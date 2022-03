MMORPG Black Desert stellt neue Klasse im Trailer vor – Die Drakania kommt schon bald

Das MMORPG Black Desert Online hat eine neue Klasse namens Drakania angekündigt. Sie nutzt ein Schwert als Waffe und wird bereits im April spielbar sein. Pearl Abyss hat einen ersten Trailer veröffentlicht.

Das ist die Drakania: Die neue Klasse in Black Desert Online wurde bereits vor einigen Tagen kurz geteasert. Nun gibt es ein Video, in dem die Drakania vorgestellt wird.l

Es handelt sich dabei um eine Kriegerin, die im Kampf ein Schwert führt und die Macht der Blitze einsetzen kann. Sie greift dabei auf die Kraft der Drachen zurück, was man auch anhand der Animationen ihrer Fähigkeiten sehen kann.

Bei manchen Angriffen erscheinen an ihrem Rücken Drachenflügel aus Blitzen; die Flügelt nutzt sie auch für einen kurzen Dash in der Luft. Einer ihrer Fernangriffe ist außerdem ein Blitzdrache, der auf ihre Gegner fliegt.

Drakania trägt den Titel „Destroyer of Ynix“. Das macht sie innerhalb der Lore von Black Desert Online zur erbitterten Feindin der Hüterin, die die Kraft von Ynix führt. Diese Feindschaft sieht man auch deutlich in dem neuen Trailer, in dem Drakania und Hüterin auf einem eingefrorenen See gegeneinander kämpfen.

Black Desert Online: Neue Klasse Drakania Gameplay Trailer

Black Desert Online: Story Trailer zur neuen Klasse Drakania

Wann erscheint Drakania? Spieler, die die neue Klasse ausprobieren wollen, müssen nicht lange warten. Der Release der Drakania liegt auf dem 6. April, also bereits in etwas weniger als 2 Wochen.

Die neuen Charaktere können aber schon am 30. März erstellt werden. Wenn ihr euch also in dem wunderschönen Character Creator von Black Desert Online austoben wollt, werdet ihr eine Woche Zeit haben, um eure perfekte Drakania zu erstellen.

Das wurde außerdem angekündigt: Zusammen mit Drakania wurde eine Reihe weiterer Updates und Verbesserungen angekündigt. Dazu gehören:

Anpassungen an der Balenos-Hauptquest und neue Cut Scenes

Verbessertes Aussehen für wichtige NPCs

Anpassungen der Monster Zones

Verbesserungen des Inventar- und Pet-Looting-Systems

Neue Outfits für Sage, Berserker, Hashashin und Shai

Neue Skins für Schiffe

Wie gefällt euch die neue Klasse in Black Desert Online? Werdet ihr die Drakania ausprobieren oder überzeugen euch die Videos nicht so richtig? Schreibt es uns in die Kommentare.

