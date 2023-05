LoL: USA verliert sein wichtigstes Team – CEO erklärt im Video, warum

Eins der ältesten E-Sports-Teams auf der Welt wechselt seine League of Legends -Region. Wie der CEO von TSM, Andy Dinh, auf Twitter bekannt gibt, wechselt TSM aus der LCS in eine andere “Tier 1”-Region. Als Grund nennt er, endlich eine Weltmeisterschaft gewinnen zu können.

Team SoloMid wurde 2011 in den USA gegründet und bietet E-Sport-Teams in vielen verschiedenen Spielen. Das Team fing mit League of Legends an und feierte da auch die meisten Erfolge.

Was plant Team SoloMid? Auf Twitter veröffentlichte Andy Dinh, der CEO von TSM, ein Video über einen zukünftigen Regions-Wechsel seines “League of Legends”-Teams.

2024 soll TSM nach über einem Jahrzehnt die amerikanische LoL-Liga LCS verlassen.

Das Team will in eine andere “Tier-1”-Region wechseln.

Die möglichen Regionen sind dabei die LPL (China), die LCK (Korea) und die LEC (Europa).

Was sind die Gründe? In seinem Twitter-Video erklärt Andy Dinh, dass er zu den Anfängen von TSM zurückwill und “alles dafür tun will, um der Beste zu sein”. Er erzählt, wie stolz er auf die Fans und die gewonnenen Meisterschaften sei.

In der zweiten Hälfte des Videos spricht er explizit von der Weltmeisterschaft in League of Legends und dass sein Team es nie geschafft hat, die Worlds zu gewinnen. Er begründet explizit, dass der Wechsel dafür sorgen soll, dass TSM eine Weltmeisterschaft gewinnt.

Es ist super traurig, TSM zu verlieren, welche League für Jahre definierten

Warum ist TSM das wichtigste Team für die USA?

TSM gewann 7 Meisterschaften in der LCS und konnte sich 18 Mal für die Playoffs qualifizieren.

Über Jahre gehörten viele bekannte Profis zu TSM. Darunter Bjergsen, WildTurtle, Doublelift oder Dyrus.

TSM war im Bereich “Social Media” weltweit führend und gehört zu einem der E-Sport-Teams mit den meisten Followern.

Trotz seines Erfolges bei der LCS gewann TSM nie eine Weltmeisterschaft.

Aber auch die letzten 2 Jahre lief es bei der LCS nicht gut für TSM. Die LCS 2022 und 2023 beendeten sie in der unteren Hälfte der Tabelle.

Der Caster Isaac CB betrauert den Verlust eines solchen Teams zwar, erwähnt aber auch eine Veränderung des vorher ruhmreichen Teams (via Twitter):

Es ist zwar super traurig, TSM zu verlieren, welche League für Jahre definierten, aber ich empfinde seit Längerem schon, dass wir sie verloren haben und es offensichtlich ist, dass TSM sich nicht mehr für die LCS interessiert hat.

Wie funktioniert der Wechsel? TSM muss seinen Slot in der LCS verkaufen. 2018 bezahlte TSM für einen Slot bei der LCS knapp 9,25 Millionen Euro. Und nun wollen sie laut Dot ESports eine Summe von über 18 Millionen Euro.

Eine gar nicht so hohe Summe, wenn man bedenkt, dass Riot einen solchen Slot 2019 für knapp 30 Millionen Euro verkaufte.

Welche Region wird es sein? Wie die Seite Dot Esports schreibt, liegen die Vermutungen bei der chinesischen LPL. Laut einem Reporter gab es zwischen TSM und Organisatoren der LPL schon im November 2022 Gespräche über einen möglichen Wechsel.

