Der Geschäfts-Bericht von Activision Blizzard zum 3. Quartal 2020 ist da. Es gibt Aussagen zu WoW, Hearthstone, Overwatch und Diablo Immortal. Auch Spielerzahlen werden genannt. Bemerkenswert: Dem MMORPG-Oldie World of Warcraft soll es herausragend gut gehen. Und Diablo Immortal wird endlich starten.

Daher stammen die Informationen: Activision Blizzard hat seinen Quartalsbericht für das 3. Quartal veröffentlicht (via investor.activion).

Die Resultate sind besser, als gedacht. Das schreibt man vor allem Call of Duty zu: Die Kombination aus Mobile, dem Free2Play-Spiel Warzone und Modern Warfare haut voll rein. Sowas hatte man vorher noch nie, verkündet man fröhlich.

Das sind die großen Umsatztreiber: Auf 3 Marken ist Activision-Blizzard besonders stolz. Man hat 3 Spielereihen, die jede mehr als eine Milliarde US-Dollar Umsatz im Jahr generieren:

Call of Duty – mit Mobile, Modern Warfare und Warzone

World of Warcraft – mit dem Retail-MMORPG und mit Classic

und Candy Crush – mit Süßigkeiten und Mikrotransaktionen

Die wesentlichen Fakten zu den 4 Blizzard-Spielereihen von Blizzard.

Mehr Vorverkäufe von Shadowlands als für jede Erweiterung zuvor

So sieht es bei WoW aus: Blizzard hat insgesamt 30 Millionen aktive Nutzer im Monat auf das 3. Quartal gerechnet. Als aktiver Nutzer zählt, wer mindestens einmal in einem Monat in irgendein Spiel von Blizzard einloggt.

World of Warcraft soll 2020 dieselben Zahlen haben wie 2019. Das Spiel sei „stabil geblieben“. Das ist erstaunlich, weil 2019 der Hype um WoW Classic so groß war. Wenn die Spieler-Zahl von 2019 auf 2020 stabil geblieben ist, dann ist das für Blizzard ein großer Erfolg, weil sie den eher kurzfristigen Hype für einen langfristigen Erfolg nutzen konnten.

Es heißt ferner: Die „Beschäftigung mit der Spielereihe“ sei auf dem höchsten Level, bevor eine Erweiterung erschien, in den letzten 10 Jahren. Für Shadowlands gab es mehr Vorverkäufe als für jede andere Erweiterung.

Offenbar kommt Shadowlands wahnsinnig gut an. Das scheint etwas zu sein, auf das sich viele freuen. Normalerweise ist die Aktivität in WoW vor einer Erweiterung auf einem Tiefststand. 2020 ist dieser Tiefstand jedoch besonders hoch:

Das könnte daran liegen, dass WoW Shadowlands wahnsinnig gut ankommt mit einer Story, die alte Helden zurückbringt und der neuen Welt

oder es liegt schlicht daran, dass Shadowlands die erste Erweiterung ist, bei der parallel noch WoW Classic läuft und das treibt die Zahlen nach oben

Spielerzahlen von Overwatch liegen bei 10 Millionen im Monat

So geht es anderen Blizzard-Spielen: Hearthstone wuchs im 3. Quartal, wenn man es mit 2019 vergleicht. Der „Battlegrounds“-Modus kommt gut an, teilt Blizzard mit.

Overwatch hatte im dritten Quartal monatlich 10 Millionen aktive Nutzer, und das 4 Jahre nach Release. Der Shooter lebt also weiter, auch wenn das Entwicklungs-Tempo deutlich langsamer wurde.

Bei Blizzard konzentriert man sich seit einiger Zeit auf Overwatch 2, den Nachfolger mit PvE-Ausrichtung.

Auf den Start von Diablo Immortal wartet man seit 2018.

Diablo Immortal soll jetzt endlich Tests starten

Das macht Blizzard als nächstes: Es heißt, die Teams seien intern mit der Arbeit an „mehreren Produkten in der Spiele-Reihe Diablo“ beschäftigt. Damit meint man offenbar Diablo 4 und Diablo Immortal. Für das Mobile-Spiel sollen bald externe Tests beginnen. Das könnten wir also jetzt wirklich bald spielen.

Diablo Immortal scheint ja seit Monaten irgendwie in einem Entwicklungs-Nirgendwo festzustecken.

Außerdem plane man „aufregende Innovationen für Overwatch“ – damit ist offenbar Overwatch 2 gemeint.

Wie der Chef von Activision Blizzard, Bobby Kotick, ausführt, will man 2.000 neue Entwickler einstellen, um die vielen neuen Projekte bei Activision Blizzard zu befeuern. Dem geht die Entlassung von 800 Mitarbeitern 2019 voraus – die waren in „Nicht-Entwicklungsrollen“, dort hat man abgebaut.

Zuletzt wurde das Blizzard-Hauptquartier Europa, in Versailles, geschlossen.

Was hat Blizzard nur mit Mobile?

WoW geht es also auch mehr als 15 Jahre nach seinem Release noch blendend. WoW ist wahrscheinlich das wichtigste und einflussreichste MMORPG überhaupt im Westen. Doch während seiner langen Regentschaft wurde es immer wieder von neuen, jungen MMORPGs herausgefordert:

