League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Warum war das Spiel so besonders? Es spielen zwei der dominantesten Teams in der Geschichte von LoL gegeneinander:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Die Caster kritisieren schon immer die Drafts von T1 und sagten: T1 hätte die Spiele schon vorm Start verloren. Faker schaffte es nicht, im Alleingang was zu reißen. Letztlich gewann Gen G die entscheidenden Objectives, brachte sich so auf die Siegerstraße und konnte dann letztlich gewinnen.

So lief das Match: Das Team um Faker T1, hat nach dem Aus in den Playoffs radikale Veränderungen vorgenommen. Faker saß ja zwischenzeitlich auf der Bank, der spielt nun wieder, hat aber einige neue Teammitglieder dabei.

In der League of Legends hatte der Star-Spieler Faker noch eine letzte Chance sich für die Worlds 2020 zu qualifizieren. Doch die konnte er nicht nutzen. Mit 0:3 verlor man das Finale gegen die alten Rivalen von Gen G.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. acht − = 3

Insert

You are going to send email to