In der League of Legends beginnt diese Woche die Weltmeisterschaft: die LoL Worlds 2020 werden in Shanghai starten. Welches Team hat die besten Chancen, 2020 Weltmeister zu werden? Und wer wird der neue Star, wenn die Weltmeister aus 2018 und 2019 fehlen? Es sieht nach einem Midlaner aus. Der wird wahrscheinlich aus Asien kommen und erst 19 oder 20 Jahre alt sein. Vielleicht wird’s aber auch ein Däne mit einem bösen Zwillingsbruder.

Wann sind die Worlds 2020?

Die Worlds beginnen am Freitag, dem 25. September. Dann treffen 10 Teams aufeinander, um die besten 4 aus ihnen zu ermitteln. Das ist die Play-In-Stage.

Diese 4 Sieger-Teams sind voraussichtlich der Morgen-Snack für die 12 Mannschaften, die bereits jetzt fürs Hauptfeld qualifiziert sind. Ab dem 3. Oktober werden 16 Teams in der „Group Stage“ die 8 Teilnehmer für die Play-offs ermitteln.

Die Play-offs laufen vom 15. bis zum 31. Oktober mit Vierteilfinale, Halbfinale und dem großen Endkampf im „Pudong Football Stadium“, da passen über 33.000 Leute rein. Wobei es die Frage ist, wie voll das Stadion während Corona wird.

Weil die WM in China stattfindet, sind die Partien aus deutscher Sicht spät in der Nacht angesetzt. Die ersten Spiele beginnen um 23 Uhr deutscher Zeit. Ab den Play-offs geht es ab 1 Uhr nachts los.

Er hat es dieses Jahr nicht geschafft: Faker.

Nur 3 der 4 besten Teams aus 2019 sind jetzt dabei

Das macht die WM so besonders: Es ist ein neues Zeitalter. Im Corona-Jahr 2020 haben sich fast alle Weltmeister und Favoriten der letzten Jahre selbst zerlegt:

Faker und SKT1, die Weltmeister aus 2013, 2015 und 2016 schafften es nicht zur WM. Sie scheiterten in der allerletzten Hürde an Gen G., gegen die sie schon das Finale 2017 verloren

Invictus Gaming, Weltmeister aus 2018, gelang es nicht, sich zu qualifizieren

Die amtierenden Weltmeister aus 2019, FunPlus Phoenix, scheiterten in China. Da sah das Duo aus Doinb und Tian letztes Jahr noch aus, als spielten sie LoL von einem anderen Stern. 2020 war die chinesische Liga LPL schon zu schwer für sie.

Damit sind 3 von 4 Halbfinalisten von den LoL Worlds 2019 nicht bei der WM 2020 dabei. Einzig die Europäer von G2 Esports sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben sich halbwegs souverän qualifiziert.

Doinb war der absolute Star bei der WM 2019 in LoL. Er ist 2020 nicht dabei.

Die einzigen „von der Weltmeister-Garde“, die es 2020 zu den Worlds geschafft haben, sind Gen G. Vom Weltmeister-Team aus 2017 ist zumindest noch Ruler im Kader. Aber denen werden kaum große Chancen eingeräumt.

Team aus Asien ohne internationale Erfahrung gilt als Top-Favorit

Wer wird die WM gewinnen? Die Wett-Quoten und Experten sind sich ziemlich einig. Favorit bei den LoL Worlds 2020 ist Top Esports aus China. Das wäre das dritte Jahr in Folge, dass ein chinesisches Team die WM gewinnt, das vorher kaum wer auf der Rechnung hat.

Das Besondere an Top Esports ist es, dass sie sich vorher noch nie für eine WM qualifizieren konnten. Ihre Spieler gelten aber als riesige Talente. Besonderes Augenmerk liegt auf

dem Midlaner Knight (20), der jetzt schon als kommenender Superstar der Worlds gefeiert wird

dem Jungler Karsa (24), einem Taiwanesen, der vor einigen Jahren noch beim Exoten-Team Flash Wolves in der LMS spielte, der LoL-Liga mit Teams aus Taiwan, Hong Kong und Macao

Die beiden gelten als das beste „Jungle-Mid“-Duo der Welt. Allerdings ist Top Esports international unerfahren. Das hinderte aber die 2019er-Champions, Fun Plus Phoenix, auch nicht daran, zu gewinnen und dabei alles auf ihrem Weg wegzuballern.

