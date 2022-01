Das geniale Kampfsystem macht Broken Ranks zu einem echten MMORPG-Geheimtipp

Am 25. Januar startete das neue Free2Play-MMORPG Broken Ranks (PC). MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat es seitdem einige Stunden gespielt und ist hellauf begeistert. In diesem Artikel erklärt er euch, was das Spiel so gut macht, aber auch, wo die Schwächen liegen.

Was ist das für ein Spiel? Broken Ranks ist ein neues MMORPG vom polnischen Indie-Studio Whitemoon. In dem Spiel schlüpfe ich in einen Charakter, der seine Familie und Heimat an die bösen Utoren verloren hat. Ich bin einer der wenigen Überlebenden und habe eine Nachricht mitbekommen, die ich an eine Person auf einem mir völlig fremden Kontinent überbringen soll.

Die Welt setzt dabei auf einen 2,5D-Look mit wunderschöner Grafik, die vom Stil her an Gemälde erinnert. Meinen Charakter steure ich dabei in der Iso-Perspektive und mit Mausklicks.

Das wirklich Besondere an Broken Ranks ist jedoch das Kampfsystem. In den meisten anderen MMORPGs laufe ich durch die Welt und attackiere Feinde wahlweise in einem Action- oder einem Tab-Targeting-System. Doch alles läuft in Echtzeit ab. Broken Ranks jedoch nutzt ein rundenbasiertes Kampfsystem. Wann immer ich einen Feind attackiere, werde ich auf ein externes Schlachtfeld gebracht, um den oder die Feinde auszuschalten.

Genau dieses Kampfsystem und die Art der Story, die an die alten Teile von Gothic erinnert, sorgen dafür, dass ich gerade richtig viel Spaß mit Broken Ranks habe. Einen ersten Einblick in meine Abenteuer gibt euch dieses Video, in dem ich knapp 60 Minuten spiele:

Butterweicher Einstieg, gerade für Spieler, die keine Rollenspiele zocken

Schon nach der Installation von Broken Ranks erlebe ich die erste positive Überraschung. Denn obwohl es ein Indie-MMORPG ist, wurde es in viele Sprachen übersetzt, darunter auch deutsch. Ebenfalls positiv ist ein rein deutscher Server, wobei sich die meisten Spieler wohl auf dem EU-Server sammeln werden.

In der Charaktererstellung hab ich die Wahl aus 7 verschiedenen Klassen, darunter klassische Nah- und Fernkämpfer, Feuermagier und der Druide für Heilung. Sehr interessant klingt zudem die Voodoo-Klasse, die nach der offiziellen Beschreibung den Feinden “den Willen und die Lebenskraft” nehmen kann.

Nach der Wahl der Klasse und des Geschlechts folgt dann ein sehr rudimentärer Charaktereditor. Es gibt 4 verschiedene Hauttöne, sechs Gesichter und ein paar kleinere Details wie Pupillen- oder Nasengröße. Vom Niveau befindet sich der Editor leicht über dem von New World, ist aber lange nicht so detailreich wie in ESO oder Black Desert.

7 Klassen mit ausführlichen Beschreibungen stehen bei der Charaktererstellung zur Auswahl.

Nach der Charaktererstellung werde ich direkt in die wunderschöne Spielwelt geworfen und lerne etwas über die Grausamkeit, die meinem Kontinent Taern zugefügt wird. Das zugegebenermaßen sehr lange Tutorial (etwa 30 bis 45 Minuten) erklärt aber jede Besonderheit des MMORPGs haarklein.

Wer bisher also keine Erfahrungen mit Rollen- oder gar Videospielen hatte, wird hier sehr detailliert an die Hand genommen.

Das kann beim Kampfsystem aber mitunter auch nervig sein, denn schnell verstehe ich, wie die Aktionspunkte genau verteilt werden, kann sie aber nicht umverteilen, weil das Spiel mir die Besonderheiten noch nicht selbst erklärt hat.

Cool ist jedoch, dass man selbst im Tutorial schon Dinge entdecken kann. So gibt es eine versteckte Quest und mehrere versteckte Truhen, aus denen man Gold looten kann. Mein Entdeckergeist ist also geweckt.

