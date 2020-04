MMORPGs sind nicht mehr so populär wie zu den Hochzeiten in den Anfängern der 2000er. Ex-Blizzard-Chef Mike Morhaime hat sich in einem Interview zu den Gründen geäußert.

Was meinte Mike Morhaime? Der WoW-Urvater erklärt, dass es seiner Meinung nach inzwischen andere Spiele gibt, welche die soziale Spielerfahrung besser einfangen können als MMORPGs.

Dies hängt laut ihm auch mit der Zugänglichkeit zusammen. Je zugänglicher ein MMORPG ist, desto weniger Gründe gibt es, zusammenzuspielen. Wenn Spieler also etwa vieles allein machen können, dann spricht der Titel zwar eine breitere Zielgruppe an, der soziale Aspekt wird dadurch aber in den Hintergrund geschoben.

Ich glaube, das ist eine Frage der Zugänglichkeit und des Zeitaufwands. Ich würde nicht sagen, dass MMOs in Zukunft nicht wieder aufleben könnten, aber vielleicht gibt es andere Arten von Spielen, welche die soziale Erfahrung noch besser erfassen können. Ich würde auch sagen, dass World of Warcraft im Laufe der Jahre weniger sozial wurde, da wir durch mehr Zugänglichkeit einige der Gründe beseitigt haben, warum Spieler immer wieder mit derselben Gruppe von Menschen spielen sollen. Mike Morhaime

In diesem Interview spricht Mike Morhaime über MMORPGs und World of Warcraft.

MMORPGs hben es heute schwer

Woran zeigt sich die sinkende Popularität von MMORPGs? Schaut man sich die Situation der Online-Rollenspiele zu Beginn des Jahrtausends, etwa um den Release von WoW im Jahr 2004 und danach an, so zeigt sich, dass damals viel mehr sogenannte AAA-MMORPGs erschienen.

World of Warcraft war sehr populär und andere Entwickler hofften, ein Stück dieses Kuchens abzubekommen. Doch heutzutage sieht die Situation anders aus. Seit Jahren wurden keine großen „westlichen“ MMORPGs mehr veröffentlicht. Selbst asiatische Spiele haben es hierzulande schwer, wie man am Beispiel Bless Online sehen kann, das nur wenige Monate nach Release eingestellt werden musste. Viele MMORPGs, die sogar nach WoW erschienen sind, sind inzwischen tot.

Die MMORPGs, die angekündigt werden, stammen meist von Indie-Entwicklern, haben große Visionen und bekommen Probleme, diese auch umzusetzen. Die Situation rund um Chronicles of Elyria zeigt, wie sich ein Indie-Entwicklerteam mit seiner Vision übernehmen kann.

Loot-Shooter wie etwa Destiny 2 oder The Division 2 dagegen sind derzeit sehr beliebt. Sie bieten eine soziale Erfahrung und modernes Gameplay.

Zum Release war World of Warcraft sehr populär und startete eine Zeit, in der MMORPGs sehr viele Spieler ansprachen.

Wie sah dies früher aus? Mike Morhaime erklärt, dass er bei Release von World of Warcraft damals völlig überrascht vom Erfolg war, da er nicht damit gerechnet hatte, dass es aus dem Stand so viele Spiele ansprechen würde.

Ich erinnere mich, als wir an World of Warcraft gearbeitet haben. Eines der Dinge, die mich erstaunten, war die anfängliche Beliebtheit dieses Spiels. Ich dachte, dass wir bei der Entwicklung eines MMORPGs zumindest am Anfang nur ein kleineres Publikum erreichen würden und es müsste von dort aus wachsen. Aber auf Anhieb war die Kurve viel steiler als ich es mir jemals vorgestellt hatte. Ich denke, dass World of Warcraft bis dahin das sozialste aller unserer Spiele war, weil es Gruppen von Menschen gab, die Abenteuer gemeinsam erlebten. Mike Morhaime

Natürlich gibt es auch heute noch MMORPGs, die richtig Spaß machen und welche viele Spieler begeistern. Welche das sind, verraten wir euch in der MeinMMO-Liste der 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2020. Ihr findet dort vielleicht sogar eine neue, virtuelle Heimat, in einem der präsentierten Online-Rollenspiele.