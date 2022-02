In League of Legends ist Barney “Alphari” Morris (22) einer der renommiertesten Top-Laner in Europa. Aber die Supporterin Janna nun auf der Top-Lane zu spielen, kommt für den Waliser überhaupt nicht in Frage. Das hält er für unanständig. Er hat seinem Coach schon mitgeteilt, dass er die nicht spielen wird. Der LoL-Profi fordert einen Nerf für Janna – die Top-Lane sei 2022 in einem miserablen Zustand.

Wer ist Alphari?

Alphari hat sich in Europa von 2016 bis 2020 eine Namen in LoL gemacht: Er spielte für Misfits Gaming und Origen. Wie einige Stars aus Europa hat er sich seine Zeit in der LEC in den USA versilbern lassen und spielte ein Jahr für „Team Liquid“ als Legionär.

2022 ist Alphari Teil des „Projekts Superteam“ von Perkz. Er spielt jetzt zusammen mit einigen Star-Spielern bei Team Vitality in Frankreich. Nachdem es zu Beginn der Saison überhaupt nicht lief, hat sich das zusammengewürfelte Team mittlerweile gefangen und steht mit 5-4 auf einem soliden Platz 4 in der Liga LEC.

Alphari hat eine klare Meinung zur aktuellen Situation auf der Top-Lane. Dort ist „Smite Janna“, ein Supporter, plötzlich ein angesagter Pick. Davon hält Alphari überhaupt nichts.

LoL: Ein Support-Champion ist jetzt so stark, dass er die Toplane im Ranked dominiert

Janna auf Top-Lane? “Einfach total unspaßig und gegen das Spiel”

Das sagt Alphari zu Janna auf der Top-Lane: In einem Interview mit Inven wird er gefragt, ob man Janna auch bald in der LEC sehen wird:

Bei Gott, ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich, wirklich, dass wir sie nicht sehen. Ich will das nicht spielen. Ich hab meinen Coaches schon gesagt: Ich werde das nicht spielen, bis ein gutes Team sie einsetzt und ich dazu gezwungen werde, das zu spielen, um meine Schuldigkeit dem Team gegenüber zu erfüllen. Aber ich halte es für unanständig, Janna Top zu spielen. Dafür stehe ich nicht. Es ist einfach total unspaßig und gegen das Spiel. Alphari

Alphari sagt, die Top-Lane in Season 12 sei so mies, dass es nützlicher sein kann, gar keine Top-Lnae zu spielen und sich um nichts zu scheren, das ein Hirn erfordert.

Der walisische Profi hofft, dass Janna von Riot Games richtig hart generft wird, damit League of Legends wieder spannend wird. Überhaupt sei diese Vor-Saison, die mieseste gewesen, die Riot je verbrochen habe.

Janna in der Top-Lane erhitzt die Gemüter.

Supporter auf der Top-Lane als neues, ungeliebtes Meta in LoL

Was ist das mit Janna auf der Top-Lane? Vor etwa einer Woche berichtete die US-Seite Dotesports, dass „Smite Janna“ eine Win-Rate von 58% in anspruchsvollen ELO-Matches erreicht. Durch ihre hohe Bewegungs-Geschwindigkeit war sie ideal für ein neues Meta, bei dem Spieler einen Supporter auf der Top-Lane spielten.

Im Prinzip spielt Janna jedoch kaum auf der Top-Lane, sondern ist ständig unterwegs auf anderen Lanes, um dort zu ganken. Außerdem klaut sie mit Smite noch Camps im Jungle, fällt aber auf der Top-Lane nicht zurück. Das funktioniert auch, weil der Summoner-Spell „Teleport“ erheblich geändert wurde und das System “Objective Bountes” ausgenutzt wird.

Diese Strategie wurde stark kritisiert: Die Änderung auf der Top-Lane sei ungesund für das ganze Spiel, hieß es von Top-Lanern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Mit Patch 12.4 soll das Support-Meta auf der Top-Lane ein Ende haben.

Riot Games geht gegen Supporter auf Top-Lane vor

Bleibt das so? Offenbar nicht, in Patch 12.4 wird Riot bereits einige Gegenmaßnahmen gegen das neue Top-Lane-Meta ergreifen. Es ist bereits angekündigt, Suporter auf der Solo-Lane einzuschränken: eine Maßnahme, die sich spezifisch gegen Helden wie Janna richtet.

Riot Games hat bereits angekündigt, dass mit Patch 12.4 nur erste Maßnahmen gegen Solo-Supporter auf der Top-Lane kommen. “Schwerere Gegen-Maßnahmen” dauern noch länger.

Vielleicht hört dann diese „unanständige Art, LoL zu spielen“ wieder auf.

Die Top-Lane ist ohnehin eine seltsame Lane:

Experte erklärt, eine Rolle in LoL ist so schlimm, dass nur Psychopathen sie gerne spielen