Ein geniales und tiefes Kampfsystem, das nicht jedem gefallen wird

Broken Ranks setzt auf ein rundenbasiertes Kampfsystem. In diesem stehe ich als Spieler auf der linken Seite des Bildschirms und die Feinde auf der rechten. Zu Beginn einer jeden Runde kann ich festlegen, welche Angriffe und Verteidigungen ich ausführen möchte:

Ich habe 12 Aktionspunkte zur Verfügung. Diese kann ich vor jeder Runde nach Belieben verteilen.

Es gibt fünf Fähigkeiten und drei Verteidigungsmöglichkeiten (Nahkampf, Fernkampf, Mental), auf die ich die Punkte aufteile. Jeder Angriff kann bis zu 5 Punkte bekommen und jeder Punkt erhöht die Chance auf einen Treffer.

Ich muss also ständig neu entscheiden, wie viele Punkte ich in Angriff und Verteidigung verteilen möchte. Dafür habe ich in jeder Runde nur 10 Sekunden Zeit.

Die Angriffe werden dabei in der Reihenfolge Magie, Fernkampf, Nahkampf ausgeführt, was gleichzeitig auch bestimmt, welche Seite und welche Spieler den Kampf eröffnen. Es gibt jedoch kein besonderes Feature, was auf meine Position Bezug nimmt. Während des gesamten Kampfes stehe ich fest an einem Ort.

Dadurch, dass Angriffe Mana und/oder Ausdauer verbrauchen, muss ich immer Risiken abwägen. Es kann durchaus Sinn ergeben, direkt alle fünf Fähigkeiten zu nutzen, auch wenn die Chance hoch ist, dass die ein oder andere Aktion daneben geht. Sinken aber meine Ausdauer- oder Manawerte zu weit ab, kann ich mitunter nur noch einen oder sogar keinen Angriff für eine Runde ausführen. Dann ist es klüger, alle Punkte in eine Fähigkeit zu investieren.

Es ist auch möglich, alle Punkte nur in den Angriff zu investieren. Dabei besteht jedoch das Risiko, dass ich den Feind nicht töte und dann schutzlos seinen Angriffen ausgeliefert bin.

10 Sekunden (weißer Balken), 12 Punkte, 5 Angriffe und 3 Verteidigungen. Sie machen das Herzstück des Kampfsystems aus.

Die Verteidigung spielt dabei eine wichtige Rolle und ihr müsst zudem lernen, eure Gegner zu lesen. Feinde mit einer Armbrust etwa greifen im Fernkampf an, Schamanen oder Magier meist mit mentalen Angriffen. Allerdings haben sie verschiedene Schwächen. Manche lassen sich besser im Nahkampf treffen, andere besser im Fernkampf.

Genau diese ständigen Abwägungen und auch der zeitliche Druck machen das Kampfsystem richtig interessant.

Vor einem Kampf kann ich mir zudem zwei Grundtaktiken festlegen (vier Taktiken als Premium-Spieler), sodass ich nicht komplett von vorne ein Set bauen muss. Wichtig ist außerdem, dass ich mich ständig zum Ausruhen hinsetze, damit Leben und Ausdauer regenerieren können. Das geschieht nämlich außerhalb von Kämpfen nicht automatisch.

Immer wieder werde ich zudem bei Kämpfen unterstützt, etwa durch Gefährten in der Story oder einen Tiergefährten, der ab Level 7 freigeschaltet wird.

Ab Stufe 7 begleitet mich als Bogenschütze ein niedlicher Hund.

Jede Klasse hat dabei Zugriff auf die gleichen Grundfertigkeiten, etwa zuschlagen, mit Steinen werfen oder sich aus einer Verwurzelung befreien. Zudem hat jede Klasse neun eigene Fähigkeiten, die mit höherem Level freigeschaltet und die mit Skillpunkten um bis zu sieben Stufen verbessert werden können.

Auch hier spielt irgendwann Strategie eine Rolle, denn ihr habt zwar immer mehr Fähigkeiten, aber nur begrenzt Punkte dafür. Ihr müsst euch also erstmal entscheiden, welche Fähigkeiten ihr verstärken wollt und ob eine Verstärkung sogar nützlicher sein kann, als die Freischaltung einer neuen Fähigkeit.

