LoL: Twitch-Streamer kritisiert Riot dafür, dass ein viel zu starker Champ im Jungle schon so lange wüten darf

Der Twitch-Streamer Tyler1 hat den Entwickler von League of Legends, Riot Games, für seine Patch-Politik kritisiert. Laut Tyler1 sei der Champion Udyr im Dschungel von LoL so stark, dass auch talentfreie Spieler mit ihm hoch ins ELO empor steigen. Wenn der Champ dann endlich generft werde, würden diese Spieler gnadenlos nach unten fallen und alle Spiele auf ihrem Weg nach unten ruinieren.

Welcher Champion stört Tyler1? Der Twitch-Streamer stört sich am Jungler „Udyr“:

Der damals 13 Jahre alte Champion Udyr erhielt im August 2022 eine umfangreiche Überarbeitung – schon davor hatte er durch das neue Item „Chemtank“ einiges an Kraft dazugewonnen

Nach dem Rework erhielt er in einem Patch im August weitere Buffs

Dadurch ist er zum dominantesten Jungler geworden und hat im aktuellen Patch eine Win-Rate von 55,6 % bei 229.809 Matches – das ist enorm hoch (via mobalytics).

Warum ist das, laut Tyler1 schlecht? Tyler1 stört sich vor allem daran, dass Udyr jetzt schon so lange eine so starke Rolle in LoL einnimmt und noch nicht generft wurde.

Auch im neuen Patch-Preview geht es vielen Helden an den Kragen. Gleich 8 Champs sollen generft werden, Udyr aber nicht.

Udyr katapultiert “talentlose Spieler” nach oben

Tyler1 sagt: Dadurch, dass Udyr jetzt schon so lange so stark ist, hätten es „talentlose Typen, die nichts können“ in hohe ELO-Ratings geschafft, indem sie ausschließlich den „giga-broken Champ“ Udyr spielen:

„Was machen diese widerlichen Spieler mit ihrem inflationär aufgeblasenen ELO-Ranking eigentlich, wenn Riot diesen giga-broken Champion nerft?“

Leute, die Udyr nutzten, um so hoch aufzusteigen, hätten „kein Talent“ und seien „kein bisschen gut im Spiel“: Sie würden nur diesen Charakter einloggen und der würde sie dann bei 50 %-Winrate im ELO-Ranking halten.

Als Beispiel nennt Tyler1 jemanden, der Udyr noch nie gespielt habe, dann in der Pre-Season damit begann und sich eine Win-Rate von 70 % erspielt habe.

Wenn Riot Games den Helden dann aber – Monate zu spät – endlich nerft, würden sie aus ihrem unverdient hohen ELO-Ranking erbarmungslos abstürzen und auf dem Weg nach unten alle Spiele ruinieren, weil sie auf einem ELO-Wert spielen, wo sie nicht hingehören.

Tyler1 verwendet in seinem Rant immer wieder zwei Begriffe: „nasty“ (hässlich) und „disgustig“ (eklig) für diese Situation.

Balancing in LoL ist häufig in der Kritik. Bei einem Champ ist aber alles okay:

