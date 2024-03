LoL: „Geht nicht mehr um die Liebe zum Spiel“ – Die Community ist verwirrt von einer neuen Regel für Riot-Mitarbeiter

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Eine Schwierigkeit könnte sich jedoch daraus ergeben, dass einige der Mitarbeiter auch Twitch-Partner sind. Sie können ihren Content nicht einfach entmonetarisieren, wenn es um Spiele von Riot Games geht, es sei denn, sie streamen keinen Content dieser Spiele mehr. Es bleibt also erstmal abzuwarten, was dies für die Streamer bedeutet.

Was bedeutet das für die betreffenden Streamer? Bis zum 19.03. um 16 Uhr gibt es noch keine hundertprozentige Gewissheit darüber, was die neue Richtlinie für zukünftige Streams von Riot-Mitarbeitern bedeutet.

Zudem machen sich nun einige Nutzer Sorgen darüber, ob es in Zukunft noch weiteren Content von den Mitarbeitern zu Spielen wie League of Legends und anderen geben wird. Auf Reddit äußern einige Nutzer ihre Bedenken.

Am 18. März veröffentlichte ein Nutzer auf X Informationen über eine neue Regel von Riot Games, die das Monetarisieren von Streams mit Spielen wie League of Legends verbietet, was die Community verwirrt und besorgt.

