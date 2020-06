„WoW-Killer hätten beinahe MMOs gekillt“ – Entwickler erklärt das Problem

Im Rahmen von „Find Your Next Game“ haben sich Leya Jankowski von MeinMMO und Julius Busch von der GameStar mit zwei Legenden aus der MMO-Branche unterhalten. Dabei kamen interessante Ansichten zur Geschichte der Online-Games zutage.

Wer sind diese Urgesteine? Am Freitag, den 5. Juni, haben sich unsere Redakteure zum Live-Gespräch mit den beiden MMO-Legenden Raph Koster und Gordon Walton im Stream auf Twitch getroffen.

Julius Busch, Leya Jankowski, Raph Koster und Gordon Walton im Gespräch.

Koster ist seit über 20 Jahren in der Spiele-Branche, hat bereits als Lead Design an Ultima Online gearbeitet und war der Creative Director von Star Wars Galaxies. Aktuell arbeitet er an einem neuen Projekt, das Cloud-Technologie nutzen soll, über das wir aber sonst noch nichts wissen.

Walton ist ebenfalls seit über 20 Jahren im Bereich Games tätig und hat an Mass Effect, SWTOR und Ultima Online: Renaissance gearbeitet. Aktuell arbeitet er als Executive Producer an Crowfall, einem der aussichtsreichsten MMORPGs für 2020/21.

Das vollständige Gespräch findet ihr auf dem YouTube-Kanal der GameStar und auf MonstersAndExplosions auf Twitch.

„WoW-Killer haben fast das MMO-Business gekillt“

Das sagt Walton: Das Gespräch kommt auf die Geschichte der MMOs und die seit einigen Jahren eher schwierige Lage der neuen Games zu sprechen. Warum gibt es so wenige Innovation? Walton geht dabei konkreter auf die Schwierigkeiten ein, die das Genre aktuell und generell hat:

Die größte Herausforderung, die wir als MMO-Macher haben, ist, dass unsere Intervall-Zyklen zu lang sind. Wir entwickeln uns nicht so schnell wie andere Medien im Gaming, weil es zu lange dauert, jedes [Spiel] fertigzustellen. […] Wir sind hinter der Kurve, weil unsere Spiele so groß und komplex sind. […] Unsere Zyklen betragen fünf Jahre. Das ist ein Problem für die Entwicklung.

Daraus ergibt sich laut Walton das Problem, dass die MMO-Macher nicht die gleiche Übung bekommen wie andere Entwickler. Wenn sie etwa einen Fehler im nächsten Produkt ausbessern, haben andere Medien in der Zeit schon mehrere Produkte entwickelt.

Bei MMOs rechne man mit „5 Jahres“-Zyklen, das sei im Vergleich wahnsinnig lang.

Gigantischer Erfolg WoW hat das MMORPG-Genre zurückgesetzt

Was ist das Problem der WoW-Killer? Walton fügt an, dass ein großer Erfolg wie World of Warcraft ein Rückschlag für andere Entwickler ist, weil jeder in diese Richtung gehen wolle. Dadurch hätten „zwei Generationen von Spielen“ weniger Innovation erhalten. Er fasst das zusammen als: „WoW-Killer haben fast das MMO-Business gekillt.“

Koster hängt an dieser Stelle ein und erklärt noch mehr zu den Hintergründen – das Problem geht offenbar noch tiefer.

Das ist einer der Gründe, warum ich so lange keine MMOs gemacht habe. Denn wenn du ein MMO machen wolltest, gab dir niemand Geld, wenn du nicht mit WoW konkurrierst. Und um mit WoW zu konkurrieren, musst du es [finanziell] übertreffen. Das ist eine lächerliche Menge an Geld, die nahezu niemand in der Branche aufbringen kann.

Bereits 2018 war MeinMMO-Chefredakteur Gerd Schuhmann der Ansicht: Die Zukunft der MMORPGs entsteht gerade, aber sie wird vielen nicht passen.

Neue, moderne Technologien machen es laut Koster aber möglich, jetzt mit geringerem Aufwand bessere Spiele zu machen. Darum sei er nun auch zu MMOs zurückgekehrt.

Wie steht es um die „WoW-Killer“?

In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Spiele gegeben, die sich schon in der Entwicklung damit brüsten wollten, WoW den Rang als beliebtestes MMORPG abzulaufen. Eines der wohl prominentesten davon war Wildstar.

Wildstar ist von ehemaligen WoW-Entwicklern produziert worden und wollte zu den Wurzeln des MMORPGs zurückkehren, härter und anspruchsvoller sein. Trotz cooler und neuer Ideen ist es ein Themepark-MMORPG gewesen, wie World of Warcraft eben auch.

Wildstar wollte WoW stürzen und gehört nun zu den AAA-MMORPGs, die brutal gescheitert sind.

WildStar hat versucht, WoW in seinem eigenen Gebiet zu schlagen und hat deswegen bereits 2018 wieder schließen müssen – nach gerade einmal vier Jahren. Zum Vergleich: World of Warcraft hält sich seit mittlerweile über 15 Jahren.

Dafür kämpft WoW mittlerweile mit eigenen Problemen. Seit einiger Zeit verlassen wichtige Mitarbeiter das Unternehmen hinter dem MMORPG (Activision Blizzard), unter anderem der ehemalige „WoW-Vater“ Mike Morhaime. Dieser ist sogar der Ansicht, dass es das Genre mittlerweile ziemlich schwer hat und erklärt, warum MMORPGs heute nicht mehr so beliebt sind.