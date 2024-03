Chef von Riot sagt, die Arbeit am MMORPG zu LoL wurde nach 3 Jahren „neu gestartet“

Das Spielstudio Riot Games arbeitet aktuell an einem MMORPG, das im LoL-Universum verortet ist. Ein Name ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden, ebenso wi...

Zur Wahrheit gehört wohl auch, dass Riot Games von der Corona-Krise hart getroffen wurde und in der Zeit ohnehin nicht so viel passiert ist und sich das Studio neu aufstellen musste. Aus Berichten und Statements der Firma weiß man, dass sich viele Entwickler von Riot Games während der Corona-Krise neu orientiert haben, die Branche verließen und Riot Games neue Entwickler suchen musste, damit erstmal die wichtigen Projekte wieder laufen.

Das steckt dahinter: Im Prinzip ist das jetzt die „Auswirkung“ davon, dass man Ghostcrawler verloren hat. Riot Games fängt jetzt wieder bei Null an und versucht es noch mal neu. Die Vision eines Mannes umzusetzen, der mittlerweile nicht mehr in der Firma ist, wäre wohl unsinnig, und dessen Idee eines MMORPGs war ja ohnehin noch so neu und man hat noch so wenig darüber verraten, dass man jetzt unter einem neuen Kopf auch ganz neu beginnen können.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ändert sich: Das sagt man nicht so recht. Tryndamere stellt aber mit Fabrice Condominas einen neuen Entwickler ins Rampenlicht, der kommt von BioWare und hat dort als Producer an Mass Effect 3 und Mass Effect: Andromeda gearbeitet.

LoL The Curse of the sad Mummy

Heute am 20.3. gab es nach langer Funkstille Neuigkeiten zum LoL-MMORPG und die könnten Fans, auch wenn sie noch so hoffnungsvoll formuliert sind, dann doch beunruhigen.

Da s MMORPG zu League of Legends hat vor einiger Zeit einen Neustart erhalten. Das meldet heute am 20. März Marc Merrill, der Chef von Riot Games. Ganz offenbar hängt der Neustart des MMORPGs mit dem Abgang des Chefs des Spiels, Greg Street, im März 2023 zusammen. Das sagt Riot Games jetzt zur neuen Ausrichtung.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to