Das ist Zhuo „knight“ Ding – der könnte bei den Worlds legendär werden. Foto: Inven

Wer sind die Mit-Favoriten?

Als zweitstärkstes Team gelten die Koreaner von DamWon Gaming. Die haben sich aus den Resten von „Griffin“ verstärkt, die nach dem Skandal in Korea zusammengebrochen sind. Da hatte ein Coach einen Spieler gewürgt.

Der wichtigste Spieler ist auch hier ein Midlaner: Showmaker (20). Der gilt als ein riesiges Talent und soll „die zweite Ausgabe von Faker sein“. Nachdem DamWon Gaming 2019 noch die Erfahrung fehlte und sie auf der großen Bühne versagten, könnte das Team jetzt den Durchbruch schaffen. 2019 dachte man auch schon, es könnte die WM von Showmaker werden – doch DamWon Gaming zerriss es im Viertelfinale gegen G2 Esports: Die wollen nun Rache.

DamWon Gaming war schon 2019 super-talentiert, aber kam mit dem Druck der Worlds offenbar nicht klar.

Als drittstärkstes Team bei den Wettanbietern liegt das 2. Team aus China, JD Gaming. Deren Jungler, Kanavai (19), gilt als absoluter Top-Spieler und Könner. Doch die wichtigste Position bei den Worlds ist traditionell die Midlane, hier ist JD Gaming mit Yagao etwas schwächer besetzt als Top Esports mit Knight.

G2 Esports ist die Hoffnung aus Europa.

Auf Platz 4 bei Wettanbietern liegt G2 Esports, das Team aus Europa. Die haben letztes Jahr eine starke WM gespielt und es bis ins Finale geschafft. Mit demselben Team treten sie jetzt erneut an. Auch hier liegt der Fokus in der Mid-Lane: Der Däne Caps (20) soll es reißen. Mit Top-Laner Wunder, dem Botlaner Perkz sowie Jankos im Jungle bietet G2 Esports aber das Beste, was es an Talent außerhalb von Asien gibt.

Letztes Jahr legten sie einen krassen Lauf hin, brachen dann aber im Finale völlig zusammen, als es gegen FunPlus Phoenix ging.

Bjergsen ist der beliebteste und bekannteste LoL-Spieler im Westen. Aber ihm werden kaum Chancen eingeräumt, mit TSM was zu reißen.

Kaum Chancen für Europa und USA außerhalb von G2 Esports

Wo liegen die anderen? Die Top 4 liegen bei Quoten zwischen 1:2,75 – Top Esports) und 1:8,5 (G2 Esports). Danach geht es weit runter.

Den Teams aus den USA räumt man wenig Chancen ein, was zu reißen. Team Solo Mid und Team Liquid kommen erst auf Platz 11 mit 1:81.

Auch Fnatic steht mit 1:31 wie ein Außenseiter dar.

6 der 7 Top-Favoriten auf die LoL Worlds 2020 kommen aus Asien.

Wer wird der Star des Turniers? Es spricht vieles dafür, dass auch 2020 wieder ein Midlaner im Fokus stehen wird und wie gut er mit dem Jungler harmoniert.

2019 wurde der Midlaner Doinb zum Star des Turniers, aber sein Jungler, Tian, war der Finals-MVP. Dieses Jahr könnte es ähnlich laufen.

Favoriten sind hier klar Knight von Top Esports, Showmaker von JD Gaming und Caps von G2 Esports. Auf die 3 sollte man wohl ein besonderes Auge legen.

Das Erstaunliche ist es, dass die 3 potentiellen Superstars des Turniers alle erst 19 oder 20 Jahre alt sind. Wir hier in Europa haben das Gefühl, Caps und seinen bösen Zwillingsbruder Craps schon ewig zu kennen. Showmaker und Knight werden wir wohl bald kennenlernen.

Das waren die 2 Stars der Worlds 2019: Doinb (Links) und Caps (rechts)

Caps ist einer der spannendsten Spieler in LoL, gerade weil er furchtbare Matches dabei hat, in denen er wirklich mies spielt. Dann sagen die Fans: Da spiele nicht Caps, sondern dessen unfähiger Zwillingsbruder, Craps.

Daraus ist ein Trend entstanden, den jeder bei G2 Esports irgendwie genießt. Am meisten Caps selbst. Hauptsache „Craps“ nimmt sich die Worlds 2020 was anderes vor.

