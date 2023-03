LoL: US-Team schloss Deal über 210 Mio $ mit Krypto-Betrüger ab – Hat jetzt kein Geld, keinen Erfolg, feuert Leute

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Er sagt, er werde jetzt wieder mehr das Steuer übernehmen (via reddit ). TSM lief „nicht in die richtige Änderung“, er werde jetzt die richtigen Entscheider einsetzen, und langfristig erfolgreich sein. Er brauche jetzt etwa 4 bis 5 Monate für eine Neuordnung der Dinge.

„Wir hatten kein großes Budget. Ich denke, wir hatten das niedrigste Budget. Also haben wir versucht, das Beste draus zu machen. Natürlich wollten wir zu den besten Sechs gehören, aber andere Teams hatten viel mehr Geld und wir mussten das Beste aus dem machen, was wir haben.“

Das Team „SoloMid“ war über Jahre das Prunkstück von League of Legends in den USA, eines der größten und wertvollsten LoL-Teams der Welt. Voller Stolz verkündete man im Juni 2021, dass man einen riesigen Deal über 210 Millionen $ mit einer Kryptobörse geschlossen hat, doch die Börse erwies sich als riesiger Flop. Jetzt hat TSM ernste Probleme. Man hat die Playoffs verpasst, muss sparen, wo es nur geht, und feuert wichtige Mitarbeiter.

