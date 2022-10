LoL: Das sind die aktuell 5 besten Champions in jeder Rolle – Für den Rank-Climb

Zum Ende jeder Saison vergibt Riot Games für die Ranglisten-Platzierung in League of Legends Belohnungen. Je höher ihr es in der Rangliste geschafft habt, umso bessere Belohnungen bekommt ihr. Damit ihr zum Ende der Saison 12 noch gute Chancen habt, haben wir hier für euch die 5 Champions aufgelistet, die im letzten Patch den größten Einfluss haben und einen leichteren Sieg bieten könnten.

Was spiele ich auf welcher Lane? Die Aufteilung der Lanes in League of Legends wird in Ranglistenspielen recht klar vom System vorgelegt. So habt ihr die Auswahl zwischen den 3 Lanes: Top, Mid und Bot. Während zwei der Lanes von nur einem Spieler bespielt werden, sind auf der Botlane zwei Spieler unterwegs. Der 5. Spieler aus jedem Team hält sich im Jungle auf und unterstützt alle Lanes.

Auf der Toplane werden in der Regel Charaktere gespielt, die entweder viel Leben haben oder gutes Potenzial für ein 1 vs. 1 liefern. Auf der Midlane spielen zumeist Magier oder Assassine, die einzelne Gegner herausfischen können oder mit ihren Fähigkeiten das Verhalten von den Gegnern durch, zum Beispiel „Crowd Control (CC)“, beeinflussen.

Die Botlane wird in der Regel von einem „Attack Damage Carry (ADC)“, der sich durch die automatischen Angriffe auszeichnet, und dem Supporter bespielt. Dabei unterstützt der Supporter den ADC, die Lane zu gewinnen. Der Jungle ist die anspruchsvollste Rolle von allen 5. Es geht dabei darum, nicht nur seinen Gegner zu dominieren, sondern auch seine 3 Lanes zu unterstützen.

Weitere Tipps könnt ihr in dem Artikel über Rekkles lesen. Der LoL-Profi nennt euch 3 Tipps, wie ihr schnell in der Ranglsite aufsteigen könnt.

Diese Champions verhelfen euch zum leichteren Sieg

Kommen wir nun zu den einzelnen Lanes und ihren besten Champions, vor allem auch für neue Spieler:

Zunächst geht es um die Toplane:

Garen – Dieser Champion gilt als sehr simpler Charakter und bietet trotzdem gutes Potenzial auf der Toplane 1-vs-1 zu kämpfen. Für Anfänger auf der Toplane auf jeden Fall eine Empfehlung wert.

– Dieser Champion gilt als sehr simpler Charakter und bietet trotzdem gutes Potenzial auf der Toplane 1-vs-1 zu kämpfen. Für Anfänger auf der Toplane auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Sett – Als der Boss bringt der Champion ein hohes Potenzial im 1-vs-1 mit. Gleichzeitig können seine Fähigkeiten und Durchhaltevermögen viele Optionen für das Team ermöglichen.

– Als der Boss bringt der Champion ein hohes Potenzial im 1-vs-1 mit. Gleichzeitig können seine Fähigkeiten und Durchhaltevermögen viele Optionen für das Team ermöglichen. Nasus – Wenn ihr auf der Toplane einfach nur Vasallen töten wollt, ist Nasus euer Champion. Besiegt er einen Vasallen mit der Q-Fähigkeit, so sammelt er permanent 3 zusätzlichen Schaden auf dem Angriff.

– Wenn ihr auf der Toplane einfach nur Vasallen töten wollt, ist Nasus euer Champion. Besiegt er einen Vasallen mit der Q-Fähigkeit, so sammelt er permanent 3 zusätzlichen Schaden auf dem Angriff. Mordekasier – Als einziger AP-Champion biete Mordekaiser viel Potenzial, das Team durch seine Fähigkeitsstärke abzurunden. Mit der ultimativen Fähigkeit habt ihr die Möglichkeit, ein einzelnes Ziel komplett aus dem Teamkampf rauszunehmen und so eurem Team einen Vorteil zu verschaffen, auch wenn ihr kein gutes Spiel hattet.

