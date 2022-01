Die 7 besten MMORPGs mit Action-Kampfsystem

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Für wen lohnt sich Black Desert? Black Desert richtet sich an Sandbox-Fans, die gerne eine offene Welt erkunden und das Kampfsystem genießen wollen. Vieles in BDO ist mit Grind verbunden, wie etwa die Herstellung der besten Ausrüstung oder eben die Produktionsketten für die Wirtschaft.

Bei den Angriffen holen die Charaktere weit aus und treffen in der Regel gleich mehrere Ziele. Die Fähigkeiten sind oftmals riesig und kommen mit einem regelrechten Effekt-Gewitter daher. Getroffene Feinde beginnen zu taumeln, was zu einer gewissen Wucht bei Angriffen und auch zu einem großen Spaßfaktor führt.

Was macht das Kampfsystem so gut? Black Desert setzt auf ein sehr bildgewaltiges Action-Kampfsystem, bei dem ihr die Feinde immer genau anvisieren müsst.

Er erklärt euch, was das Kampfsystem der jeweiligen Spiele so gut macht und nennt am Ende des Artikels auch noch einige Alternativen, die es nicht in die Top 7 geschafft haben.

MMORPGs gibt es in verschiedensten Kampfsystemen. Manche setzten auf klassisches Tab-Targeting, bei dem Feinde fest ausgewählt und dann attackiert werden, etwa WoW oder FFXIV. Andere setzen auf Action-Kämpfe, bei denen bewusst gezielt werden muss. In dieser Liste befassen wir uns explizit mit den MMORPGs, die das beste Action-Kampfsystem haben.

