LoL: Spieler erzählen, gegen welche Champions sie immer verlieren, selbst wenn es gut läuft

In League of Legends diskutieren Spieler und Spielerinnen über ihre persönlichen Erzfeind-Champions, denen sie scheinbar nie gewachsen sind, selbst in Situationen, in denen das Spiel für sie günstig verläuft.

Wer kennt es nicht? In League of Legends gibt es Champions, die selbst die erfahrensten Spieler frustrieren können. Es ist frustrierend, wenn man ein Match-Up eigentlich dominieren sollte, das Team gut positioniert ist, aber man trotzdem auf der Lane gegen einen bestimmten Champion verliert – die persönliche Nemesis.

In einem kürzlich veröffentlichten Thread auf Reddit tauschten Spieler ihre Gefühle über Champions aus, gegen die sie scheinbar immer verlieren, selbst wenn es für das Team gut läuft.

Spieler reden über ihre persönlichen Erzfeinde, gegen die sie einfach so gut wie immer verlieren

Renekton – Toplane

Der Reddit-Thread beginnt mit einem Spieler namens P9Hunnit, der die Toplane bevorzugt. Er äußerte, dass er sich unabhängig vom günstigen Match-Up immer im Lane-Duell gegen Renekton geschlagen fühlt. Selbst wenn Renekton mal nicht so stark sei, verliere P9Hunnit ständig gegen ihn. Auch wenn er am Ende das Spiel gewinne, wären die ersten 10-15 Minuten für ihn purer Stress.

Was macht Renekton stark? Er ist besonders im Early-Game stark. Seine Fähigkeiten ermöglichen es ihm, aggresive Trades zu machen und schnell Schaden auszuteilen. Er kann einen dadurch ganz schön unter Druck setzen und Vorteile erlangen. Renekton ist insgesamt im 1-gegen-1-Duell gefährlich und hat ein großes Snowball-Potenzial. Seine Mobilität durch seine E Schnitt und Tritt ermöglicht es ihm, schnell Schaden auszuteilen und zu entkommen.

Nilah – ADC

Was sagen die Spieler über Nilah? Der Top-Kommentar mit 100 Upvotes bezieht sich auf den ADC Nilah. WolfgangTheRevenge schreibt dazu: Ich bin ein Jungler, aber meine zweite Rolle ist ADC und ich habe wirklich nie gegen einen Nilah gewonnen.

Auch RellenD schreibt, dass er selbst ADC spiele aber nicht wisse, was Nilah überhaupt macht.

Ch0nkyK0ng betont: Als Caitlyn-Main glaube ich nicht, dass ich jemals gegen eine Nilah VERLOREN habe. Aber ja, sie macht das mittlere/späte Spiel sehr seltsam.

Was macht Nilah stark? Nilah hat eine unglaublich geringe Pickrate, wenn wir von Rangliste sprechen. Laut u.gg liegt ihre Pickrate gerade mal bei 2,2 %. Viele Spieler und Spielerinnen wissen vermutlich nicht, wie sie gegen sie spielen sollen, weil sie nicht oft gespielt wird. Nilah bekommt zusätzlich Erfahrung, wenn sie die Minions lasthittet und kann die Heil- und Schildkraft von Verbündeten in ihrer Nähe verstärken und teilen.

Wenn sie gut durch die Laning-Phase kommt, hat sie ein gutes Snowball-Potenzial. Durch ihren W bekommt sie Lauftempo und kann eingehenden Angriffen ausweichen (quasi wie Jax). Alle Verbündeten, die sie ebenfalls mit dem Schleier berührt, erhalten den Effekt aber auch. Wenn man die Fähigkeit gut einsetzt, kann das sehr stark sein. Mit ihrer Ultimate (R) lassen sich auch gute Team-CC-Kombos ausführen.

Vladimir – Top/Mid

Was sagen die Spieler über Vlad? Häufig wird auch Vladimir als persönliche Nemesis genannt. Efficent_Key6859 schreibt, dass er immer alle Angriffe aushalten würde und die Teamfight rocken würde, auch, wenn er in der Laning-Phase verloren hätte. Einige schreiben auch, dass sie ihn einfach immer bannen.

Was macht Vladimir stark? Dass er so viele Angriffe aushält, liegt vor allem an seinem starken Sustain-Tool – insbesondere durch seine Passive Blutroter Pakt und seine Q, die es ihm ermöglichen, kontinuierlich HP zurückzugewinnen, wenn er Schaden austeilt.

Im Verlauf des Spiels kann er sowohl hohen Singletarget-Damage machen als auch ordentlich AOE-Schaden in Teamfights mit seiner Ulti und seiner E. Er skaliert gut und wird zu einem Late-Game-Monster. Gleichzeitig kann er durch seinen Pool (W) sich vor Damage schützen und gut wieder aus dem Kampf zurückziehen.

Welche Champions wurden sonst noch so genannt? Neben den drei aufgelisteten Champions wurden auch noch weitere Champions genannt, die sich für einige Spieler als persönlichen Erzfeind herausgestellt haben, darunter Zed, K’Sante, Kled, Malzahar, Zyra, Yone und noch viele weitere.

Habt ihr einen persönlichen Erzfeind, gegen den ihr gefühlt nie eine Chance habt? Und habt ihr Tipps für Spieler und Spielerinnen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare

