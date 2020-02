15 tote MMORPGs, die WoW schon überlebt hat

World of Warcraft zählt auch heute noch zu den erfolgreichsten MMORPGs weltweit und das, obwohl es bereits 2004 erschienen ist. Seit Release wurden dutzende neue Spiele veröffentlicht, von denen einige inzwischen wieder eingestellt wurden.

Worum geht es in der Liste? In dieser Liste möchten wir euch 15 MMORPGs vorstellen, die nach dem Release von WoW veröffentlicht und inzwischen wieder eingestellt wurden.

In der Liste finden sich viele bekannte Spiele, aber auch einige Titel, die eher unbekannt geblieben sind. Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es mag durchaus weitere Spiele geben, die in der Zeit erschienen und gestorben sind.

City of Heroes

Release-Datum: 28. April 2004

Eingestellt: 30. November 2012

City of Heroes war ein Superhelden-MMORPG von Entwickler Cryptic Studios und Publisher NCSoft. Es erschien mit englischen, deutschen und französischen Servern in Europa und erfreute sich großer Beliebtheit.

In den USA verkaufte sich das MMORPG immerhin 330.000 mal bis August 2006 und zählte zu den Top 60 der meistverkauften Spiele von Januar 2000 bis August 2006 (Edge).

Im Laufe der 8 Jahre erhielt City of Heroes 23 große Updates, darunter die kostenpflichtigen Erweiterungen City of Villains und Going Rogue. Im November 2012 war dann Schluss für das Spiel.

Inzwischen gibt es nur noch Privat-Server des MMORPGs. Die wurden 2019 bekannter und dann von Spielern überrannt.

Dark and Light

Release-Datum: 6. Juni 2006

Eingestellt: 2008

Dark and Light war ein Fantasy-MMORPG von NPCube, für das ihr monatlich bezahlen solltet. Zur Auswahl standen 12 Rassen und 14 unterschiedliche Klassen, was eine enorme Anzahl war.

Ein besonderer Ansatz war, dass ihr Erfahrungspunkte für drei unterschiedliche Bereiche sammeln konntet:

Kampf – Für das Besiegen von Gegnern

Crafting – Für das Herstellen von Items

Social – Für das Betreten einer Gilde und erledigen von Gilden-Quests

Die Arbeiten an dem MMORPG begannen bereits 2002. Durch „Druck der Investoren und der Community“ erschien es unvollständig im Jahr 2006. Schlechte Reviews führten dann zur Einstellung des Services, wobei es nie eine offizielle Aussage zur Abschaltung gab.

Das Studio Snail Games hat sich die Rechte für Dark and Light gesichert und daraus 2013 ein Survival-MMO gemacht.

Pirates of the Caribbean Online

Release-Datum: 31. Oktober 2007

Eingestellt: 1. September 2013

Bei dem Spiel handelt es sich um ein Browser-MMORPG in der Welt von Fluch der Karibik. Entwickelt und vertrieben wurde es von Disney Online zusammen mit SilverTree Media.

Obwohl die Film-Reihe sich großer Beliebtheit erfreut, konnte das Spiel nie so richtig überzeugen. Ein Problem waren auch mehrere Verschiebungen des Release-Datums und das Finanzierungsmodell, bei dem Free2Play-Spieler früh ausgegrenzt und mit Banner-Werbung zu einem Abo gedrängt wurden.

Pirates of the Caribbean Online erreichte immerhin eine 60/100 bei Metacritic. Trotzdem waren andere Disney-MMOs erfolgreicher, das Piraten-MMO wurde im September 2013 eingestellt.

StarQuest Online

Release-Datum: 2007

Eingestellt: 2014

StarQuest Online war ein Weltraum-Sandbox-MMO, bei dem man einer von vier Fraktionen beitreten konnte.

Im Fokus stand das eigene Schiff, welches von einer, aber auch mehreren Personen gesteuert werden konnte. So konntet ihr in die Rolle eines taktischen Offiziers, eines Steuermanns oder sogar die des Kapitäns schlüpfen.

StarQuest Online bot euch eine Welt mit mehr als 17.000 Sternensystemen und über 100.000 Planeten. Kämpfe wurden dabei mit NPC-Piraten, aber auch Spieler der anderen Fraktionen ausgetragen.

Die ersten 30 Tage im MMORPG waren kostenlos, danach musste man 9,99 Euro zahlen. Das Spiel konnte sich trotz sehr schwacher Grafik immerhin 7 Jahre halten, wurde jedoch 2014 eingestellt.

Tabula Rasa

Release-Datum: 2. November 2007

Eingestellt: 28. Februar 2009

Tabula Rasa war ein Science-Fiction-MMORPG von Destination Games und NCSoft. An der Entwicklung waren bekannte Gesichter von Ultima Online beteiligt, darunter auch Richard Garriott, der zuletzt an Shroud of the Avatar gearbeitet hat.

In Tabula Rasa kämpften die Spieler gemeinsam gegen eine Gruppe von Aliens. Dabei nutzte das Spiel eine Mischung aus Action- und Shooter-Kampfsystemen. Es zählt zu den ersten MMORPGs, bei denen die Missionen nicht statisch waren, sondern vom Verlauf der Schlacht abhingen.

Neben einer Story und dem PvE in der Spielwelt bot das MMORPG zudem PvP in sogenannten Wargames an.

Die Entwicklung an Tabula Rasa begann bereits im Mai 2001. Nach gut einem Jahr gab Garriott seinen Abschied von NCWest bekannt. Kurz darauf gab es eine Schlammschlacht zwischen der Firma und Garriott.

Dem Spiel hat es anscheinend geschadet, denn wenige Monate später wurde Tabula Rasa eingestellt.