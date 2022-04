Black Desert wird mit der neuen Erweiterung mehr zu einem Themepark-MMORPG und das ist großartig

Das MMORPG Black Desert Online veröffentlicht am 6. April die neue Erweiterung „Eternal Winter“. Diese bringt neue Gebiete und eine neue Klasse. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat die Erweiterung im Rahmen von Find Your Next Game getestet. Ihn beeindrucken primär die neuen Dialoge, der neue Einstieg und das Solo-Dungeon. Damit rückt Black Desert mehr in Richtung Themepark und wird besser für Neueinsteiger.

Genre: MMORPG | Entwickler: Pearl Abyss | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S | Release: 03. März 2016 (EU) | Modell: Buy2Play

Was steckt in der neuen Erweiterung? In „Eternal Winter“ werden die Spieler in eine neue, bergige Region entführt. Dort warten gleich vier neue Monster-Zonen, in denen ihr ordentlich grinden könnt. Allerdings erwarten euch dort auch einige neue Mechaniken, die es so bisher nicht in Black Desert gegeben hat:

Erethea’s Limbo ist ein Rätsel-Dungeon, der nur mit einem speziellen Schlüssel betreten werden kann. Dieser Dungeon wird von jedem Spieler allein abgeschlossen und soll zufällig generiert werden, damit es viel Abwechslung gibt.

In Winter Tree Fossil wiederum erwarten euch Horden von Gegnern, jedoch in zwei verschiedenen Schwierigkeitsgraden, damit auch Neueinsteiger schnell dort farmen können.

Murrowak’s Labyrinth ist ein echter Solo-Dungeon, den jeder Spieler für sich betreten und darin farmen kann. Allerdings gibt es nur eine beschränkte Anzahl von Instanzen pro Server, damit sich nicht alle Spieler dort tummeln.

Ergänzt wird der Grind durch eine neue Story, die in sehr unterhaltsamen und voll vertonten Cutscenes präsentiert wird. Diese könnt ihr wahlweise mit eurem High-Level-Charakter, aber auch direkt von Level 1 an erleben.

Damit bietet Black Desert nun zwei Einstiegsmöglichkeiten: die ursprüngliche Geschichte in der Acncient Stone Chamber oder direkt der Einstieg in den neuen Gebieten.

Wem das nicht genügt, der kann die neuste Klasse Drakania ausprobieren. Sie erscheint ebenfalls zusammen mit der Erweiterung und setzt auf ein Schwert und viel Blitz-Magie.

Black Desert Online: Neue Klasse Drakania Gameplay Trailer

Wann erscheint die Erweiterung? Sie wird am 6. April veröffentlicht. Die Wartungsarbeiten sollen von 10:00 bis 14:00 Uhr andauern. Danach dürfte die Erweiterung dann spielbar sein.

MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat die neue Erweiterung bereits auf dem Test-Server ausprobiert und eine Einführung in die neuen Inhalte von Community Manager Endlaive bekommen. Für diesen Test hat er die Drakania auf Stufe 1 durch die Story von Eternal Winter gelevelt und die neue Klasse zusätzlich auf dem Level 62 ausprobieren können.

Seine Erfahrungen fasst er hier für euch zusammen.

Wer spricht hier? Alex ist der MMORPG-Experte bei MeinMMO. In Guild Wars 1, Guild Wars 2 und ESO hat er mehrere tausend Stunden versenkt. Dazu spielt er jedes neue MMORPG an, egal ob Asia-Games wie Elyon und Lost Ark oder Indie-Titel wie Crowfall und Broken Ranks.



Auch in Black Desert hat er schon dutzende Stunden verbracht und einige Klassen über Level 60 hinaus gebracht. Am Ende fällt das Interesse nach jeder Season jedoch etwas ab. Ob die neue Erweiterung das ändern wird?

Black Desert wird endlich einsteigerfreundlicher und besser für Themepark-Fans

Auf den ersten Blick hört sich die Erweiterung Eternal Winter wie eine Fortsetzung für die Hardcore-Spieler an. Neue Gebiete zum Grinden, eine neue Ausrüstung-Stufe, die die Stärke von bestehender Ausrüstung nochmal erhöht, sowie eine neue Klasse.

Doch hinter diesem ersten Eindruck steckt mehr, als ich anfangs gedacht hätte.

Denn direkt zum Einstieg mit meiner Drakania auf Level 1 fallen mir die neuen Dialoge positiv auf. Wie in einem klassischen Themepark-MMORPG erlebe ich eine Story, die von NPC-Charakteren erzählt wird. Dabei springen die Dialoge zwischen den Charakteren automatisch hin und her und sind sogar in englischer Sprache vertont.

