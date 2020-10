Die 5 größten „WoW-Killer“, die jedoch von WoW gekillt wurden

Ein wichtiger Faktor für den Misserfolg war jedoch auch WoW selbst. Die erste Erweiterung „The Burning Crusade“ feierte ihren Release am 16. Januar 2007 und sorgte für viel Aufmerksamkeit. Spieler kampierten vor den Einkaufsläden ( via YouTube ) und Werbespots machten die Runde.

Was war das für ein MMORPG? Vanguard: Saga of Heroes wollte Themepark und Sandbox miteinander mischen und damit ein MMORPG kreieren, dass eine noch größere Zahl von Fans anspricht, als WoW. An einigen Stellen ist das sogar gelungen.

Was sind das für Spiele? Viele MMORPGs in den letzten 15 Jahren wurden als „WoW-Killer“ bezeichnet. Sie sollten dem erfolgreichen Spiel entweder genügend Spieler „klauen“, um ähnlich erfolgreich zu sein oder es sogar komplett vom Thorn stoßen.

