Ich habe die neue Erweiterung im MMORPG Black Desert gespielt: Endlich lohnt sich Skill und es ist nicht nur reiner Grind

Wer sich etwas in der Welt der MMORPGs auskennt, der weiß, dass Black Desert neben seinem Kampfsystem und der hübschen Grafik vor allem für den Grind bekannt ist. Die neue Erweiterung Land of the Morning Light möchte das jedoch ändern. Unser Autor Mark Sellner konnte bereits reinspielen und berichtet, wie das gelingt.

Was ist neu in Land of the Morning Light? Land of the Morning Light ist die neue Erweiterung für das MMORPG Black Desert. Sie erscheint am 14. Juni und bringt das namensgebende Gebiet in die Spielwelt des MMOs.

Äußerlich orientiert sich Land of the Morning Light so stark an Südkorea, dass sogar die Landestouristik selbst damit wirbt. Spielerisch möchte die Erweiterung ganz neue Saiten für die Sandbox-Welt von Black Desert aufziehen.

Im kurzen Überblick könnt ihr euch auf folgende, neue Features freuen:

Eine komplett neue Region samt neuen Gegnertypen

2 neue Häuser und viele neue Möbelstücke fürs Housing

Ein neues Schiff

Ein neues Minigame für die Life-Skills

Neue Endgame-Ausrüstung

Richtig anspruchsvolle Boss-Kämpfe im neuen “Boss Blitz”-Modus

In all das durfte ich bereits reinspielen und kann euch schon vorab verraten: Das wird richtig gut. Doch lasst mich euch auch erzählen, warum.

Die Story ist ein großes Highlight in der neuen Erweiterung

Wie habe ich gespielt? Auf einem Event in Amsterdam durfte ich, gemeinsam mit 9 anderen, europäischen Kollegen und den Entwicklern selbst, drei volle Stunden in Land of the Morning Light reinschnuppern.

Dabei gab es keinerlei Begrenzungen. Die komplette Erweiterung stand mir offen und ich durfte machen, worauf auch immer ich Lust hatte. Dafür wurde mir ein Charakter bereitgestellt, der laut Entwickler “die so ziemlich beste Ausrüstung, die man aktuell bekommen kann” besaß. Ich entschied mich für eine Drakania und schon gings los.

Ihr benötigt übrigens keinen Endgame-Charakter, um die neue Erweiterung zu spielen. Ganz im Gegenteil, Land of the Morning Light ist ein komplett neues Startgebiet, insofern ihr es auch besitzt. Ihr könnt also mit einem frischen Charakter direkt in die Erweiterung starten, wenn ihr das wollt.

Wer schreibt hier? Mark Sellner ist MMORPG-Autor bei MeinMMO und hat in diversen Genrevertretern schon mehrere tausend Stunden verbracht. In Black Desert Online flossen dabei jedoch nur weniger als hundert, weswegen er euch einen frischen Blick auf die Erweiterung präsentieren möchte, gefüttert von der Expertise im Genre selbst.

Was habe ich gespielt? Von der völligen Freiheit nahezu überrumpelt, wollte ich mir einen möglichst großen Überblick machen und meine drei Stunden so effizient wie möglich nutzen. Nachdem ich der Hauptstory von Land of the Morning Light bis in die erste Stadt folgte, entschied ich mich, eine der 8 Stories ausgiebig zu spielen

Wie schon in der letzten Erweiterung Eternal Winter, sind die übrigens fast vollständig vertont und bringen insgesamt über 100 Minuten an Cutscenes mit – nice!

Dabei konnte ich mich frei entscheiden, welcher der Geschichten ich zuerst machen möchte. Die Entwickler versicherten mir, dass allesamt eigenständig funktionieren, jedoch auch miteinander verwoben sind. Sie alle erzählen euch im Grunde aber mehr, über jeweils einen der acht Bosse, mit denen ihr euch anlegen könnt.

