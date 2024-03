„Wollte nicht 10 Jahre an einem Spiel arbeiten“ – Der Ex-Chef des MMORPGs zu LoL erklärt, warum er ging

Das Spielstudio Riot Games arbeitet aktuell an einem MMORPG, das im LoL-Universum verortet ist. Ein Name ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden, ebenso wi...

Das hatte Ghostcrawler aber schon am 16. März gesagt – am 17. März verkündete sein ehemaliger Boss die Verschiebung des LoL-MMORPGs.

Was will er anders machen? Ghostcrawler deutet an, wie wichtig es ihm ist, dass sein neues MMORPG „Ghost“ nicht dark geht, sondern am Licht bleibt und zusammen mit den Spielern entwickeln wird.

Eigentlich sollte Greg Street das neue MMORPG in der Welt von League of Legends entwickeln. Doch im März 2023 verließ er Riot Games. Das LoL-MMORPG hat nun einen Neustart hingelegt. Greg Street wünscht dem Team viel Glück und erklärt, warum er nicht mehr dabei ist.

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to