LoL: Ein wichtiger Entwickler spricht Klartext, warum das MOBA auf dem PC gerade so viele Probleme hat

Bei League of Legends gibt es Ärger. Über Jahre war LoL das einzige Spiel für Riot Games, jetzt hat das Studio mit Valorant, dem neuen LoL-MMORPG und Mobile-Versionen von LoL mehrere Eisen im Feuer. Spieler werfen den Entwicklern vor, LoL zu vernachlässigen und die PC-Version in den Wartungs-Modus versetzt zu haben. Einer der wichtigsten Entwickler von LoL, Ryan „Reav3“ Mireles, lässt das nicht auf sich sitzen.

Was macht LoL-Spieler gerade so ärgerlich? Na ja, zum einen sind es LoL-Spieler, die Jungs brauchen keinen konkreten Ansatz, um wütend auf Riot zu sein. „Wut und Frustration“ sind eigentlich der Normal-Zustand eines MOBA-Spielers, wie man an Streamer Tyler1 sieht. Aber es gibt konkrete Kritikpunkte:

Das neue Hype-Video „Brink of Infinity“, das eigentlich Lust auf die Season machen sollte, wurde allgemein als richtig mies eingeschätzt. Denn das war kein cooles Cinematic wie all die Jahre, sondern eher ein Hörbuch

Es kämen auch zu wenige neue Champions zu LoL heraus, heißt es – Es fehlen Überarbeitungen von Champions, es gibt Probleme bei der Balance, es wird Kritik geübt

Spieler werfen Riot vor: LoL habe seinen Status als „Flaggschiff“ eingebüßt, sei nur noch im Wartungs-Modus, während Riot den vielen neuen Projekten nachgeht, die es bis vor ein paar Jahren noch gar nicht gab. Man schaut plötzlich argwöhnisch auf Projekte wie Wild Rift und glaubt: Riot vernachlässige das PC-LoL

Offizielle Entschuldigung verpufft

Was sagt Riot? Es gab von Riot eine offizielle Entschuldigung dafür, warum das 2023-er Video nicht so toll war. Man habe da was Neues ausprobiert und nicht die Action-geladenen Cinematics wie früher. Man wollte die „Welt“ jetzt zeigen.

Das hätte man besser kommunizieren müssen. Das sei dumm gelaufen.

Ziemlich typischer „Corporate“-Talk. Das machte die Kritik nur noch schlimmer.

Riot hätte aufgehört, Content für das Spiel zu machen. Die würden sich gar nicht mehr kümmern, hieß es auf Twitter.

Entwickler sagt: Viele gute Mitarbeiter während Covid verloren

Was sagt ein Mitarbeiter? Einer der wichtigen Entwickler von LoL, Ryan „Reavge3“ Mireles spricht auf reddit hingegen Klartext. Er anwortet auf die Kritik, dass „PC-LoL sei im Wartungsmodus“ hin:

Ich kann verstehen, warum Leute zu diesem Schluss kommen, aber ich kann euch versichern, dass es nicht so ist. […] Wie viele Firmen haben wir eine Menge talentierter Leute während Covid verloren, Mitarbeiter nutzten die Gelegenheit im Home-Office dazu, einen anderen Weg im Leben einzuschlagen. Es war hart für die ganze Industrie, ein harter Einschnitt und bei Riot war es nicht anders. Es liegt nicht daran, dass Riot das Budget signifikant eingeschränkt hat oder die Perspektive für LoL begrenzt hat. Um es eleganter zu sagen: Shit happens.

Bei LoL habe man zuletzt viel Zeit in Dinge investiert, die erstmal noch nicht ins Spiel kommen. Aber Mireles sagt: Er weiß, dass seine Worte nichts am Eindruck ändern, das müssten Taten tun.

Er versichert, dass das Team weiter hart an LoL arbeitet.

Das steckt dahinter: Was Mireles anspricht, ist die sogenannte „Great Resignation“ auch als „the Big Quit“ bekannt: Covid war für viele Menschen eine Entschleunigung aus ihrem normalen Leben.

Der Alltag veränderte sich durch den Lockdown: Plötzlich war man nicht mehr im Stress des Büros gefangen, sondern saß zu Hause und hatte Zeit, darüber nachzudenken, ob man mit dem Leben „vor Covid“ wirklich zufrieden war oder ob es nicht an der Zeit für was Neues ist. Die Gelegenheit, was ganz anderes zu machen, selbstbestimmter zu arbeiten, mehr Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen.

Einige, gerade leistungsstarke Mitarbeiter, wollten nach dem Ende der Maßnahme nicht mehr in ihr altes Leben zurück, sondern einen neuen Weg einschlagen. Offenbar haben im Zuge dieser Besinnung auch viele Entwickler von LoL gekündigt und müssen jetzt ersetzt werden.

Für die Videospiel-Industrie war der Umstieg ins Home-Office überall eine große Herausforderung:

