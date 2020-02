Black Desert Online – Welche Klasse soll ich 2020 spielen?

Das MMORPG Black Desert Online bietet euch 19 unterschiedliche Klassen. Dabei kann man leicht den Überblick darüber verlieren, welche Klassen welchem Spiel-Stil folgt. Dabei soll euch dieser Beitrag helfen.

Worum geht es in diesem Beitrag? Wir möchten euch die verschiedenen Klassen im Spiel vorstellen und sie danach sortieren, wofür sie sich am besten eignen. Darum teilen wir sie ein in:

Klassen für Einsteiger

Die besten Klassen für PvE

Die besten Klassen für PvP

Orientiert wird sich dabei an den Beschreibungen der Entwickler, eigenen Erfahrungen, einem YouTube-Video von its SAMthing und Listen und Umfragen aus dem offiziellen Forum.

Bei den besten Klassen für PvP beziehen wir uns vor allem auf das 1-gegen-1. In Gruppen werden teilweise andere Builds und bestimmte Kompositionen verwendet.

Welche Klassen eignen sich für Einsteiger? Black Desert bietet ein actionreiches und kombolastiges Kampfsystem, welches Einsteiger etwas überfordern kann. Darum ist uns wichtig, dass die Klassen leicht verständlich und zudem nützlich sind.

Herauskristallisiert haben sich deshalb vor allem vier Klassen für Einsteiger:

Riese

Walküre

Shai

Magier/Magierin

Riesen – Perfekt für Einsteiger?

Das spricht für den Riesen: Der Riese ist ein Nahkämpfer, der sehr widerstandsfähig ist. Er ist groß, etwas behäbig und steht in Kämpfen mit seiner riesigen Axt immer in der ersten Reihe.

Für Einsteiger eignet sich die Klasse besonders, da sie nicht schwer zu meistern und im PvE und im Gruppen-PvP nützlich ist.

Pro Leicht zu spielen

Gut im PvE

Viel AoE

Viel CC

Nützlich im späteren Gruppen-PvP Contra Sehr repetitive Spielweise

Wenig Potenzial sich zu verbessern

Schwach im 1v1-PvP

Walküren – Defensiv, Selbstheilung und nützlich in allen Spielbereichen

Das spricht für die Walküre: Die Walküre nutzt ein Schwert und einen Schild wie der Krieger, hat aber zusätzlich nützliche Fähigkeiten, um sich selbst und Mitspieler zu heilen.

Sie ist defensiv und eignet sich besonders fürs PvE und 1v1-PvP. Sie hat zudem eine große Reichweite für einen Nahkämpfer.

Pro Gut fürs PvE

Gut fürs PvP

Viel Heilung und nützliche Buffs für die Gruppe

Hat eine größere Reichweite als andere Nahkämpfer

Ein wenig CC Contra Eingeschränkt in der Mobilität

Nicht so viele Schadensfertigkeiten

Besitzt nur wenige nützliche Combos

Shai, eine einzigartige Klasse in BDO, perfekt für Sammler

Das spricht für Shai: Shai ist eine besondere Klasse in BDO, die erst im Juni 2019 erschien. Sie setzt mehr auf Support und weniger auf Schaden. Neben dem Boomerang nutzt sie deshalb auch eine Flöte und Trommeln als Waffen. Das macht sie interessant im PvE, aber nutzlos im 1v1-PvP. Ihre Schwierigkeit ist zudem überschaubar.

Die Klasse Shai eignet sich zudem perfekt für Fans von Life-Skills, also Angeln, Sammeln von Materialien und ähnlichen Dingen. Sie startet direkt mit einigen erhöhten Skills und drei Eseln, die ein gemütliches Erkunden ermöglichen sollen.

Pro Buffs und Debuffs

Viel Selbstheilung

Stark im PvE

Perfekt für die Life-Skills Contra Wenig Schaden im PvP

Wenig Mobilität

Magier in Black Desert

Das spricht für Magier/Magerin: Magier und der weibliche Gegenpart Magierin sind die klassischen Zauber-Klassen aus Black Desert. Sie sind vor allem im PvE stark, weil sie dort Gegner schnell besiegen und AoE-Schaden verursachen können.

Sie sind jedoch etwas schwerer zu spielen, als die anderen genannten Klassen.

Pro Sehr schnell im Besiegen von PvE-Gegnern

Viel AoE

Sehr schnell im Leveln

Nicht so stark abhängig von Ausrüstung

Im Large-Scale-PvP sehr beliebt Contra Schwerer zu spielen als die anderen genannten Klassen

Stellenweise lange Zauber-Zeiten

Schwach im 1v1-PvP

Sehr wenig Mobilität

Was sind die schwierigsten Klassen für Einsteiger? Schwierig sind vor allem die Klassen Schwarzmagier und Bändigerin für Neueinsteiger. Beide bieten kaum Defensive und setzen sehr stark auf Kombos, sind dafür aber nützlicher im PvE-Endgame.

Auch der Ninja ist schwierig im PvE, weil er bereits Wissen über das Kampfsystem voraussetzt. Er macht allerdings besonders viel Spaß im PvP, weswegen sich das Meistern der Klasse definitiv lohnt.

