Wo stehen die 50 größten MMORPGs derzeit? Die Tier List vor 2022

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Die vier interessantesten Titel sind Lost Ark, das 2022 bei uns erscheinen wird , Ashes of Creation, Project TL von NCSoft und das MMORPG zu League of Legends. Sie alle haben das Potential zu den besten Spielen überhaupt zu gehören, wenn sie vernünftig umgesetzt und passend vom Entwickler und Publisher unterstützt werden.

Welche MMORPGs werden 2022 und darüber hinaus dazu kommen? In den kommenden Monaten und Jahren werden weitere MMORPGs veröffentlicht, die sicherlich ihren Platz in der Tier List bekommen werden.

Wer spricht da überhaupt? Ich bin Alex und der MMORPG-Experte hier auf MeinMMO. Angefangen hat meine MMO-Karriere mit den Spielen Guild Wars 1, Aion und RIFT. Zuletzt war ich vor allem in Guild Wars 2, New World, ESO und FFXIV unterwegs.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste geht es darum, euch auf einen Blick ein Ranking der größten MMORPGs anzubieten. Weiter unten findet ihr zudem einige Erklärungen und Begründungen für die Liste.