– Als einziger AP-Champion biete Mordekaiser viel Potenzial, das Team durch seine Fähigkeitsstärke abzurunden. Mit der ultimativen Fähigkeit habt ihr die Möglichkeit, ein einzelnes Ziel komplett aus dem Teamkampf rauszunehmen und so eurem Team einen Vorteil zu verschaffen, auch wenn ihr kein gutes Spiel hattet. Aatrox – Der Liebling aus den Worlds. Aatrox ist ein Champion, der neben viel Schaden auch ein sehr hohes Durchhaltevermögen mitbringt. Es ist zwar etwas schwieriger die Fähigkeiten zu treffen, aber dennoch ein starker Tipp für die Toplane.

Im Jungle sind hauptsächlich Champion mit viel Leben gelistet:

Rammus – Durch seine Fähigkeit bietet Rammus jedem Team die Stirn, dass auf Angriffsstärke baut. Zusätzlich bringt er jede Menge CC mit und kann somit auch eine aktive Rolle im Teamfight ausüben.

– Durch seine Fähigkeit bietet Rammus jedem Team die Stirn, dass auf Angriffsstärke baut. Zusätzlich bringt er jede Menge CC mit und kann somit auch eine aktive Rolle im Teamfight ausüben. Amumu – Amumu gilt als einer der Charaktere, die am meisten CC mitbringen. Dadurch kann er einen großen Einfluss auf Teamkämpfe ausüben und bietet immer mal wieder die Option, einzelne Ziele heraus zu fokussieren.

– Amumu gilt als einer der Charaktere, die am meisten CC mitbringen. Dadurch kann er einen großen Einfluss auf Teamkämpfe ausüben und bietet immer mal wieder die Option, einzelne Ziele heraus zu fokussieren. Sejuani – Sie gilt ebenfalls als CC-Monster, bringt aber den Fokus auf einzelne Ziele auf ein anderes Level. Richtig gespielt schafft ihr es, einen Gegner 3 Sekunden lang zu betäuben und ihn aus dem Kampf zu nehmen oder einzelne Spieler anzuvisieren.

– Sie gilt ebenfalls als CC-Monster, bringt aber den Fokus auf einzelne Ziele auf ein anderes Level. Richtig gespielt schafft ihr es, einen Gegner 3 Sekunden lang zu betäuben und ihn aus dem Kampf zu nehmen oder einzelne Spieler anzuvisieren. Volibear – Wenn ihr mehr Aktion haben wollt, ist Volibear eine gute Wahl. Er bietet die Option, die Türme außer Gefecht zu setzen und dadurch halsbrecherische Spielzüge in wohlüberlegte zu verändern.

– Wenn ihr mehr Aktion haben wollt, ist Volibear eine gute Wahl. Er bietet die Option, die Türme außer Gefecht zu setzen und dadurch halsbrecherische Spielzüge in wohlüberlegte zu verändern. Bel’Veth – Dieser Champion hat durch die Weltmeisterschaft mehr an Aufmerksamkeit gewonnen. Durch den hohen Schaden und die flexiblen Möglichkeiten kann Bel’Veth im Kampf eine große Rolle spielen und sowohl einzelne Gegner, als auch ganze Teams zerstören.

Sejuani, Zorn des Nordens – bietet viel Leben und CC

Für die Midlane sind Magier mit viel Schaden über Zeit sehr effektiv:

Swain – Der Champion bietet die Möglichkeit, selber viel Schaden zu machen, die Gegner in Schach zu halten und gleichzeitig auch die Möglichkeit, sich selbst zu heilen und Leben zu bekommen.

– Der Champion bietet die Möglichkeit, selber viel Schaden zu machen, die Gegner in Schach zu halten und gleichzeitig auch die Möglichkeit, sich selbst zu heilen und Leben zu bekommen. Malzahar – Durch eure Voidlings, Malzahar’s W-Fähigkeit, habt ihr die Möglichkeit, die Lane zu dominieren. Mit seinen Fähigkeiten steht Malzahar lieber hinten im Kampf, macht aber allen Gegnern sehr zu schaffen.

– Durch eure Voidlings, Malzahar’s W-Fähigkeit, habt ihr die Möglichkeit, die Lane zu dominieren. Mit seinen Fähigkeiten steht Malzahar lieber hinten im Kampf, macht aber allen Gegnern sehr zu schaffen. Heimerdonger – Auch dieser Champion ist immer noch sehr stark geblieben. Durch seine Türme habt ihr die Möglichkeit eure Lane zu halten, ohne viel zu verlieren. Mit seiner ultimativen Fähigkeit verbessert Heimerdinger seine Standart-Fähigkeiten und richtet massiven Schaden an.

