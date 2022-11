LoL: Wie viele Champions gibt es derzeit?

In League of Legends werden regelmäßig neue Champions veröffentlicht. Doch wie viele Champions gibt es eigentlich aktuell? Wir von MeinMMO verraten es euch in dieser Übersicht.

Wie viele Champions gibt es derzeit? Aktuell – am 6. November 2022 – gibt es 162 verschiedene Champions in LoL. Der letzte neue Champion wurde am 2. November veröffentlicht und trägt den Namen K’Sante.

Der nächste Champion erscheint voraussichtlich erst 2023 und soll ein Darkin-Assassin werden. Für 2023 werden generell fünf bis sechs neue Champions erwartet.

Ein Video zum Champion Nilah, der Mitte 2022 erschien, findet ihr hier:

Liste aller Champions in LoL

Wer sind die ganzen Champions im Spiel? In dieser Tabelle haben wir euch alle 162 Champions aufgelistet:

Aatrox Ahri Akali Akshan Alistar Amumu Anivia Annie Aphelios Ashe Aurelion Sol Azir Bard Bel’Veth Blitzcrank Brand Braum Caitlyn Camille Cassiopeia Cho’Gath Corki Darius Diana Draven Dr. Mundo Ekko Elise Evelynn Ezreal Fiddlesticks Fiora Fizz Galio Gankplank Garen Gnar Gragas Graves Gwen Hecarim Heimerdinger Illaoi Irelia Ivern Janna Jarvan IV Jax Jayce Jhin Jinx Kai’Sa Kalista Karma Karthus Kassadin Katarina Kayle Kayn Kennen Kha’Zix Kindred Kled Kog’Maw K’Sante LeBlanc Lee Sin Leona Lillia Lissandra Lucian Lulu Lux Malphite Malzahar Maokai Master Yi Miss Fortune Mordekaiser Morgana Nami Nasus Nautilus Neeko Nidalee Nilah Nocturne Nunu & Willump Olaf Orianna Ornn Pantheon Poppy Pyke Qiyana Quinn Rakan Rammus Rek’Sai Rell Renata Glasc Renekton Rengar Riven Rumble Ryze Samira Sejuani Senna Seraphine Sett Shaco Shen Shyvana Singed Sion Sivir Skarner Sona Soraka Swain Sylas Syndra Tahm Kench Taliyah Talon Taric Teemo Thresh Tristana Trundle Tryndamere Twisted Fate Twitch Udyr Urgot Varus Vayne Veigar Vel’Koz Vex Vi Viego Viktor Vladimir Volibear Warwick Wukong Xayah Xerath Xin Zhao Yasuo Yone Yorick Yuumi Zac Zed Zeri Ziggs Zilean Zoe Zyra

Welche Rolle gibt es am seltensten? Viele Champions in LoL sind sehr flexibel und lassen sich auf mehreren Positionen spielen. Gragas etwa kann auf der Toplane, in der Mitte oder im Jungle gespielt werden.

Trotzdem gibt es Statistiken, auf welcher Position es am wenigsten Champions gibt. Das ist derzeit die Botlane. Egal, ob klassischer Marksman oder Magier, im Grunde kommen nur 27 Champions für diese Position infrage. Das ist der mit Abstand niedrigste Wert.

Welcher von den 162 Champions ist euer Liebster? Und warum? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Wer zum Ende der Season 12 nochmal richtig in der Rangliste aufsteigen möchte, findet hier die besten Champions für jede Position:

LoL: Das sind die aktuell 5 besten Champions in jeder Rolle – Für den Rank-Climb