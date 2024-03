Das neue Kampfspiel von Riot Games hat einen komischen Namen, den viele blöd finden – Doch der hat einen guten Grund

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Der Name und seine Erklärung haben immerhin für Aufsehen in der Community gesorgt. Passend dazu sorgte eine neue Regel für Mitarbeiter von Riot Games für Verwirrung: LoL: „Geht nicht mehr um die Liebe zum Spiel“ – Die Community ist verwirrt von einer neuen Regel für Riot-Mitarbeiter

Was könnte das bedeuten? Die Antwort von Anna Donlon zum neuen Spiel von Riot Games könnte nicht nur für Valorant-Agenten gelten. Auch Charaktere aus anderen Spielen von Riot Games könnten ins Spiel kommen. Eventuell werden wir also eines Tages Kämpfe zwischen Baron Nashor und Kobuko gegen Ashe und Reyna sehen.

Weiter sagte sie: „Wenn es das ist, was die Mitglieder dieser Community wollen, werden wir dafür bereit sein. Das ist eine gute Frage. Wir haben definitiv darüber nachgedacht. Es gibt ein Szenario, in dem es passieren könnte.“

Wie heißt das neue Spiel von Riot Games? Das neue Spiel von Riot Games heißt 2XKO. Ein Name, der in der Community nicht besonders gut ankam. Viele Spieler lachen über den Namen oder sagen gar, es wäre der schlechteste, den sie je gehört hätten.

Das neue Kampfspiel von Riot Games heißt 2XKO, ein Name, der im Internet schon für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Jetzt erklärt ausgerechnet die ausführende Produzentin von Riot Games, was es mit ihm auf sich hat.

