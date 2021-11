League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Im Prinzip nutzen die TSM-Fans also die Gunst der Stunde und wollen ihren Team-Chef anstacheln, mal richtig in die Kasse zu greifen und ein Traum-Team zusammenzukaufen.

Als es so aussah, als bekäme man SwordArt nicht, habe Doublelift gedroht, das Team zu verlassen, wenn der Kader nicht seinen Vorstellungen entspreche. Nun wollte er plötzlich ein Team, in dem alle Englisch sprechen.

Der Twitch-Streamer Yilang „Doublelift“ Peng war lange der wahrscheinlich bekannte Spieler von League of Legends in Nordamerika. Er wurde 8-Mal Meister in der LCS – 4-Mal mit „Team SoloMid“, der größten LoL-Organisation der Welt. Doch jetzt sagt die LoL-Legende: Er hasst TSM, er hat vor allem ein Problem mit dem Chef, Reginald. Der antwortet ihm und zeigt sich enttäuscht. Außerdem feuert er ihn.