Mit jedem Level erhalte ich zudem vier Punkte, die ich auf Attribute wie Leben, Mana und Ausdauer oder Treffsicherheit und Schaden investieren kann.

Insgesamt ist das Kampfsystem sehr leicht zu lernen, bietet aber viel Tiefe und ist schwer zu meistern, auch weil man gezwungen ist, die Fähigkeiten und das Verhalten der Gegner zu lesen. Da es rundenbasiert ist, wird das System sicherlich nicht jedem gefallen, mich begeistert es jedoch.

Wer spricht hier überhaupt? Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte bei MeinMMO. In Spielen wie Guild Wars 2, New World, ESO oder Black Desert hat er jeweils hunderte von Stunden verbracht. Zudem zockt er im Grunde jedes neue MMORPG an, so auch Broken Ranks. Dort brachte er es in etwa 8 Spielstunden auf einen Bogenschützen der Stufe 10, einen Druiden auf Level 9 und einen Voodoo auf Stufe 5.

Derbe Story und viele Details, die mich an Gothic erinnern

Broken Ranks ist ein Spiel, das stark von einer Geschichte getrieben wird. Allerdings nehme ich nicht die Rolle des Helden an, sondern bin die meiste Zeit eher ein Streuner und Laufbursche. Dabei kommt es oft zu sehr derber Sprache und auch derbem Humor.

Begriffe wie Hundesohn oder sogar Schlimmeres fallen regelmäßig. Zudem besteht die erste Stadt quasi nur aus einem riesigen Spinnennetz von Intrigen. Korrupte Wachen, mehrere Unterwelt-Gangster und ein Bordell, in dem immer mal wieder zwielichtige Geschäfte getätigt werden.

Ich erledige dabei kleinere Jobs, um mich über Wasser zu halten, und habe zudem viel Einfluss darauf, wie die kleinen Aufträge und Geschichten enden. So finde ich etwa bei einer Wahl zum Vorsteher eines Dorfes heraus, dass alle drei Kandidaten korrupt sind. Eine Kandidatin besticht mich, um ihr zu helfen. Ein weiterer verdoppelt meinen Obolus, wenn ich ihn unterstütze.

Am Ende bin ich maßgeblich daran beteiligt, welcher Kandidat gewinnt oder ob ich sogar alle drei als korrupt auffliegen lasse.

Ich entscheide mich für den Typen, der mir das Doppelte an Gold geboten hat – natürlich!

Immer wieder kann ich Entscheidungen im Laufe der Story treffen.

Nicht jeder Auftrag geht dabei gut aus. So sollte ich dem Bauer Anton einen Heiltrank verabreichen, aber es stellte sich heraus, dass es Gift war. Die anderen Dorfbewohner kritisierten mich direkt dafür, dass ich einfach einer fremden Frau auf der Straße vertraut habe, nur weil sie mir Gold geboten hat.

Sie haben zwar recht, aber hey, der Typ war mir eigentlich sowieso egal.

Ein kleines Highlight ist zudem, dass ich beim Bordell um die Ecke eine kleine Nummer schieben kann, wie ich es seiner Zeit auch in Gothic getan habe.

Von der Story und der generellen Spielwelt bin ich bisher absolut begeistert.

Die 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2022

Ein kurioses Gruppensystem

In meinen ersten Kämpfen in Broken Ranks passierte es mir, dass plötzlich ein anderer Spieler auftauchte. Das geht ganz einfach, denn wann immer man einen Kampf startet, kann ein anderer Spieler einfach über einen Rechtsklick dem Kampf beitreten.

Bis zu fünf Spieler können so gemeinsam an einem Kampf teilnehmen. Wenn ich das übrigens nicht möchte, kann ich meine Gruppe einfach sperren und niemand taucht plötzlich auf.

Doch ich hab meine Gruppe nie gesperrt und so bereits drei nette Bekanntschaften gemacht. Mit einem Spieler etwa habe ich etwa eine Stunde Mobs gegrindet und mich sehr nett unterhalten.

