Black Desert verrät, welches 2023 die beliebtesten Klassen sind – Wir sagen, welche am stärksten sind

Das MMORPG Black Desert feiert seinen 7. Geburtstag im Westen und hat passend dazu eine Übersicht mit verschiedenen Statistiken veröffentlicht. Unter diesen befinden sich die beliebtesten Klassen. Wir von MeinMMO ergänzen diese Statistik mit den aktuell stärksten Klassen.

Was steht in den offiziellen Statistiken? Verschiedenes rund um die Spieler in EU/NA:

Sie haben zusammen 11,188 Milliarden Gegner getötet, darunter 511 Zentauren, die als die Lieblings-Gegner gelten.

Das höchste Level haben in Europa und Amerika jeweils Spieler auf Stufe 67. Allerdings hat der amerikanische Spieler bereits knapp dreimal so viel Erfahrung für das nächste Level gesammelt.

Das beliebteste Pet ist der Kuku Bird.

Spannend sind auch die Statistiken rund um die Klassen. So sind die beliebtesten Klassen weiterhin dunkle Magier. Auf Platz 1 steht die Dunkelklinge und auf Platz 2 die Schwarzmagierin. Das ist sogar identisch zu der Platzierung aus dem Jahr 2020.

Es folgen die Lahn, die Gardia und die Shai. Insgesamt gibt es derzeit 8,3 Millionen Charaktere, die auf den westlichen Servern gespielt werden.

Beliebte Klassen sind nicht unbedingt die Stärksten

Wie gut sind die beliebten Klassen? Wer sich aktuelle Tier Lists anschaut, wird diese fünf Klassen nur selten an der Spitze finden. Die Schwarzmagierin zählt zwar noch zu den besseren Klassen im 1v1-PvP, aber gerade die Dunkelklinge und Lahn fallen derzeit ziemlich aus der Meta.

Im PvE dominieren derzeit die beiden neuen Klassen Maegu und Wusa, die noch recht frischen Klassen Nova, Seher und Hashahin, sowie die alten Hasen Streiter und Maewa. In manchen Tier Lists spielen auch der Berserker und die Zauberin noch eine Rolle.

Im PvP sind im 1v1 vor allem Ninja, Maegu, Nova und Streiter stark. In den Belagerungen setzen viele auf Zauberer und Zauberin, Seher, Walküre und immerhin die Shai.

Black Desert feiert Geburtstag mit XP-Events und Login-Belohnungen

Was bringt der Geburtstag den Spielern? Vom 28. Februar bis zum 29. März bekommt ihr bei jedem Login haufenweise zusätzliche Belohnungen, darunter ein Glücksticket mit der Chance auf Perlen – die Echtgeldwährung im Spiel.

Außerdem gibt es bis zum 15. März zusätzliche Spawns von Garmoth und insgesamt 700 % XP-Boosts, aufgeteilt auf die verschiedenen Bereiche des Spiels.

Obendrauf gibt es ab dem 28. Februar neuen Loot bei Amazon Prime Gaming und es startet eine neue Season, über die ihr wieder schneller einen Charakter leveln könnt. Ein guter Zeitpunkt also, um mit BDO (wieder) anzufangen.

Was passiert 2023 noch? In diesem Jahr bekommt Black Desert die neue Erweiterung Land of the Morning Light, welche laut den Entwicklern die bisher “ambitionierteste” sein soll. Geplant sind neue Story-Inhalte und eine neue Insel in der offenen Welt. Diese wird auf die üblichen Grind-Spots verzichten. Das allein macht die Erweiterung spannend.

Welche Klasse spielt ihr in Black Desert am liebsten und warum? Und spielt ihr derzeit Black Desert aktiv oder was hält euch davon ab? Schreibt es in die Kommentare.