Im Storybook könnt ihr auswählen, welche Geschichte ihr spielen wollt

Wie gut sind die Geschichten? Ich möchte an dieser Stelle natürlich nicht spoilern, kann aber sagen, dass die Story, die ich gespielt habe, mich absolut überrascht hat. Während sie am Anfang noch recht träge und durchschaubar wirkte, überraschte sie mich mit spannenden Wendungen, starken Charakteren und relevanten Entscheidungen.

Einige Entscheidungen, die ihr treffen müsst, entscheiden sogar darüber, wie die Quest weiter verläuft und was eure nächste Aufgabe ist. Die sind dann für euren Charakter einmalig getroffen und können nicht verändert werden. Das erhöht den Wiederspielwert mit einem anderen Char.

Da ich mir Zeit nehmen, die Dialoge verfolgen und die Story tatsächlich erleben wollte, verbrachte ich ungefähr 1,5 Stunden in der einen der 8 Storylines. Abseits von diesen gibt es noch eine Hauptgeschichte in Land of the Morning Light, der ihr ebenfalls folgen könnt.

In Nampo beginnt eure Reise in Land of the Morning Light

Bockschwere Bosse im Wettlauf gegen die Zeit

Wie funktionieren die Bosse? Nach meinem Storyausflug ging meine komplette restliche Zeit für die Bosse drauf. Diese könnt ihr direkt über das Menü auswählen und starten, sofern ihr in der Nähe der dazugehörigen Quest seid.

Acht verschiedene Bosse warten dabei auf euch in jeweils 10 verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Gegen die heftigen Gegner kämpft ihr dann alleine in einem instanziierten Gebiet. Je schneller ihr die bösen Gefährten auf den Boden befördern könnt, desto besser. Damit tragt ihr euch dann automatisch in eine Rangliste ein, die nach Schwierigkeitsgrad, Boss und eurer Klasse aufgeteilt ist.

Obwohl ihr alleine und in einem eigenen Gebiet kämpft, verbraucht ihr hier aber nicht euer Fieber, also eure Stunde am Tag, mit der ihr in eure eigenen Farming-Spots schlüpfen könnt. Stattdessen sind die Bosse auf eine Anzahl limitiert. Insgesamt könnt ihr 5 Bosse pro Woche, pro Account töten.

Besonders spannend dabei ist, dass eure Ausrüstung fast nichts zählt in den anspruchsvollen Kämpfen. Euer Gearscore ist, laut den Entwicklern, nur zu ungefähr 10 % relevant für euren Schaden und eure Rüstung in den Fights.

Einer der Bosse, die auf euch warten

Viel mehr könnt ihr in der Erweiterung selbst durch verschiedene Aufgaben gewisse “Orbs” sammeln, diese Orbs geben euch dann einen Vorteil gegen jeweils drei der Bosse und sind für die restlichen 90 % eures Schadens relevant. Somit können Spieler, die in Land of the Morning Light starten und jahrelange Veteranen auf einem etwa gleichen Level spielen und haben ähnlichen Chancen, auf die besten Plätze in den Ranglisten.

Wie funktionieren die Schwierigkeitsgrade? Wie bereits beschrieben, kommt jeder der Bosse in insgesamt 10 verschiedenen Stufen daher. Die ersten 5 davon beschränken sich darauf, dass die Bosse schlichtweg in ihren Werten stärker werden und können direkt von Anfang an gespielt werden.

Die Grade 6 bis 10 jedoch bringen jeweils neue Mechaniken in den Bosskampf mit und sind nicht direkt freigeschaltet. Die Freischaltung funktioniert dabei etwas merkwürdig, ich versuche sie euch jedoch in einem kurzen Satz zu erklären.

Angenommen, ihr seid auf Schwierigkeitsgrad 6, müsst nun entweder ihr, oder ein anderer Spieler, der die gleiche Klasse wie ihr selbst spielt, auf dem gleichen Server wie ihr, Schwierigkeitsgrad 6 schaffen, um 7 freizuschalten. Der 7. Grad wird dann für alle Spieler der gleichen Klasse, auf dem gleichen Server, freigeschaltet.

Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass zwar die 5 wöchentlichen Kills accountweit gezählt werden, die freigeschalteten Härtegrade jedoch pro Charakter funktionieren.

