Spieler sagt: LoL hat ihn gebannt, weil er eine neue, starke Strategie vermasselte

Ein Spieler in League of Legends sagt, Riot Games hat ihn für zwei Wochen gebannt. Er hatte die „Supporter Top“-Strategie ausprobiert, die aber gescheitert sei. Riot Games habe ihm das als Sabotage ausgelegt und ihn für zwei Wochen aus dem Verkehr gezogen.

Was ist das für eine neue, starke Strategie?

In League of Legends dreht sich aktuell alles um die „Enchanter“, eine Klasse von Supportern, die andere Helden heilt oder bufft. Normalerweise werden Supporter in LoL ausschließlich in der Botlane gespielt, neben einem ADC, den sie unterstützen, und dem sie alle Kills und damit das Gold lassen.

Supporter haben die Möglichkeit über bestimmte Items einen konstanten Goldfluss zu erreichen, auch wenn sie selbst keine Kills erzielen.

Bei der neuen Strategie werden die Supporter aber nicht auf der Botlane gespielt, sondern sind auf einer der Solo-Lanes aktiv:

Zuletzt hatte der als genial geltende Coach LS mit Supportern in der Midlane Erfolg. Sein Team Cloud9 gewann Profi-Spiele mit Soraka in der Midlane, die den eigenen Jungler früh unterstütze und damit nach vorne brachte.

Das Spiel sorgte für Aufsehen: Midlane-Soraka als persönliche Supporterin für Jungler Olaf.

Für besonders viel Aufsehen sorgt aber die Supporterin Janna mit der Fähigkeit Smite in der Top-Lane. Die hat hier exzellente Gewinn-Raten.

Profis wie Alphari sagen bereits: Es sei unanständig, sie zu spielen. Sie verweigerten sich dem.

“Dem anderen Team geholfen”

Wofür wurde der Spieler gebannt? Der Spieler „Saidenhide“ sagt auf reddit, er habe den Supporter Maokai in der Top-Lane gespielt, die aber so früh wie möglich verlassen, um in anderen Lanes für Unruhe zu sorgen und seinem Team einen Vorteil bei den „Objectives“ zu geben. Das sei seine Spielweise, die er in LoL pflegt. Er nennt das eine „Roaming Strategie“.

Der Spieler sagt, er hat mit dieser Strategie normalerweise viel Erfolg, hat 5 von 8 Spielen gewonnen, die Strategie habe ihn auch in früheren Seasons zum „Master-Titel“ geführt.

Doch diesmal schlug die Strategie offenbar fehl: Der Spieler wurde für 2 Wochen gebannt.

Auf Nachfrage, ob an dem Bann was zu machen sei, erhielt er vom Support die Antwort:

Der Bann sei manuell erfolgt

Man habe sich noch mal das Replay angesehen und offenbar hätte der Spieler mit Maokai versucht, dem Gegner zu helfen

Er habe die Top-Lane verlassen und sei dann in der Gegend des Drachen rumgehangen, um Erfahrungspunkt und Gold zu vermeiden



Spieler spricht von “legitimer Strategie”, die unglücklich verlaufen sei

Das sagt der Spieler: Der fühlt sich ungerecht behandelt. Er sagt, dass sei eine „legitime Strategie“, die in dem Spiel aber „unglücklich ausgegangen“ sei.

Die Strategie sei trotzdem stark, denn obwohl sie wenig Geld und EXP bringe, habe sie großen Einfluss auf jede einzelne Lane im Spiel.

Das sind die Reaktionen: Der Fall spaltet tatsächlich die Community:

Eine Seite sagt: Der Spieler sei im Recht. Der Bann sei unfair, seine Strategie sei legitim.

Andere aber sagen: „Wenn du mit dem Bullen spielst, dann bekommst du auch die Hörner“: Der Spieler habe offenbar versucht, Spielmechaniken auszunutzen, habe dabei aber versagt – und jeder habe ihn reportet, weil die Taktik als so unbeliebt gilt, dass sogar das eigene Team sie hasse. Der Teufel stecke da einfach im Detail.

Allzulange wird das Top-Meta offenbar nicht halten. Riot Games hat schon angekündigt, es diese Woche zu ändern. Und auch der Spieler sagt, wenn erstmal die Nerfs da sind, wird er wieder eine andere Strategie in der Top-Lane zocken:

