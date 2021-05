Riot Games sagt über das kommende LoL-MMORPG: „Ihr werdet nicht jedes Feature lieben“

Da das Projekt des LoL-MMOs aber noch recht jung ist, dürfte so bald kein Release stattfinden. Es gibt aber hoffentlich gerne weitere Neuigkeiten zu den geplanten Design-Entscheidungen. Dann erfahren wir hoffentlich auch bald, was Greg Street jetzt genau meint. Wer jedoch schon dieses Jahr neue MMORPGs sucht, der wird sich womöglich über einen dieser 11 Gründe freuen, wegen denen 2021 ein gutes Jahr für Online-Rollenspieler wird .

Was ist das überhaupt für ein Spiel? Zum Spiel selbst ist kaum etwas bisher bekannt. Man weiß lediglich, dass die Entwickler weitere Mitglieder für das Team suchen und dass eine frühere Entwicklerin von Guild Wars 1 und 2 am LoL-MMORPG beteiligt ist .

Was sagt die Community? Bei den Twitter-Usern kam die Nachricht von Greg Street gut an. Hier einige Antworten:

Eine Sache, die ich über das “unangekündigte” MMORPG sagen kann, ist, dass ihr nicht alle Features darin lieben werdet. Wir werden einige Entscheidungen treffen, mit denen ihr vielleicht nicht einverstanden seid. Spieler wollen unterschiedliche Dinge in ihren Spielen. Das ist auch gut so. Einige von euch werden das Spiel vielleicht überhaupt nicht mögen. Auch gut.

Was wurde gesagt? Greg „Ghostwalker“ Street ist der Projektleiter beim kommenden, noch unbekannten LoL-MMORPG , das Riot Games gerade entwickelt. In einem Tweet gab sich Street für einen Entwickler ungewöhnlich forsch. Denn anstatt kommende Features zu präsentieren und zu loben, gab er an, dass das Spiel für einige Fans wohl nicht das Game werden würde, das sie gerne hätten.

Zu dem noch kaum bekannten, kommenden MMORPG zu Riot Games MOBA League of Legends gibt es neue Statements des Chef-Entwicklers. Der gab via Twitter zu verstehen, dass man es nicht jedem recht machen wolle und durchaus kontroverse Design-Entscheidungen vornehmen wolle, die sicherlich nicht jedem Spieler gefallen werden.

