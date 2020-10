League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

TSM hatte vor dem Start der Worlds schon ein bewegtes Jahr hinter sich. In der Diskussion stand vor allem Leena Xu, die E-Sport-Chefin des Teams. Die ist nicht nur Managerin von TSM, sondern auch die Freundin von Doublelift. Als der zu TSM kam, wurde das Team zwar stärker, doch die Probleme gingen an anderen Fronten so richtig los:

Wie 2019 sind alle US-Teams in der Gruppenphase ausgeschieden, das könnte den Teams auch in den nächsten Jahren blühen.

Dass man den Klassenunterschied aber so stark sah, gibt den Fans und Spielern des Teams nun sichtbar zu denken. Die werden ein Jahr lang gehypet und sehen wie Superstars aus, um dann in den 6 Spielen bei der Weltmeisterschaft völlig entzuabert zu werden.

Botlaner Doublelift nimmt das Ausscheiden mit Humor. Der litt unter dem „3-3“-Fluch. Er war häufig in der Vorrunde der Worlds mit 3-3 unglücklich ausgeschieden. Dieses Jahr sagt: „Endlich den 3-3 Fluch gebrochen, aber in die falsche Richtung.“

Selfmade von Fnatic sagt über die Todesgruppe C (via inven ):

Der große Verlierer der LoL Worlds 2020 ist das Team Solo Mid mit den Stars Bjergsen und Doublelift. Das „0-6“-Ausscheiden ist historisch. Gegner äußern sich, dass es richtig weh tut. Sogar die Spieler selbst fanden es peinlich, wie sie bei der Weltmeisterschaft in der League of Legends auftraten.

