplay von Overwatch 2.

Diablo – Diablo Immortal hat seinen größten internen Playtest hinter sich und wird wohl bald erscheinen. Die Entwicklung von Diablo 4 schreitet ebenfalls voran und möglicherweise gibt es 2021 erste Informationen zum Release.

StarCraft – Blizzard kündigte an, dass mit StarCraft 2 nun Schluss ist. Möglicherweise wird ein dritter Teil oder ein anderes Spiel im Franchise gezeigt. StarCraft gehört seit jeher zu den Säulen Blizzards.

Heroes of the Storm – Hier gibt es keine konkreten Hinweise, allerdings hat Brack das Spiel im Video mehrmals erwähnt. Nachdem der E-Sports von Heroes of the Storm 2018 eingestellt wurde, ist es ruhig um das Spiel geworden. Möglicherweise setzt Blizzard hier aber noch einmal an.

Hearthstone – Das Kartenspiel floriert und bekommt stetig neue Inhalte. Vermutlich gibt es auch 2021 hier eine neue Erweiterung, die auf der BlizzConline vorgestellt wird.

Ob ein großer, neuer Titel abseits der etablierten Franchises ansteht, lässt sich nicht genau sagen. WoW etwa geht es zwar so gut wie seit 10 Jahren nicht mehr, beim aktuellen Stand rund um Corona und der Entwickler-Arbeit aus dem Home-Office klingt das aber eher unwahrscheinlich. Insbesondere mit Blick auf den Umfang an Inhalten, die bereits sicher für die bestehenden Spiele geplant sind und derer, die vermutlich kommen werden, wäre ein neues Franchise aber wohl recht gewagt.

Worauf hofft ihr am meisten?