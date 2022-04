Riot ändert LoL, weil ein Twitch-Streamer eine schräge Taktik anwendet, bei der er ständig stirbt

In League of Legends hat der Twitch-Streamer Thebausffs eine seltsame Taktik mit dem Helden „Sion“ berühmt gemacht: Inting Sion. Dabei bringt er sich mit dem Helden immer wieder selbst um, damit er als „untoter Moloch“ wüten und Türme einreißen kann. Das soll jetzt bald ein Ende haben. Riot bereitet einen Nerf vor.

Was ist der Gag von Sion?

Der untote Moloch“ Sion ist seit dem 21. Februar 2009 in LoL, er wurde 2014 überarbeitet. Er ist ein Tank und wird auf der Top-Lane oder in der Mid-Lane gespielt.

Laut seiner Geschichte ist Sion ein ehemaliger Kriegsfürst, der mit bloßen Händen einen König erdrosselt hat. Auch nach seinem Tod muss er seinem Reich Noxus weiter dienen: Er ist eine Art Zombie-Krieger, der sich in einer primitiven Rüstung auf seine Feinde stürzt und kaum noch weiß, wer er wirklich ist oder einmal war.

Seine passive Fähigkeiten „Ruhm im Tode“ sorgt dafür, dass Sion nach seinem Tod wiederaufersteht, dann kann er nur noch verstärkte Auto-Attacks nutzen, während seine Zombie-Leiche verfällt und er an Lebenspunkten verliert.

„Mobs töten, Turm hauen, sterben, weiter auf den Turm hauen“

Was ist das für eine Taktik mit ihm? Der Twitch-Streamer Simon Thebausffs hat sich eine Taktik zurechtgelegt, die als „Inting Sion“ bekannt ist:

Sion konzentriert sich darauf, die Welle von Minions auf seiner Lane zu töten, stürzt sich dann in den Turm des Gegners und kassiert Hits, bis er dort stirbt.

Dann steht er als Zombie wieder auf und nutzt seine verstärkten Autoattacks, um weiter auf den Turm einzuschlagen

Das wiederholt er, bis er den Nexus zerstört hat

Die Taktik ist so seltsam, dass TheBausfffs dafür bereits im Januar 2021 zeitweise aus LoL gebannt wurde.

Spieler sagt: LoL hat ihn gebannt, weil er eine neue, starke Strategie vermasselte

Was ist so schräg an der Taktik? Die Taktik ist die absolute Ego-Tour (via leaguefeed). Man macht nichts anderes, ignoriert alles um sich herum, hilft keinem Mitspieler, geht nicht auf den Gegner ein, sondern spielt nur sein Spiel durch, während man den Rest von LoL eigentlich ausblendet.

Die Taktik heißt deshalb auch „inting“, also für „intentional feeding“, weil es so aussieht, als begeht Sion ständig absichtlich Selbstmord, will das eigene Team sabotieren und eigentlich dem Gegner helfen.

Die Taktik hat „Thebausffs“ in einem Video 2020 vorgestellt, das mittlerweile 1,1 Millionen Aufrufe gesammelt hat.

Er gibt als Tipps dann noch mit, dass man doch warten soll, bis alle kämpfen, um seine Lane zu pushen – oder dass man sich auch mal in einen Kampf einmischen soll, solange man mit dem Teleport wieder in die Lane zurückkommt.

Twitch-Streamer irgendwie stolz, dass Riot nur seinetwegen das Spiel ändert

Das unternimmt Riot jetzt gegen diese Taktik: Riot wird den Schaden, den Sion in der Zombie-Form gegen Türme anrichtet, um 50 % senken.

Der Nerf ist bereits auf dem Test-Server aktiv.

Wie reagiert der Streamer? Der scheint sich darüber zu amüsieren, dass Riot Games das Spiel League of Legends nur seinetwegen ändert.

