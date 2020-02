Twitch-Streamer spielt zu lange LoL, verschläft seinen Job bei LoL, kriegt Ärger mit LoL

Der Twitch-Streamer CaptainFlowers hat einen wichtigen Termin für League of Legends verschlafen. Ausgerechnet, weil er das besagte Spiel zu lange zockte. Und das hat nun Konsequenzen.

Um wen geht es? Der Shoutcaster für das eSport-Programm „LCS“ bei League of Legends hat verschlafen. Clayton „CaptainFlowers“ Raines muss deshalb eine Woche lang aussetzen.

Was hat er gemacht? Auf seinem Twitch-Kanal streamte CaptainFlowers bis in die Morgenstunden und unterhielt seine Zuschauer. Dabei zockte er den Steam-Hit Wolcen: Lords of Mayhem und ironischerweise auch das MOBA, für das er arbeitet, League of Legends.

Nach diesem langen Stream verschlief er einen wichtigen Termin am nächsten Tag. Eigentlich sollte er bei der Aufzeichnung für „This or That“ erscheinen. Einem wöchentlichen Format von League of Legends, das auf dem YouTube-Kanal von LoLeSports gezeigt wird. In der aktuellen Folge wird CaptainFlowers also nicht dabei sein.

Das letzte Mal sah man ihn dort in der Valentinstag-Ausgabe zusammen mit Kobe.

CaptainFlowers und Kobe in der Anmoderation zu This or That – Quelle: YouTube

Das sagt der Streamer: Auf Twitter schreibt er:

Heute habe ich bis viel zu lange in den Morgen gestreamt und wachte deshalb nicht für meinen Termin für „This or That“ auf. In der Folge dieser Woche bin ich (offensichtlich) nicht dabei. Als zusätzliche Konsequenz werde ich diese Woche auch nicht in der LCS sein. Ich entschuldige mich bei allen, die ich enttäuschte. Ich sollte das besser wissen.

Darauf antworten Fans, dass sie dann diese Woche bei den Formaten nicht zuschauen würden. Doch der Streamer erklärt, dass man trotz seiner Abwesenheit unbedingt zuschauen sollte, denn diese Woche wird ein „Knaller“.

no you should absolutely watch, its gonna be a banger of a week bro. i fucked up and actions have consequences. — Clayton Raines (@CaptainFlowers) February 19, 2020

In anderen Antworten schreibt er, dass er allein daran Schuld trage und das eben die Konsequenzen sind.

Streams in League of Legends sind weiterhin beliebt, wie TF Blade zeigt. Er wurde mit einem LoL-Abenteuer nun zum meistgesehen Twitch-Streamer.