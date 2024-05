Das MMORPG mit den vielleicht besten Kämpfen und 38 Millionen Spielern wird 10, feiert große Party

Das Online-Rollenspiel Black Desert wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Die Verantwortlichen von Pearl Abyss feiern das Jubiläum mit einem schicken Trailer, Ingame-Events und einer emotionalen Reise in die Vergangenheit.

Zwar stand der EU-Release von Black Desert erst am 3. März 2016 an, doch feierte das MMORPG von Pearl Abyss seinen ersten Launch bereits am 17. Dezember 2014. Bis zum 10. Jubiläum sind es also nur noch wenige Monate und die Geburtstags-Party ist schon jetzt gestartet!

Wie feiert Black Desert das Jubiläum? Die Entwickler haben einen Tribut-Trailer veröffentlicht, der auf wichtige Meilensteine des Online-Rollenspiels zurückblickt und dabei immer wieder Screenshots sowie Clips aus der Community einblendet.

Emotionale Reise in die Vergangenheit

Darüber hinaus hat Pearl Abyss die offizielle Webseite des Spiels um einen nett inszenierten Jubiläumsauftritt erweitert, der euch mit in die Vergangenheit des MMORPGs nimmt. Begrüßt werdet ihr dort mit den Worten:

„Am 17. Dezember 2014 um 6 Uhr begann unser Abenteuer mit vier Klassen im kleinen Dorf Olvia. Danach führte unsere Reise durch die Wüstenregion Valencia und das Land der Dunkelheit Odyllita, bis hin zum Land des Morgenlichts.“

Die Zeitreise führt euch nach dem Release in Korea über die Launches in den diversen anderen Ländern und für immer neue Plattformen. Dabei seht ihr auf einer interaktiven Karte, in welche Regionen euch das Abenteuer nach und nach geführt hat.

Danach folgen einige persönliche Erinnerungen aus der Community. Glorethen schreibt etwa: „Ich habe vor einigen Jahren meine jetzige Ehefrau in Black Desert kennengelernt! Wir haben am 1. Oktober 2022 offiziell geheiratet und möchten uns bei allen bedanken, die uns viele glückliche Erinnerungen beschert haben.“

Ein anonymer Spieler blickt dankbar zurück:

Ungefähr, als ich 15 Jahre alt geworden war, wurde die Shai veröffentlicht und ich hatte meinen ersten Kontakt mit Black Desert. Damals war ich wirklich deprimiert und mir hat es an Lebenslust gefehlt. Doch in Black Desert habe ich viele Leute getroffen, denen ich dankbar bin und die äußerst kostbar für mich sind, und so konnte ich mein Leben wieder in den Griff bekommen und alle Schwierigkeiten überwinden. via Jubiläums-Seite von Black Desert

Statistiken aus zehn Jahren Black Desert: Nach den Community-Erinnerungen folgen einige Statistiken aus der vergangenen Dekade.

Der Charakter mit der höchsten Stufe steht aktuell bei Level 69 und fast 40 Prozent Fortschritt bis Level 70.

Die drei am meisten gespielten Klassen sind die Dunkelklinge (7,8 Prozent), die Lahn (5,5 Prozent) sowie die Schwarzmagierin (5,4 Prozent).

Etwa 38 Millionen Spieler sollen das Buy2Play-MMORPG mittlerweile gezockt haben.

Der wertvollste Gegenstand hat im Auktionshaus einen Preis von 121.455.100.830 Silber eingebracht.

Was passiert in Black Desert? Mit dem Patch vom 29. Mai 2024 ist das Jubiläums-Event gestartet, das bis zum 19. Juni laufen soll. Wer im Event-Zeitraum mehrfach einloggt, Monster besiegt, sammelt und angelt, kann sich allerlei Belohnungen verdienen.

Alle Details zum Event erfahrt ihr in den offiziellen deutschen Patch Notes, die wir euch in die Quelle gepackt haben. Im nachfolgenden Special verraten wir euch, ob sich Black Desert im Jahr 2024 überhaupt lohnt.