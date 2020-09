In League of Legends zeichnet sich ab, wer 2020 zu den Worlds fährt und wer nicht. In Europa läuft alles wie geplant, aber in Südkorea bangen Faker und seine Titanen von SKT1 noch um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. In den USA herrscht völlig verkehrte Welt. Und für die Weltmeister aus China, FunPlus Phoenix, lief’s gar nicht gut.

Die LoL WM steht an. Ende September beginnt sie in Shanghai. Insgesamt werden 24 Teams eingeladen. Die meisten stehen schon fest. Wir schauen auf die 4 großen Regionen und sehen ein großes Favoriten-Sterben im Corona-Jahr 2020.

Weltmeister vermasseln es in China

Das war in der LPL 2020 in China los: Bei den Worlds 2019 waren FunPlus Phoenix die absoluten Stars des Turniers. Das Team um Midlaner Doinb, dem innovativen Super-Carry, startete schon bärenstark und wurde im Verlauf des Turniers immer stärker.

Doinb war der absolute Star bei der WM 2019 in LoL.

Er und sein kongenialer Jungler Tian wirkten wie von einer anderen Welt und es sah so aus, als könnten sie das moderne LoL neu erfinden und für lange Zeit dominieren und prägen. Die putzten die europäischen Champions von G2 Esports im Finale einfach weg.

Aber 2020 lief überhaupt nicht gut für FunPlus Phoenix. Die wurde nur Achter in der chinesischen Liga LPL und flogen dann in den Playoffs gleich in der ersten Runde raus.

Auch die anderen „großen“ Teams aus China werden nicht zu den Worlds fahren:

Royal Never Give Up hat ohne ihren Star-Botlaner Uzi nichts gerissen.

Auch die Weltmeister von 2018, Invictus Gaming, verpassen die Reise zu den Worlds: Die hatten zwar eine gute reguläre Saison gespielt, scheiterten aber in den Playoffs.

Die 3 Teams, die sich qualifiziert haben, sind Top Esports, JD Gaming und Suning. LGD Gaming hat es auf Platz 4 geschafft und geht in die Quali.

Uzi beendete seine LoL-Karriere. Ohne den ADC-Star war für Royal Never Give Up nichts zu holen.

Chaos-Saison in Europa endet so wie immer

So lief es 2020 in der LEC in Europa: In Europa hatte die LEC ein schräges Jahr. Die beiden etablierten Großmächte, G2 Esports und Fnatic, spielten durchwachsen. Die Rookies, Mad Lions und Rogue, drehten auf, und dominierten die reguläre Saison.

In den Playoffs war es aber dann trotzdem wie immer: Fnatic und G2 Esports kamen ins Finale und G2 Espots setzte sich locker durch. Zur WM fahren die beiden mit Stars gespickten Teams und Rogue. Die Mad Lions müssen in die Vorrunde.

Das sind die Stars von Fnatic und G2 Esports: Sie sind sicher bei der WM.

Erstaunlich ist, dass es Schalke auf Platz 5 geschafft hat, nachdem die Vorrunde katastrophal mit 1-10 lief. Das ist ein Achtungserfolg, letztlich hat man die World 2020 aber – trotz Wunderlauf – knapp verpasst.

Also „WM-Teilnehmer der Herzen“, aber davon kann sich Schalke nichts kaufen.

In den USA versagt das stärkste Team nach tollem Lauf

Das ist in der LCS in den USA los: In den USA sah es im Frühling so aus, als wäre Cloud 9 praktisch unschlagbar. Das Team hatte sich den Botlaner Zven von TSM geholt: Ein Top-Talent, das dort versauert war.

Mit Zven dominierte Cloud 9 die Frühlings-Saison ohne Ende. Mit 17-1 wurden sie Erster in der Liga: ein Ausnahme-Team. Aber die Frühlings-Saison ist in LoL mittlerweile einfach egal: Da werden keine WM-Plätze vergeben.

Zven war bärenstark für Cloud 9, als es um nichts ging.

In der „richtigen“ Saison im Sommer sah Cloud 9 deutlich schwächer aus. Und in den Playoffs kam der Bruch: Die Mannschaft verlor die wichtigen Spiele in den Playoffs und wird nicht zur WM fahren.

Stattdessen ist TSM aktuell das stärkste Team in den USA. Zwar kriselte es dort das ganze Jahr über und es kam am Fließband zu kleinen und mittleren Katastrophen, in den Playoffs war TSM aber voll da und konnte sich irgendwie durchsetzen.

Der kontroverse und mittlerweile 27-jährige Botlaner, Doublelift, scheint genau das Teil zu sein, das dem Team um Bjergsen jahrelang gefehlt hat.

Cloud 9 wird das erste Mal in ihrer Geschichte die Worlds verpassen. An ihrer Stelle hat es Team SoloMid endlich mal wieder geschafft. Dazu fährt FlyQuest zu den Worlds, Team Liquid schafft’s immerhin in die Vorrunde.

Bjergsen hat endlich mal gut Lachen: TSM kam genau rechtzeitig in Form.

Faker bangt noch, ob er zu den Worlds 2020 fährt

So läuft’s für Korea: Auch in Südkorea gibt es einen Generationswechsel. Die Favoriten-Teams mit den früheren Weltmeistern, T1 mit Faker und Gen G. mit Ruler, waren nicht so dominant wie gedacht. Faker wurde sogar für einige Spiele auf die Ersatzbank gesetzt.

Gen G. und T1 konnten sich in den Playoffs der LCK nicht für die Worlds qualifizieren. Stattdessen setzen sich DAMWON Gaming und DRX durch.

Es gibt aber noch eine Hoffnung für Faker und Ruler: Der 3. WM-Platz aus Korea ist noch zu haben. Im Moment sind 3 Teams im Rennen: Gen G., Afreeca Freecs und T1. Eins der Teams wird’s noch zur WM schaffen. Wer das 3. Team aus Korea sein wird, entscheidet sich heute und morgen.

Wer ist Favorit, um die World 2020 zu gewinnen? Wer die WM dann gewinnt, ist schwer zu sagen. Nachdem es fast alle asiatischen Top-Teams zerrissen hat, sehen die Chancen aber für G2 Esports besser aus als je zuvor.

Denn letztlich entscheidet bei LoL die aktuelle Form-Kurve und G2 Esports scheint genau rechtzeitig wieder in Form zu kommen.

Doch 2018 und 2019 gewannen chinesische Teams, die im Westen vorher kaum wer auf dem Radar hatte. Könnte 2020 wieder so sein.

Faker ist in Südkorea ein Nationalheiligtum, aber es läuft nicht mehr so richtig.

Faker ist der wahrscheinlich bekannteste LoL-Spieler der Welt und dreifacher Weltmeister. Aber der letzte Titel ist schon 4 Jahre her. In letzter Zeit merkt er mit 24 Jahren offenbar sein Alter.

Wie sehr die Fans mit Faker mitfiebern, wenn er gewinnt, aber auch wenn er verliert, sieht man an der Art, wie ihn LoL in Szene setzt:

