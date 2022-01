Chef von neuem LoL-MMORPG verrät, ob ihr auch als Solo-Spieler zocken könnt

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Die Aussage des Chefs sorgt jedoch überwiegend für positive Reaktionen, denn für Solo-Spieler gab es in der Vergangenheit einige gute Titel, darunter The Elder Scrolls Online oder Guild Wars 2. Auch in WoW wurde es mit der Zeit immer einfacher, sich ohne eine Gilde durchzuschlagen, eben durch Inhalte wie den Dungeon Finder.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sagt Ghostcrawler zu Solo-Spielern? Auf Twitter wurde der Chef gefragt, wie er zum Aufbau von Gruppen in Gruppeninhalten steht. Konkret wollte der Nutzer wissen, ob man diese eher mit zufälligen Gruppen erledigt oder doch eine Gilde gründen und eigenständig Mitspieler finden muss.

Insert

You are going to send email to