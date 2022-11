Ein Champion in LoL ist so perfekt, dass er nie geändert wurde – Und wohl auch nie geändert wird

Am 27. Oktober 2009 wurde League of Legends veröffentlicht und Interessierte konnten sich das Spiel herunterladen. Es gibt Champions, die seit Beginn bestehen und für die eigentlich Anpassungen geplant waren, doch Riot Games fand keine keine besseren Alternativen und die Champs bleiben unverändert in LoL. So wurde die geplante Überarbeitung von Morgana wieder verworfen.

Worum geht es bei der Überarbeitung? Regelmäßig werden bei League of Legends Champions überarbeitet. Die letzte Überarbeitung hat Udyr getroffen.

Für die Gefallene – Morgana, sollte 2015 eine Überarbeitung stattfinden. Der Champion hat eine einzigartige Zusammenstellung an Fähigkeiten, die es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab.

Die unverkennbare Fähigkeit von Morgana ist wohl ihr „Schwarzer Schild“, ihre E-Fähigkeit. Damit kann sie Mitspieler mit einem Schild belegen, der magischen Schaden absorbiert und vor Massenkontroll-Effekten schützt.

Auch ihre anderen Fähigkeiten sind einzigartig gestaltet. Sie kann

Gegner festhalten

Flächenschaden austeilen

Gegner markieren

diejenigen, die in Reichweite bleiben, betäuben

Der Lead-Designer von Riot Games, Riot August, hatte 2015 versucht Morgana zu überarbeiten und kam zu dem Schluss, dass das keinen Sinn ergibt und es bei dem Versuch gelassen.

Hier könnt ihr euch ansehen, welche Ausmaße die Überarbeitungen von Champions annehmen können:

Darum soll der perfekte Champion weiterhin bestehen bleiben

Der Lead-Designer ist von Morgana überzeugt: Riot August hatte im Interview mit unseren Kollegen von MGG Spanien über die Überarbeitung gesprochen.

„Ich habe Morgana überarbeitet und festgestellt, dass sie perfekt war und nichts musste geändert werden. […] Nichts war so gut wie das, was sie bereits hatte. Am Ende ist sie perfekt. Deshalb verehren sie so viele Menschen. Es hat sich einfach nicht gelohnt, etwas zu ändern“, erzählte er im Interview.

Es geht darum, dass Spieler, die Morgana spielen, ihre Spielweise genau so brauchen. Jede Fähigkeit von ihr steht für einen eigenen Aspekt des Spiels.

Mit der Q-Fähigkeit macht sie Gegner bewegungsunfähig

Die W-Fähigkeit führt zu Flächenschaden und Druck auf der Lane

Die E-Fähigkeit unterstützt Teamkameraden oder sie selbst vor der Massenkontrolle der Gegner

Ihre ultimative Fähigkeit ist trotz der Komplexität sehr interessant zu spielen

Alles, was wir zum neuen Champion in LoL wissen – Das ist der nächste Support

Die Optik haben die Entwickler von Riot Games über die Jahre angepasst. Riot August spricht davon, dass die „Ästhetik hilft, aber das Kit muss gut sein, damit ein Charakter beliebt ist.“

Morgana ist einer der wenigen Fälle, die so ein gutes Kit haben, dass sie lediglich Anpassungen an der Skalierung ihrer Fähigkeiten benötigt. Doch dafür reichen die wöchentlichen Patches komplett aus. Der letzte Patcht hat die Vorsaison 13 eingeläutet.

So sehen es die Spieler: Sogar die Spieler selbst geben lediglich die Rückmeldung, dass Morgana ein Champion ist, wo am Spielverhalten und den Fähigkeiten keine Anpassungen getätigt werden müssen. So Anwortet „fruushy“ auf Twitter, dass ihr lediglich Beine fehlen.

Rückmeldungen der Community, was 2019 an Morgana angepasst werden sollte.

Zudem ist der Champion auch 7 Jahre nach der geplanten, aber verworfenen Überarbeitung immer noch ein Champion, der hoch oben mitspielt. Auch in den diesjährigen Worlds wurde sie gespielt. Die meisten Spiele musste sie jedoch an andere Champions abtreten.

Sie hat in League of Legends eine Pick Rate von 15,35 % und wird in ca. 23 % aller Spiele gebannt (via op.gg). Dies zeigt die Relevanz von Morgana über alle Divisionen von League of Legends hinweg. Der Champion wurde damals gespielt und ist immer noch ein Charakter, um den sich die Spieler bemühen.