Mit bis zu 5 Spielern kann man gemeinsam Feinde besiegen.

Mit dem Beitritt zum Kampf bildet man automatisch eine Gruppe, die in Broken Ranks übrigens sehr kurios ist. Denn nur der Gruppenleiter ist außerhalb des Kampfes sichtbar und steuert quasi die gesamte Gruppe. Als Anführer entscheide ich, wo es lang geht, gegen wen wir kämpfen oder ob wir uns ausruhen. Die anderen Spieler haben keinen Einfluss darauf und können lediglich die Gruppe verlassen, wenn ihnen meine Entscheidungen nicht gefallen.

Etwas merkwürdig wird das System jedoch dann, wenn man stirbt. Dann wird man an einem Wiederbelebungspunkt ins Leben zurückgeholt, verlässt aber damit automatisch die Gruppe. Die muss man erstmal wiederfinden, wenn man denn zusammen questen möchte.

Allerdings kann man ab Stufe 25 eine Gilde gründen und verliert sich dann nicht mehr aus den Augen. Zudem gibt es einen Gruppen-Finder für Abenteuer in der offenen Welt und auch für Dungeons.

Auch ein Crafting-System ist im Spiel vorhanden, inklusive Sammeln von Gewürzen, Pflanzen und anderen Rohstoffen in der offenen Welt. Das findet jedoch ohne besondere Animationen statt.

Beim Sammeln steht ihr nur herum.

Komplexe Kämpfe, aber ein langer Weg bis zum MMO

Nach den ersten Stunden bin ich absolut begeistert von dem Kampfsystem und der wunderschönen Grafik des Spiels. Beides sorgt schon jetzt für Vorfreude auf die nächsten Spielstunden.

Allerdings sind mir auch einige Dinge aufgefallen, die das Hochgefühl etwas trüben. So spielt sich Broken Ranks in den ersten Leveln eher wie ein Singleplayer-Spiel als wie ein klassisches MMORPG. Und das wird sich auch noch eine ganze Weile so ziehen.

Zwar kann ich schon direkt in der ersten Stadt mit anderen Spielern eine Gruppe bilden, wie oben erwähnt. Doch echte Gruppeninhalte lassen lange auf sich warten. Die ersten Dungeons sollen erst auf Level 40 freigeschaltet werden.

Bis dahin werde ich sicherlich 25 oder sogar mehr Spielstunden investieren müssen. Zudem erreicht man immer wieder Punkte in der Hauptquest, für die man erstmal mit Nebenaufgaben oder Grind leveln muss. Das ist zwar kein Beinbruch, weil auch die Nebengeschichten sehr gut geschrieben sind, aber trotzdem schade.

Immer wieder muss man zuerst ein neues Level erreichen, bevor es mit der Geschichte weitergeht.

Denn auch das Leveln zieht sich in Broken Ranks ganz schön hin. Das maximale Level ist 140 und derzeit fühlt es sich so an, als würde ich Monate bis dahin brauchen. Das ist zwar eine interessante Karotte vor der Nase, doch kann für einige auch ein K.O.-Kriterium sein, gerade wenn man nicht so viel Zeit für ein MMORPG hat.

Außerdem wird der Weg bis zum Max-Level noch durch Strafen beim Tod erschwert. Denn wann immer ich sterbe, verliere ich ein paar Erfahrungspunkte und etwas Gold. Das hat man in der Regel nach zwei oder drei Kämpfen wieder drin, doch es kann auch frustrierend sein.

Bei einer Quest mit Level 7 etwa muss ich einen Feind besiegen, der mich im Grunde direkt in Runde 1 oder maximal Runde 2 ausschaltet. Zwar setzen sich seine Lebenspunkte nach dem Kampf nicht zurück, doch ich sterbe gleich viermal, um ihn zu besiegen. Das kostete einige Erfahrungspunkte.

Wer stirbt, verliert Gold und Erfahrungspunkte.

Einen weiteren Kritikpunkt am Spiel habe ich noch nicht selbst erlebt, aber später im Spiel kann die Ausrüstung mit zusätzlichen Stufen versehen werden. Theoretisch gehen die Upgrades von +1 bis +n, also unendlich hoch. Doch die Chance dafür wird immer geringer. Wenn ein Upgrade fehlschlägt, verliert die Ausrüstung an Haltbarkeit. Bei zu wenig Haltbarkeit kann es passieren, dass sogar ein Downgrade stattfindet.

