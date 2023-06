Wenn ihr auf ein neues PvE-MMORPG wartet, spielt jetzt dieses alte PvP-MMO

Black Desert erschien 2016 als Sandbox-MMORPG mit starkem Fokus auf Freiheit und ab Level 50 bietet es sogar PvP in der offenen Welt. Doch in den letzten Jahren hat sich das Spiel stark verändert, findet MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch. Sogar reine PvE-Spieler können inzwischen Spaß daran haben.

Black Desert wurde anfangs von den Spielern als eine Mischung aus ARPG wie Diablo und einem PvP-Sandbox-MMO bezeichnet. Vor allem der ständige Grind stand im Fokus. Inzwischen wurden jedoch etliche Themepark-Elemente eingeführt, um das Spielgefühl aufzulockern und neue Wege gehen zu können. Wie gut man als PvE-Spieler durchkommt, habe ich die letzten 3 Wochen getestet.

Denn am 24. Mai startete die Sommer-Saison in Black Desert und da wenig später die neue Erweiterung Land of the Morning Light herauskommen sollte, habe ich einen komplett neuen Charakter angefangen und von 0 auf mittlerweile Level 60 samt nützlicher Ausrüstung gespielt.

Bisher habe ich nur PvE erlebt und stellenweise sogar richtig viel Spaß gehabt. Auf den Season-Servern gibt es nämlich nicht nur schneller Erfahrungspunkte, sondern das PvP ist zusätzlich deaktiviert, was es gerade für Neueinsteiger sehr vereinfacht.

An ein klassisches Themepark-MMORPG wie WoW oder FFXIV kommt es zwar von der Qualität – gerade in den ersten Leveln – nicht heran, doch wer derzeit ein neues Spiel sucht und Black Desert noch keine Chance gegeben hat, sollte seine Meinung vielleicht überdenken.

Wer spricht hier? Alex ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO und zockt etliche Titel gleichzeitig. Seine meiste Spielzeit hat er in Guild Wars 1 und 2, SWTOR, ESO und New World. Zuletzt war er auf der Suche nach neuen Spielen und hat dabei seine Liebe zu Black Desert entdeckt.

Der Hauptgeschichte folgen und ein Schnellreise-System freischalten

Für die Reise habe ich mir meinen ersten Riesen erstellt und mit diesem ausschließlich die verschiedenen Hauptgeschichten abgeschlossen. Dafür habe ich zu Beginn den “alten Start” gewählt, was ich auch jedem Anfänger empfehlen würde. Ihr könnt inzwischen zwar auch direkt in den Addon-Gebieten mit einem neuen Charakter anfangen, doch da ist etwas anspruchsvoller.

Die Hauptquest besteht bis Level 53 aus etwa 400 Aufgaben, doch lasst euch von dieser großen Zahl nicht irritieren. Viele davon haben vor allem mit Laufen und Dialogen zu tun.

Im Laufe der Quests werdet ihr durch die Spielwelt geführt, lernt die ersten drei großen Städte kennen und verhaut unterschiedliche Gegnergruppen. Regelmäßig kommt es zudem zu kleinen Bosskämpfen, die gerade für unerfahrene Spieler anspruchsvoll, aber auch machbar sind.

Solltet ihr irgendwann eure Hauptquest oder allgemein die Übersicht verlieren, könnt ihr “O” drücken, was ein Fenster mit sämtlichen Quests im Spiel aufruft und euch auch zeigt, wo ihr sie annehmen könnt.

Der Questlog in BDO

Etwa um Level 53, nachdem ihr die Hauptgeschichten von Balenos, Serendia und Calpheon abgeschlossen habt, könnt ihr euch dann der Magnus-Questreihe widmen. Diese führt euch in eine andere Welt, wo eure Ausrüstung keine große Rolle spielt.

Stattdessen sollt ihr über 20 kleine Rätsel lösen. Dafür müsst ihr unter anderem:

Steine in der richtigen Reihenfolge sammeln

Pferde einfangen und vor Karren spannen

Versteckte Gegenstände finden

Euch die Reihenfolge von leuchtenden Perlen merken

Euch durch eine Reihe von Lasertürmen schleichen, ohne getroffen zu werden

Die Questreihe kann am Stück gespielt etwas nervig sein, weil euch bei einigen Aufgaben eine grundsätzliche Erklärung fehlt und manchmal auch verschiedene Wege ausprobieren müsst. Über mehrere Tage verteilt, kann sie aber viel Spaß machen.

Die Magnus-Quests haben außerdem viele coole Belohnungen, darunter ein PEN Boss-Gear (ein starkes Ausrüstungs-Item) und verschiedene Brunnen in der offenen Welt, aus denen ein Schnellreise-System wird. Ihr schaltet so zudem schon viele Orte frei, an denen ihr später grinden könnt. Durch das Schnellreise-System verbinden sich zusätzlich die Lager aller Städte im Spiel. Das nimmt Black Desert einige nervige Elemente, die ich gerade zu Release stark kritisiert hatte.

Ihr kommt über den neusten Brunnen zudem in das neue Gebiet Land of the Morning Light, das richtig stark auf PvE setzt.

Neue Story-Kapitel und die Solo-Bosse

In Land of the Morning Light erwarten euch 8 Story-Stränge, denen ihr über Quests folgen könnt. Sind diese zu Anfang noch etwas träge, folgen später interessante Wendungen. Sie werden alle mit Cutscenes und sogar englischen Voice-Lines untermalt. Damit gehören die Quests hier zu den besten im Spiel.

