LoL ändert das Design eines Features, doch Spieler bemängeln: „Sieht aus wie ein billiges Handyspiel“

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was haltet ihr von den neuen Designs? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Was ist noch geplant? Anfang des Jahres hat Riot Games bekannt gegeben, dass sie an dem Meisterschafts-System schrauben und es insgesamt verbessern möchten.

Spieler von League of Legends kritisieren die neuen Mastery-Emotes scharf. Sie bemängeln, dass sie wie billige Elemente aus Handyspielen aussehen. MeinMMO verrät euch, was hinter der neuen Kritik an LoL steckt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to