– Auch dieser Champion ist immer noch sehr stark geblieben. Durch seine Türme habt ihr die Möglichkeit eure Lane zu halten, ohne viel zu verlieren. Mit seiner ultimativen Fähigkeit verbessert Heimerdinger seine Standart-Fähigkeiten und richtet massiven Schaden an. Vex – Wenn ihr einen Champion spielen wollt, der zwischen CC und Assasine schwankt, ist Vex eure Option. Ihr könnt alle paar Sekunden eure Gegner vor Furcht erzittern lassen und habt zusätzlich eine Fähigkeit, um einzelnen Zielen oder dem gesamten gegnerischen Team zu schaden.

– Wenn ihr einen Champion spielen wollt, der zwischen CC und Assasine schwankt, ist Vex eure Option. Ihr könnt alle paar Sekunden eure Gegner vor Furcht erzittern lassen und habt zusätzlich eine Fähigkeit, um einzelnen Zielen oder dem gesamten gegnerischen Team zu schaden. Viktor – Als Charakter, der fast schon am häufigsten bei der Weltmeisterschaft in der Mitte gespielt wird, bietet Viktor massiven Schaden gegen einzelne Gegner an.

Diese 5 ADC’s tun euren Gegnern richtig weh:

Miss Fortune – Der mit Abstand stärkste ADC in unserer Liste ist die Piratin. Miss Fortune bringt ganz viel Schaden mit und muss dafür nicht mal viel tun. Die Fähigkeiten von ihr bieten hohen Schaden und ein wenig CC und können dadurch glänzen.

– Der mit Abstand stärkste ADC in unserer Liste ist die Piratin. Miss Fortune bringt ganz viel Schaden mit und muss dafür nicht mal viel tun. Die Fähigkeiten von ihr bieten hohen Schaden und ein wenig CC und können dadurch glänzen. Caitlyn – Dieser Champion hat eine der höchsten Reichweiten auf der Botlane und gibt euch so die Möglichkeit aus sicherer Entfernung eure Gegner zu bezwingen. Mit ihrer ultimativen Fähigkeit könnt ihr zusätzlich einzelnen Zielen den Gar aus machen.

– Dieser Champion hat eine der höchsten Reichweiten auf der Botlane und gibt euch so die Möglichkeit aus sicherer Entfernung eure Gegner zu bezwingen. Mit ihrer ultimativen Fähigkeit könnt ihr zusätzlich einzelnen Zielen den Gar aus machen. Tristana – Zu Beginn ist dieser Yordle nicht sonderlich stark, nimmt aber im Laufe des Spiels immer mehr an Fahrt auf. Mit jedem Level vergrößert sich ihre Reichweite und durch die E-Fähigkeit bringt sie massiven Schaden nicht nur auf einen Champion, sondern auf das unmittelbare Umfeld mit.

– Zu Beginn ist dieser Yordle nicht sonderlich stark, nimmt aber im Laufe des Spiels immer mehr an Fahrt auf. Mit jedem Level vergrößert sich ihre Reichweite und durch die E-Fähigkeit bringt sie massiven Schaden nicht nur auf einen Champion, sondern auf das unmittelbare Umfeld mit. Kai’Sa – Wenn ihr einen Champion spielen wollt, der sich sehr stark auf die automatischen Angriffe fokussiert, seid ihr mit Kai’Sa gut bedient. Zusätzlich durch die Option eure Fähigkeiten zu verstärken, könnt ihr euch mit der ultimativen Fähigkeit auch mitten im Kampf neu in

Position bringen.

– Wenn ihr einen Champion spielen wollt, der sich sehr stark auf die automatischen Angriffe fokussiert, seid ihr mit Kai’Sa gut bedient. Zusätzlich durch die Option eure Fähigkeiten zu verstärken, könnt ihr euch mit der ultimativen Fähigkeit auch mitten im Kampf neu in Position bringen. Jhin – Das ist der Charakter, der nur eine kurze Phase hat, in der er Schaden verursacht. Das tut aber richtig weh. Jeder 4. Schuss von Jhin ist ein garantierter kritischer Treffer, bevor er sein Magazin nachladen muss. Dadurch kann er zwar in langen Kämpfen nicht so viel ausrichten, wie die anderen genannten Champion, aber schafft es hervorragend einzelne Ziele schnell zu bezwingen.

Caitlyn, der Sheriff von Piltover – Sie bietet viel Reichweite und ist eine Antwort auf viele ADC’s

Die Rolle des Supporters unterstützt den ADC und bringt viel CC mit:

Amumu – Einer der Champion, die sehr flexibel zwischen mehreren Positionen gespielt werden können. Auf der Botlane bringt er sehr viel CC mit und ist dem gegnerischen ADC ein Dorn im Auge.

– Einer der Champion, die sehr flexibel zwischen mehreren Positionen gespielt werden können. Auf der Botlane bringt er sehr viel CC mit und ist dem gegnerischen ADC ein Dorn im Auge. Maokai – So wie Amumu bietet auch Maokai viel CC. Dabei kann er spezifisch einen Gegner fokussieren. Mit seiner E-Fähigkeit „Sprösslingwurf“ schafft er es auf der Lane, die Gegner zu ärgern, ohne selber Schaden zu nehmen.

– So wie Amumu bietet auch Maokai viel CC. Dabei kann er spezifisch einen Gegner fokussieren. Mit seiner E-Fähigkeit „Sprösslingwurf“ schafft er es auf der Lane, die Gegner zu ärgern, ohne selber Schaden zu nehmen. Soraka – Wenn ihr am liebsten hinter euren Teamkameraden steht und sie am Leben erhaltet, dann ist Soraka euer Champion. Sie schafft es, mit ihren Fähigkeiten ihre Teamkameraden aus den brenzligsten Situationen heraus wieder ins Leben zu holen.

– Wenn ihr am liebsten hinter euren Teamkameraden steht und sie am Leben erhaltet, dann ist Soraka euer Champion. Sie schafft es, mit ihren Fähigkeiten ihre Teamkameraden aus den brenzligsten Situationen heraus wieder ins Leben zu holen. Sona – Sona eine bekannt durch ihre Fähigkeit zu verbessern. Jede ihrer Fähigkeiten verstärkt die Teamkollegen im unmittelbaren Umfeld. Dazu kommt, dass sie sowohl heilen als auch Schaden ausrichten kann und ist daher ein starker Champion für die Botlane.

– Sona eine bekannt durch ihre Fähigkeit zu verbessern. Jede ihrer Fähigkeiten verstärkt die Teamkollegen im unmittelbaren Umfeld. Dazu kommt, dass sie sowohl heilen als auch Schaden ausrichten kann und ist daher ein starker Champion für die Botlane. Zyra – Wenn euch der Schaden eures ADC nicht genug ist, dann ist Zyra eine gute Wahl. Mit ihren Fähigkeiten kann sie die Gegner festhalten und ihnen aus weiter Entfernung massiven Schaden zufügen. Eine Magierin auf der Botlane, die dennoch sehr viel mitbringt, um ihrem Team zu helfen.

Was könnt ihr noch tun, damit ihr leichter Spiele gewinnt? Viele Guides und lange erprobte Spieler werden euch denselben Tipp geben. Schaltet, sobald ihr ins Spiel kommt, den Chat aus. Dieser lenkt im Verlauf des Spiels nur ab. Wenn ihr dennoch mit euren Teamkameraden kommunizieren wollt, sind Pings die schnellere und leichtere Alternative.

Solltet ihr euch sicherer mit einem Champion fühlen, der nicht in der Liste ist, dann spielt lieber euren Lieblingschampion. Mit einem unbekannten Champion zu spielen, verringert eure Chancen auf einen Sieg sogar ein wenig. Sogar die Profis haben ihre Lieblingschampions, die regelmäßig vor den wichtigen Turnieren verbessert werden.

Solltet ihr eine Rolle bekommen haben, die euch nicht liegt und die ihr nicht gerne spielt, so verlasst das Spiel noch in der Championauswahl. So verliert ihr zwar wenige Punkte für die Rangliste, aber kein ganzes Spiel. Eine Niederlage wirkt sich nämlich noch drastischer auf euren Punktestand aus.

Versucht also steht freundlich mit eurem Team umzugehen, denn ihr benötigt diese, damit ihr das Spiel gewinnen könnt. League of Legends ist ein Teamspiel und das müssen sich auch Profi-Spieler immer wieder ins Gedächtnis rufen. Alleine gewinnen auch sie keine Spiele.