Auf der Insel selbst könnt ihr euch zudem Bosskämpfen widmen. Insgesamt gibt es 8 Bosse mit je 10 Schwierigkeitsgraden. Das Besondere: Eure Ausrüstung macht nur rund 10 % eures Angriffs und eurer Verteidigung aus. Den Rest grindet ihr über Boni auf der Insel selbst. Anfänger sparen sich so frustrierenden Ausrüstungsgrind und können stattdessen geradewegs auf ein Ziel hinarbeiten.

Ausrüstungs-Grind ist durch die Season stark verringert

Einer meiner größten Kritikpunkte an Black Desert war immer das Ausrüstungssystem. Die Chance, dass Items ihre Stufe verlieren, teilweise sogar kaputtgehen können. Die Tatsache, dass man lernen muss, sogenannte Failstacks zu sammeln und richtig einzusetzen. Das Problem, dass trotzdem alles schiefgehen und man am Ende ohne Ausrüstung dastehen kann. Für mich Frust pur.

In der Season läuft das etwas anders:

Über Quests bekommt man das Naru-Gear, welches man relativ problemlos bis Stufe +15 und auch danach bis PEN (6 weitere Stufen) aufwerten kann.

Die ersten 16 Stufen passiert nichts bei einem Fehlschlag und danach kann es zwar wieder runterstufen, doch die Chancen dafür sind gering und man verliert nichts an Haltbarkeit. Ergo kann man einfach so lange aufwerten drücken, bis man am Ende bei PEN angelangt ist.

Das geht auch so gut, weil man im Laufe der Quests und des Season-Passes genug Aufwertungsmaterialien bekommt. Man wird quasi damit zugeworfen.

Auf PEN verwandelt sich das Naru-Gear dann in Tuvala-Ausrüstung, die ihr ebenfalls die 5 Stufen bis PEN aufwerten könnt. Hier ist die Aufwertung schon ein bisschen nerviger, weil die Haltbarkeit des Gegenstands plötzlich eine Rolle.

Doch zum einen bekommt man Material, das zumindest bei den Waffen und Rüstungen eine Aufwertung bis TRI (Stufe 3) garantiert. Und zusätzlich bekommt man dank des kostenlosen Season-Passes und der täglichen Login-Belohnungen genug Cron-Steine, die man wiederum nutzen kann, um das Runterstufen der Ausrüstung zu verhindern. So sollte man ohne großen Grind seine Tuvala-Ausrüstung bis auf PEN bekommen, vom Schmuck abgesehen.

Das PEN-Tuvala-Gear genügt, um in einigen High-Level-Zonen zu farmen. Ihr könnt es außerdem am Ende der Saison in Boss-Gear umtauschen, das ein bis zwei Stufen darunterliegt (je nach Methode). Boss-Gear auf PEN bringt euch in die Regionen von 600 Gearscore. Das Maximum liegt bei etwas über 700, wird aber aufgrund des Grinds lächerlich aufwendig und auch nur in ganz vereinzelten Gebieten gebraucht.

Bosskämpfe und Dungeons im PvE-Endgame

Wer 2016 echtes Endgame-PvE erleben wollte, wurde in Black Desert eher enttäuscht. Ein Kern-Element war und ist das Grinden immer gleicher Regionen, um dort Silber und Aufwertungsmaterial zu bekommen, um die Ausrüstung zu verbessern, um dann wieder an einem neuen Slot zu grinden.

Doch über die Jahre wurden neue PvE-Inhalte eingeführt:

Es wurden neue Bosse und Boss-Events in der offenen Welt eingeführt, die man alleine oder in Gruppen besiegen muss.

Mit Atoraxion kam der erste Dungeon für 5 Spieler mit instanziiertem Bosskampf

Es gibt noch Hunderte weitere Quests, denen ihr abseits der Story folgen könnt

Mit Land of the Morning Light wurden die instanziierten Bosse eingeführt

Mit Eternal Winter kamen zudem die sogenannten Secret-Rooms, in denen ihr eine Stunde grinden könnt, ohne von anderen Spielern überrascht zu werden. So könnt ihr den Kampf um Mobs oder PvP umgehen.

Hinzu kommen die Life-Skills wie Angeln, Sammeln und Bergbau, die Verarbeitungsberufe, die Möglichkeit Wirtschaftsketten mit Hilfe von NPCs zu kreieren, das Segeln mit einem Schiff durch die Meere und natürlich das Housing, bei dem ihr euch in eurer eigenen Instanz austoben könnt.

Zwar fokussiert sich Black Desert im Endgame stärker auf PvP – etwa mit den Außenpostenkämpfen zur Kontrolle der Spielwelt oder den neuen PvP-Arenen – aber auch als PvE-Spieler kann man hunderte unterhaltsame Stunden im Spiel verbringen. Das liegt vor allem an dem Action-Kampfsystem, das unheimlich viel Spaß macht, wenn man die Grundzüge, Fähigkeiten und Combos verstanden hat.

Wie sind eure Erfahrungen zuletzt mit Black Desert? Habt ihr dem MMORPG nochmal eine Chance gegeben oder spielt ihr etwas ganz anderes? Habt ihr weitere Empfehlungen für PvE-MMORPGs abseits der großen Titel?

