LoL: TSM zerbricht – Präsidentin sagt, ihr Freund und Ex-Freund hätten riesige Egos

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Im Moment setut man mit Huni (25) noch auf einen Veteranen in der Top-Lane, dessen Hochphase 4 Jahre her ist. Dazu hat man Spica (20) im Jungle und Tactical (21) als ADC unter Vertrag.

TSM hatte Doublelift schon mal rausgeworfen . Von 2015 bis 2017 hatte TSM ein starkes Team zusammen, das in den USA regelmäßig Meister wurde, scheiterte international aber immer wieder in der Vorrunde. Also wollte Reginald das Team 2018 neu aufstellen; doch ohne Doublelift kriselte es aber noch schlimmer: Nun wurde man über Jahre auch kein nationaler Meister mehr, bis TSM den ADC Doublelift vor 2020 für ein letztes Jahr zurückholte.

Das konnte TSM nicht final versprechen, forderte von Doublelift aber, sich dennoch festzulegen, dass er 2021 für TSM spielen würde. Daraufhin deutete Doublelift an, in Rente zu gehen.

Was ist denn der Konflikt? Der Abgang von Doublelift in die Rente ist offenbar nicht ganz freiwillig erfolgt. Der wollte unbedingt, dass TSM vor 2021 und nach dem Weggang von Bjergsen starken Ersatz verpflichtet. Er wünschte sich einen starken Support-Partner für die Botlane, jemanden mit Weltklasse-Format.

Das sagt Leena Xu zu dem Konflikt : Von Discord kursieren Screenshots, in denen sich Leena Xu zu dem Konflikt zwischen ihrem Freund Doublelift und ihrem Ex-Freund Reginald äußert (via imgur ).

In einem Twitch-Stream sagt sie, dass sie künftig mit der Content-Creator-Gruppe OfflineTV zusammenarbeiten will. Mit ihnen sei sie auf einer Wellenlänge, sie habe da viele Freunde wie etwa Scarra.

Bei League of Legends ist Team Solo Mid eines der erfolgreichsten Teams der USA. Aber 2021 scheint da alles auseinander zu brechen. Jetzt verlässt die Präsidentin Leena Xu das Team. In Screenshots von Discord liest man, wie sie sagt, ihr Freund, Doublelift, wäre mit dem Besitzer von TSM, Reginald, aneinandergeraten.

