MMORPG bekommt neue Klasse mit ungewöhnlicher, gesellschaftlich verpönter Waffe – Spieler jubeln

In MMORPGs sind die Regeln für Waffen eigentlich klar: Krieger kämpfen mit Schwert und Schild, Magier nutzen einen Stab, Kleriker eine Keule und Schurken den Dolch. Aber die neue Klasse in Black Desert hat eine ungewöhnliche Waffenkombination: Der Dosa nutzt Schwert und Tabakpfeife, dabei geht Rauchen heutzutage doch gar nicht. Der Dosa kommt am 3. Juli zu Black Desert.

Was ist das für eine Klasse:

Der Dosa ist ein Krieger, der mit Schwert und Pfeife kämt. Er wird die 28. Klasse in Black Desert sein.

Die Figur ist von koreanischen Volksmythen inspiriert, wie es heißt. „Dosa“ ist eigentlich jemand, der das „Tao“ praktiziert, eine chinesische Weltanschauung.

Die neue Dosa kommt am 3. Juli zu Black Desert, wenigstens für die PC-Version.

Wer raucht, hat immer Freunde … oder Nebelsklaven

Was kann die Klasse? Der Dosa wird sein Schwert im Kampf nutzen, mit der Pfeife allerdings kann er „Warriors of Fog“, Nebelkrieger, beschwören, die an seiner Seite kämpfen.

Ich hab früher Pfeife geraucht und da sind nie Krieger neben mir aufgetaucht– aber was, weiß ich schon?

So sieht das aus: In einem Trailer von Black Desert kann man den Dosa bei der Arbeit sehen und tatsächlich, wenn er sich da einen abkämpft, tauchen neben ihm gleich 4 Krieger auf, die mit ihm auf die Gegner hämmern.

Der Dosa scheint einen ziemlichen Wirbel zu machen und auf besonders schwungvolle Schwertangriffe und viel Rauch zu stehen.

So richtig raucht der Dosa im Trailer aber nicht. Gerade in den USA ist öffentlicher Tabak-Konsum ein heikles Thema und mittlerweile aus der Popkultur weitgehend verschwunden. Dass bei „Mad Men“ so viel geraucht wurde, wurde Ende der 2000er hitzig diskutiert, die Serie spielte aber auch in den 1960er Jahren, als Rauchen Teil des Alltags war.

„Endlich eine männliche Klasse“

So wird die Klasse diskutiert: In den Kommentaren zum Dosa auf YouTube geht ein Freudenschrei durch die Community, weil man hier nach „gefühlt 500 Jahren“ wieder eine männliche Klasse hat. Zudem ist sie voll vertont.

Im MMORPG Black Desert gibt es den Gender-Lock: Jede Klasse ist automatisch auf Volk und Geschlecht festgelegt.

Das liegt daran, dass die Südkoreaner eine andere Design-Philosophie haben. Aus ihrer Sicht ist es Unsinn, dass es Krieger und Kriegerin gibt und beide Klassen identisch sind. In koreanischen MMORPGs sind das dann gleich zwei verschiedene Klassen: Black Desert: Genderlock – Ihr könnt nicht in den Sushiladen gehen und Currywurst erwarten