Die Charaktere sind dabei sehr unterhaltsam geschrieben. Der „Talkative Old-Man“ etwa hat eine ganz eigene und störrische Ansicht zu den Ereignissen im Mountain of Eternal Winter. Wir sind schließlich die „mächtigen Dragon-Slayer“ – wovor sollten wir schon Angst haben?

Auf der anderen Seite stehen eine zweifelnde Frau und der tollpatschige Lando, der Probleme damit hat, einen klassischen NPC-Questgeber zu mimen. Viermal nimmt er Anlauf für seinen Monolog, denn entweder verhaspelt er sich vor Nervosität oder er ist schlicht nicht zufrieden mit seiner Ansprache.

Lando ist unser kuscheliger Begleiter in der Story, doch ein guter Quest-Geber ist er nicht.

In den Dialogen sind zudem viele Anspielungen zu bereits passierten Inhalten in Black Desert selbst, aber auch zu Memes in der realen Welt enthalten. Ich sage nur: „One does not simply walk into the Mountain of Winter“.

Die Dialoge, die Cutscenes und der Aufbau der Story überraschen mich. Denn Black Desert ist eigentlich ein klassisches Sandbox-MMORPG und machte sich zu Release nicht viel aus Quests. Die waren eher eine Anleitung, wo man als nächstes grinden soll.

Doch Black Desert entwickelt sich bereits seit einigen Jahren immer mehr in Richtung Einsteigerfreundlichkeit und Themepark. Mit der Erweiterung haben sie dem aber bisher die Krone aufgesetzt.

Wer übrigens mit einem neuen Charakter in Eternal Winter startet, kann später auch die anderen Story-Quests aus Calpheon, Heidel und Co. nachholen.

Viele Solo-Inhalte für Spieler, die nicht um Grindplätze kämpfen möchten

Auch abseits der Story haben die Entwickler viel dafür getan, dass sich Solo-Spieler und Neueinsteiger wohlfühlen. So gibt es in zwei der neuen Gebiete einen „Easy-Mode“, den ihr mit 250 AP (Attack Points im Gearscore) betreten könnt. Das dürftet ihr in etwa erreichen, wenn ihr eine der Seasons spielt und alle Belohnungen dort einsackt. Dazu später mehr.

Mit Erethea’s Limbo gibt es zudem eine Art Rätsel-Dungeon, der auf dem Test-Server allerdings noch nicht spielbar war. Community Manager Endlaive verriet uns jedoch, dass die Inhalte des Dungeons zufällig generiert werden und als Belohnungen Materialien für besseres Gear warten. Zudem haben die Entwickler verraten, dass dieser Dungeon ständig mit neuen Inhalten erweitert werden kann.

Für den Zugang benötigt ihr ein „Forgotten Witches Token“. Dieses könnt ihr beim Töten von Monstern in den Gebieten zufällig gedroppt bekommen. Ein bisschen Grind ist also auch hier vorhanden.

So sieht der Eingangsbereich des Rätsel-Dungeons aus.

Das zweite Solo-Dungeon dreht sich um das Farmen von Monstern. In Murrowak’s Labyrinth können jedoch nur 6 Spieler pro Server gleichzeitig unterwegs sein. Wer zusätzlich in dem Gebiet farmen möchte, muss wahlweise warten oder aber den Server wechseln. Das geht in Black Desert problemlos, denn jeder Charakter kann auf jedem Server gespielt werden.

Das Besondere an dem Dungeon ist, dass wenn alle 6 Spieler aktiv sind und viele Monsterwellen besiegt haben, die Chance besteht, dass eine Spinnenkönigin erscheint. Die wird dann von genau diesen 6 Spielern zusammen bekämpft und verspricht besseren Loot.

Wer übrigens nicht kämpfen, sondern craften oder sich entspannen möchte, findet im neuen Gebiet mit Eilton auch eine kleine Siedlung, in der wichtige NPCs wie die Bank stehen.

Der Progression-Pass als Leitfaden und wichtige Ausrüstungsquelle

Eine weitere Anpassung betrifft den Progression-Pass. Diesen gibt es bereits seit der Einführung der Seasons, doch nun wurde er nochmal überarbeitet. Im Grunde handelt es sich dabei um ein Kompendium von Quests, Tutorials und Achievements, die ihr mit einem neuen Charakter erreichen könnt. Zu diesen Aufgaben gehören:

Der Abschluss der Hauptquest aus verschiedenen Regionen

Das Sammeln und Leveln von Berufen

Das Freischalten von Reittieren

Der Abschluss von Game Tipps, etwa wie man Gear verbessert, Buff-Food nutzt oder die Menüs verwendet

Pro erledigtem Abschnitt gibt es eine Einzelbelohnung und zudem eine Gesamtbelohnung für den Fortschritt im gesamten Pass. Wer also nicht weiß, was er in Black Desert tun soll, kann sich an diesem Pass orientieren.

In diesem Pass warten insgesamt dutzende Aufgaben und Belohnungen, die sich jeder Spieler holen kann.