Auch viele der Bosse sind an koreanische Legenden angelehnt

Bosse erfordern Skill und Mechaniken

Wie schwierig sind die Bosse wirklich? Während meiner Anspielsession habe ich insgesamt gegen 5 der Bosse gekämpft. Dabei sticht heraus, dass wirklich alle ihr ganz eigenes Setting und eine passende Atmosphäre mitbringen.

Ebenso erfordern sie, dass man sich schnell anpasst und ihre Angriffsmuster und Mechaniken lernt, da sie mit euch sonst recht schnell den Boden aufwischen. Die Schwierigkeitsgrade skalieren dabei sehr schnell nach oben und machen früher Probleme, als ich anfangs dachte.

Bosse der ersten Stufe konnte ich noch beim 2. oder 3. Versuch recht einfach in die Tasche stecken. Die meisten haben Wipe-Mechaniken, die man erst einmal verstehen muss, sonst ist hier auch schon auf Stufe 1 Schluss für euch. Hat man die aber begriffen, ist in der ersten Stufe kaum eine Herausforderung.

Land of the Morning Light ist übrigens auch die Heimat der beiden letzten Klassen Maegu und Woosa.

Doch das ändert sich schnell. Auf Stufe 3 habe ich schon nur noch 3 der 5 Bosse besiegen können und auf Stufe 5 keinen einzigen. Ich erwähne hier nochmal, dass ich zwar keine Orbs gesammelt hatte, aber einen absoluten Endgame-Charakter hatte, der praktisch jeder Herausforderung in Black Desert gewappnet war.

In Stufe 5 muss jeder Handgriff sitzen: Dennoch waren die Bosse bereits auf Stufe 5 brutal. Hier musste ich nicht nur die Mechaniken verstehen und spielen, sondern auch die normalen Angriffsmuster auswendig können. Weichte ich nicht aus, bevor mich der Boss erwischte, schickten mich die üblen Biester mit nur ein bis zwei Treffern auf den Boden der Tatsachen zurück.

Einer der anwesenden Entwickler erzählte mir, dass er privat auf Stufe 7 festhängt und dort wohl erstmal nicht weiterkommt. Die Bosse haben es also wirklich in sich und wollen gelernt werden.

Doch dafür winkt am Ende neue Endgame-Ausrüstung und andere Belohnungen, die sich je nach Boss leicht unterscheiden. Außerdem wartet eine ganze Menge Spaß in den knackigen Kämpfen, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Man muss allerdings etwas Frustrationstoleranz mitbringen.

Fazit Nach drei Stunden Land of the Morning Light wollte ich, selbst als ziemlicher “Black Desert”-Anfänger wirklich kaum noch aufhören. Obwohl ich persönlich nicht der größte Fan des koreanischen Settings bin, hat es die Story doch geschafft, mich vollkommen in seinen Bann zu ziehen. Abseits der gelungenen Geschichte warten Bosse auf mich, von denen ich ebenfalls nicht genug kriegen konnte. Die Stufe 5-Bosse lösten in mir bereits eine Art von Dark-Souls-Stimmung aus, ganz getreu dem Motto: “Das schaff ich, nur noch einen Versuch, bitte!” Doch dann waren die drei Stunden auch schon vorbei. Land of the Morning Light fühlt sich nach drei Stunden an, wie eine gelungene Erweiterung, die sowohl Veteranen als auch Anfänger abholen und begeistern kann. Ich freue mich jetzt schon auf den Release am 14. Juni und kann’s kaum erwarten, die übrigen 7 Storystränge zu erleben und zumindest einen der Bosse auf Stufe 6 zu bekommen. Mark Sellner

MMORPG-Experte bei MeinMMO

Was sagt ihr dazu? Denkt ihr genauso wie ich, oder gefällt euch gar nicht, was ihr dort beschrieben lest? Seid ihr Veteran und genervt davon, dass eure Ausrüstung weniger “wert” ist? Oder freut ihr euch als Anfänger schon darauf, den Veteranen auch ohne ewigen Grind zu zeigen, wo der Hammer hängt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

MMORPG Black Desert feiert erstmals großes Community-Event in Europa – Ich war dabei