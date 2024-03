LoL: Kein Team wollte ihn noch – Ein Jahr später dominiert er die USA

In League of Legends gilt die US-Liga LCS als schwächste der großen Regionen. Der Belgier Bwipo ging 2021 in die USA zu Team Liquid und sollte die Liga dominieren, aber er scheiterte und war ein Jahr lang schon LoL-Rentner. Der Däne Jensen (29) wurde ebenfalls 2022 von seinem Team aussortiert. Jetzt haben sich beide zusammengetan und dominieren die Liga.

Wie ist der Stand in den USA?

Über Jahre dominierte Team SoloMid die US-Liga LCS. Sie wurden 7-Mal Meister – zuletzt 2021. Die sind mittlerweile aber gar nicht mehr dabei. Die US-Liga ist ihnen zu wenig profitabel geworden.

Dann übernahm das junge Team Evil Geniuses das Kommando und gewann 2022 2-mal in Folge – auch die spielen aber nicht mehr in der LCS. Ihnen wird sogar vorgeworfen, die Gesundheit ihres jungen Profis Danny gefährdet und die Fürsorgepflicht vernachlässigt zu haben.

Aktuell ist FlyQuest die stärkste Kraft in den USA. Da lohnt sich ein Blick und wir sehen, bei FlyQuest spielen alte Bekannte: Der Belgier Bwipo und der Däne Jensen sind die Führungsspieler. Das Besondere: Beide waren eigentlich schon von ihren Team aussortiert worden.

Bwipo war mit 20 ein Star, aber dann lief es nicht mehr

So erging es Bwipo: Der belgische Top-Laner Biwpo hatte in Europa in jungen Jahren bei Fnatic eine starke Phase: Etwa von 2010 bis 2020 spielte er League of Legends und machte von sich auf der Top-Lane reden. Über Jahre war es eigentlich nur die Frage, ob er oder Wunder der beste Top-Laner in Europa war.

Dann aber lief’s bei Fnatic nicht mehr so toll. Er musste 2021 sogar ein halbes Jahr im Dschungel spiele,. Schließlich wechselte er, als das Team zerbrach, in die USA zu Team Liquid.

Dort sollte er 2022 eigentlich der Star werden, aber es lief nur mäßig.

Das ist Bwipo, er war Führungsspieler für Fnatic.

Kein Team wollte Bwipo nach 2022

Nach dem Jahr 2022 gab ihm Team Liquid die Option, sich nach einem neuen Team umzusehen. In der LoL-Sprache heißt das soviel wie: Such dir besser einen neuen Club, bei uns spielst du keine Rolle mehr.

Doch das gings schief. In einem Twitch-Stram sagte Bwipo, er habe sich bei allen 10 US-Teams nach einem neuen Vertrag erkundigt. Aber keiner wollte ihn (via oneesports).

Er hätte zurück nach Europa, zum Team Vitality gehen können, sagte aber, das fühle sich nicht richtig an.

2023 machte er dann sogar ganz Pause von LoL und zog sich zurück. Er arbeitete dann als Content-Creator für Team Liquid.

Jensen wird durch Bjergsen ersetzt und aussortiert

So erging es Jensen: Der heute 29-jährige Däne Jensen spielt seit 2015 in den USA, erst für Cloud9, dann für Team Liquid. Aber Ende 2021 war seine Zeit gekommen:

Obwohl Jensen 2020 einen hochdotierten Vertrag mit Team Liquid unterschrieben hatte …

… tauschte ihn Team Liquid 2021 gegen Bjergsen aus und löste den Vertrag von Jensen auf

Der ging zurück zu Cloud9, konnte sich aber auch dort nicht halten und musste 2023 beim Liga-Underdog Dignitas verbringen.

Team Liquid stehen im Finale der LCS

Das ist jetzt das Besondere: Biwpo und Jensen haben sich bei FlyQuest wiedergefunden und haben sich dort mit dem jungen Polen Inspired zusammengetan.

Nun dominieren sie die Liga:

Mit 10-4 haben sie die reguläre Spielzeit gewonnen.

Sie haben in den PlayOffs nun Team Liquid und Cloud9 besiegt und beide Teams ins Loser’s Bracket geschickt.

Im Finale werden sie erneut gegen eines der beiden Teams antreten, die sie schon bezwungen haben, um endgültig Meister zu werden.

Nach einem Jahr Pause ist Bwipo stärker zurück

Was hat sich bei Bwipo geändert? Bwipo sagt im Interview mit Dexerto, ihm habe das Jahr Pause gut getan. Er habe über sein Spielen nachgedacht und sei unzufrieden damit, dass er nicht „ganz klar der beste Toplaner in Nordamerika war“ und auch so gesehen wurde:

Die Leute hätten sich immer gewünscht, dass er wieder die Form von 2018 bis 2020 erreiche:

Da konnte er 15 Minuten lang untertauchen

Da konnte er 15 Minuten lang untertauchen dann aber das Match mit 2, 3 Plays in wenige Minuten entscheiden

heute spiele er wieder so. Könne auch alles riskieren, weil er seinen Teammitgliedern voll vertraue

Früher habe er immer eine Abkürzung gesucht, nur einen Weg, das nächste Match zu gewinnen. Das mache er heute nicht mehr, sondern konzentriere sich darauf, einfach individuell das beste LoL zu spielen, das er spielen kann. Der Erfolg komme dann schon.

Über Jensen sagt er: Der Däne spiele mit 29 das wahrscheinlich beste LoL seines Lebens.

Bwipo selbst fühlt sich auch plötzlich wieder wie 18. Er sagt, FlyQuest könnte dank Inspired, der ein neues Level erreiche, sogar „die schlechten Gewohnheiten“ der LCS ablegen und beim internationalen Turnier MSI eine Rolle spielt.

Die Jungs erleben da ihren zweiten oder dritten Frühling.

Auf den Spuren von Michael Jordan

Das steckt dahinter: Man würde ja fast sagen, sowas ist in keinem “Normalen Sport” der Welt möglich, dass wer ein Jahr aussteigt und danach stärker zurückkommt. Aber Michael Jordan hat das mal im Basketball gemacht: Jordan hat 1993 sein Karriere-Ende bekannt gegeben, um Baseball zu spielen, kam dann aber 1995 zurück und war einfach wieder der beste Basketballer der Welt.

Bei aller Liebe für Bwipo: Auch wenn er es wieder zum besten Toplaner der USA bringt, wäre es dennoch ein mittleres Wunder sollte es FlyQuest wirklich schaffen, beim MSI mehr als einen Überraschungserfolg zu verbuchen. Dafür ist der Abstand zu Südkorea und China einfach zu hochen.