Die letzte kuriose Designentscheidung liegt in der Freundesliste. Die bietet nur Platz für 7 Personen. Für 5 Platin kann man sich einen zusätzlichen Platz kaufen. Platin ist die Echtgeld-Währung. 50 Platin kosten 1,69 Euro, also kostet ein Platz auf der Freundesliste umgerechnet 17 Cent.

Das ist kein Beinbruch, aber für ein MMORPG eigentlich kontraproduktiv.

Shop bietet Premium-Buff und teure Skins

Da Broken Ranks ein Free2Play-MMORPG ist, setzt es zur Finanzierung auf einen Echtgeld-Shop. Dort bekommt ihr einen Premium-Buff für 30 Tage, der 350 Platin und damit etwa 8,50 Euro kostet. Dieser ist mit ESO+ vergleichbar und bringt euch:

26 % mehr Erfahrung

26 % mehr Gold

300 Traglast

Schnellere Erholung

2 neue Taktiken

30 % weniger Strafe beim Tod

Jeden Tag einen zufälligen Gegenstand, darunter Heiltränke oder Teleportrollen

Die etwas unsinnige Erhöhung von Freundeslisten-Plätzen für 5 Platin.

Im Shop gibt es zudem die Erhöhung der Freundesliste, Heiltränke, Teleportschriftrollen und eine Zurücksetzung der Attribute zu kaufen.

Zudem gibt es vereinzelte Skins, die zwischen 500 (12 Euro) und 3.500 Platin (knapp 50 Euro) kosten. Diese Skins bringen jedoch nur optische Anpassungen. Bessere Stats gibt es im Shop nicht.

Eine Besonderheit bei Broken Ranks ist zudem, dass man Platin mit anderen Spielern handeln oder an sie verschenken kann. So ist es theoretisch möglich, sich den Buff oder die Shop-Inhalte auch für Ingame-Währung zu ertauschen, sofern man andere Spieler findet, die sie eintauschen wollen.

Fazit: Ein richtig geiles Indie-MMORPG, mit einigen Wermutstropfen

Pro Tiefgehendes Kampfsystem

Knackiger Schwierigkeitsgrad schon zu Beginn

Schicke Grafik

Derbe und sehr unterhaltsame Story

Abwechslungsreiche Klassen

Kein Pay2Win Contra Wenig MMORPG zum Start

Bestrafung beim Tod, was frustrierend sein kann

Abwertung von Ausrüstung im Endgame

Unsinniger Verkauf von Plätzen in der Freundesliste

Nach den ersten 8 Stunden von Broken Ranks bin ich hellauf begeistert. Das Spiel bietet viel Tiefe und eine sehr unterhaltsame Story, was mich positiv überrascht hat. Gerade die Gothic-Vibes kommen bei mir richtig gut an. Schon zu Beginn ist der Schwierigkeitsgrad knackig und ich muss mir Strategien zurechtlegen. Das gefällt. Leider gibt es schon zum Start spürbare Strafen beim Tod, was ich für eine sehr unsinnige Mechanik halte. Zudem wurden Entscheidungen getroffen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, etwa die späten Dungeons oder die Kosten für zusätzliche Plätze auf der Freundesliste. Ein K.O.-Kriterium im Endgame könnte das Aufwertungssystem der Ausrüstung sein. Dazu kann ich derzeit aber noch kein Fazit ziehen. Insgesamt ist Broken Ranks aber ein absoluter MMORPG-Geheimtipp. Kaum eine größere Gaming-Webseite oder ein größerer YouTuber sind bisher auf das Spiel aufmerksam geworden, obwohl es viele Stärken hat. Da ihr es komplett kostenlos spielen könnt, kann ich einen Download nur empfehlen. Leider bekommt ihr das Spiel nur über die offizielle Webseite. Eine Version auf Steam gibt es nicht. Alexander Leitsch MMORPG-Experte bei MeinMMO

