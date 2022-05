5 Skins in LoL, die die Community als „Pay2Win“ bezeichnet

Dying Light 2 hat heute sein wohl größtes Update veröffentlicht. Update 1.30 bringt endlich New Game Plus. Seht hier den Trailer.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Der „Steel Legion“-Skin von Lux war zu Beginn so problematisch, dass er lange Zeit in Pro-Turnieren verboten war und möglicherweise noch immer ist, denn verbotene Skins werden nicht offen kommuniziert.

Mit dem Project-Skin kommt jedoch der besondere Effekt dazu, dass der Pfeil rotiert. Dadurch wirkt er in manchen Situationen noch dünner als beim normalen Skin von Ashe, was das Ausweichen noch schwieriger macht.

Den Skin könnt ihr euch in diesem Spotlight genauer anschauen, wobei der negative Effekt in Teamkämpfen hier nicht zur Geltung kommt:

Die Fähigkeiten Kette der Verderbnis („R“) wird dadurch zu einem hellen, gelben Strich, der zudem keine korrekte Größe in der Hitbox aufweist. Das macht es unglaublich schwer, der Fähigkeit auszuweichen. Einmal getroffen, hält sie jedoch Feinde an Ort und Stelle fest.

Wie so ein Effekt im Fluss aussieht, seht ihr etwa bei Sekunde 49 und Minute 1:44 in dem Video vom YouTuber Generic Vladimir Main:

Beides spielt vor allem bei der Ultimate Blutseuche („R“) eine wichtige Rolle. Diese sieht man etwa im Bereich des Flusses in einem größeren Teamkampf nahezu nicht, weil sie so dunkel ist. Hinzu kommt, dass man den Sound nicht hört, wenn die Fähigkeit ein zweites Mal Schaden verursacht. Beides kann euch den Teamkampf und damit das Spiel kosten.

Was sind das für Anpassungen durch Skins? Die Vorteile beruhen meist darauf, dass sich die visuellen Effekte des Champions ändern. Diese sorgen etwa dafür, dass manche Fähigkeiten schwerer zu erkennen sind, weil sie sich farblich oder in ihrer Animation verändern.

In League of Legends könnt ihr euch Champions problemlos über Ingame-Währung kaufen und habt so keinen Nachteil gegenüber Spielern, die echtes Geld ausgeben. Allerdings bietet das Spiel auch Skins an, die die Optik der Champions verändern. Manche Anpassungen geben euch einen kleinen Vorteil, sodass Spieler diese Skins auch als „Pay2Win“ bezeichnen.