Als Belohnungen warten Items, die verhindern, dass die Ausrüstung beim Aufwerten zerstört wird, die die Chance auf Aufwertungen erhöhen, aber auch Währungen und Buff-Food.

Zudem gibt es seit einer Zeit ein Kompendium aller Quests, in denen ihr die verschiedenen Haupt-Storys anfangen könnt, um diesen dann zu folgen.

Hinzu kommen für Neueinsteiger und Rückkehrer regelmäßig die Seasons. Dort levelt ihr einen neuen Charakter auf einem speziellen Server besonders schnell, bekommt weitere Belohnungen und das PvP in der offenen Welt ist auf diesem Server deaktiviert.

Nach dem Ende einer Season wird der Charakter dann auf einen regulären Server übertragen. Schon diese Seasons machten Black Desert viel einsteigerfreundlicher:

„Einstieg in Black Desert ist so gut wie nie zuvor“, sagt ein Hardcore-Spieler

Neue Ausrüstung und neue Gegner für Veteranen

Wer bereits länger Black Desert spielt, wird ebenfalls einiges in der neuen Erweiterung zu tun haben. Die große neue Belohnung ist Labreska’s Helm. Dieser Helm kann nur hergestellt werden, wenn ihr bereits einen „Dim Tree“- oder Rednose-Helm auf der Stufe PEN habt. Dabei handelt es sich um die bisher beste Ausrüstung im Spiel.

Diese müsst ihr dann jedoch mit neuen Materialien aus der Region der Erweiterung ergänzen, um einen völlig neuen Helm zu kreieren, der dann das „Best in Slot“-Item ist.

Wer nicht ganz so viel grinden möchte, kann sich die neuen Artefakte besorgen. Dabei handelt es sich um zwei komplett neue Ausrüstungsslots. Die Artefakte selbst geben zwar keine Boni, doch darauf könnt ihr jeweils zwei neue Infused Lightstones stecken.

Davon gibt es über 50 verschiedene, die euch wiederum verschiedene Boni geben. Das soll die Vielfalt bei den Builds stärken, betonte Endlaive.

Ein Einblick in die beiden neuen Artefakt-Slots.

Die Drakania ist die Konkurrentin der Gardia und sorgt für ein Effektgewitter

Die Drakania ist die mittlerweile 24. Klasse im MMORPG und besticht vor allem mit ihrem mächtigen Effekten. Im Grunde hat jede Klasse in Black Desert ein gewisses Maß an Effektgewitter, doch bei der neusten Klasse geht es richtig rund.

Jeder Angriff – selbst der klassische Schlag mit der linken Maustaste und dem dazugehörigen leichten Schwertschwung – hat Blitzeffekte dabei. Manche Kombos sind sogar so gewaltig, dass die Drakania in die Luft springt und von dort ein Blitzgewitter auf die Feinde hinabschleudert.

Das wirkt beeindruckend, aber auch etwas langsam und behäbig. Schon im Punkt Angriffsgeschwindigkeit erinnerte mich die Drakania stark an die Gardia, die genau dafür zu Release stark kritisiert wurde.

Jeder Angriff hat riesige Blitzeffekte.

Endlaive erklärte mir im Laufe des Runs, dass die beiden Klassen sogar noch eine andere Verbindung haben. Denn die beiden Klassen sind direkte Feinde und konkurrieren miteinander:

Die Gardia ist die Abgesandte von Labraska, dem goldenen Drachen, der die Mountains of Eternal Winter einst beschützte.

Die Drakania wiederum repräsentiert einen der anderen Drachen, weswegen die beiden Klassen verfeindet sind.

Wer alles über die Drakania wissen und alle Fähigkeiten erlernen will, muss sich jedoch etwas gedulden. Zum Start wird sie nur mit ihren Succession-Skills veröffentlicht. Die Awakening-Linie soll noch etwas dauern, weil die Entwickler sich dafür Zeit nehmen möchten. Über die Awakening-Quest soll dann noch mehr zur Lore der Klasse verraten werden.

Black Desert Online: Story Trailer zur neuen Klasse Drakania

Black Desert wird mehr zu einem Themepark-Spiel, bleibt aber ein Sandbox-MMORPG mit Hindernissen

Pro Herausragender Charakter-Editor

Viele Freiheiten im Spiel

Eines der besten Kampfsysteme im Genre

Große Auswahl in den Klassen

Lustige und grafisch hübsche Dialoge in der neuen Erweiterung

Die neuen Gebiete bringen endlich Abwechslung durch die verschneiten Berge Contra Komplexe Mechaniken und hoher Aufwand, bis man alles verstanden hat

Viel Grind und Ausrüstung, die man beim Aufwerten zerstören kann

Viele lange Laufwege

Einige sehen im Shop Pay2Win