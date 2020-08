Ausgerechnet das deutsche Team Schalke 04 avanciert in League of Legends zum Favoritenschreck. Nachdem die Saison in der LEC 2020 katastrophal begonnen hatte, hauen die Königsblauen seit Wochen alles weg, was ihnen im Summoner’s Rift über den Weg läuft. Auch in den Playoffs ist die LoL-Mannschaft noch ungeschlagen. Da hat sogar der Supporter des besten Teams in Europa, G2 Esports, ein wenig Angst.

Das sagt die Konkurrenz über Schalke: Der Support-Spieler des europäischen Top-Teams und WM-Finalisten 2019, G2 Esports, ist Mihael „Mikyx“ Mehle. Der 21-jährige Slowene sprach im Interview mit Inven. Die Sprache kam auf den Wunderlauf von Schalke 04.

Auf die Frage, ob er Angst vor Schalke habe, öffnete er weit die Augen und lachte.

„Ich denke, ich habe Angst davor, dass sie es ins Finale schaffen und jeden Gegner 3-0 wegputzen, der ihnen in die Quere kommt. Die sehen im Moment ziemlich unaufhaltsam aus. Also hoffe ich, dass sie jemand anderes ausschaltet. Sie sind grade echt ziemlich gruselig.“ Mikyx, G2 Esports Support

Das ist Mikyx, der Supporter von G2 Esports.

Schalke gewinnt erste Playoff-Serie souverän mit 3-0

Was ist da mit Schalke los? Die Saison startete bei Schalke mies. Man verlor die ersten 8 der 18 Ligaspiele in Folge. Eigentlich war die Serie da schon gelaufen. Vor allem, weil man noch 2 weitere Niederlagen kassierte und bei 1-10 auf verlorenem Posten stand.

Aber plötzlich war alles anders: Schalke schaffte die Wende und gewann die letzten 7 Spiele der regulären Saison, um sich wie durch ein Wunder noch als 6. und letztes Team für die Playoffs zu qualifizieren.

Irgendwie war aus Erberk „Gilius“ Demir über Nacht einer der besten Jungler der Welt geworden und auch sonst geschahen seltsame Dinge auf Schalke.

Jetzt war auf Schalke plötzlich alles anders: Aus dem Team, das nicht gewinnen konnte, war ein Team geworden, das gar nicht mehr verlieren kann.

Gilius: Der Jungler gilt als Star des Teams und ist aktuell in Top-Form.

Schalke startete am Wochenende in die Playoffs und fertigte die ersten Gegner, SK Gaming, mit 3-0 souverän ab. Im Moment scheint Schalke alles zu gelingen. Das macht sogar den Stars von G2 Esports Angst.

Hier im Clip sieht man, wie clever und geduldig Schalke sich einen Teamfight mit SK zurechtlegt, den sie dann sicher gewinnen.

Schalke kurz vor der Qualifikation für die LoL Worlds 2020

Das ist die Lage im europäischen LoL für die Worlds: In den Sommer-Playoffs der LEC wird der Meister der Liga ermittelt, aber auch, wer zu den Worlds 2020 nach Shanghai in China reist:

Die 3 bestplatzierten Teams in den Playoffs kriegen sichere Spots

Team Nr. 4 bekommt einen Spot in der Vorrunde

Mit Fnatic und G2 Esports haben sich bereits zwei Teams für die WM 2020 qualifiziert. Die sind sicher unter den letzten 3. Das Team „Rogue“ ist zumindest sicher 4. und hat damit zumindest einen Platz in den Play-Ins sicher.

In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, ob Schalke zur WM fährt und ob sie in die Vorrunde müssen oder gleich im Hauptfeld starten dürfen.

Das sind die Stars von Fnatic und G2 Esports: Sie sind sicher bei der WM.

Schalke spielt noch um den Meistertitel der LEC 2020 mit

Das ist die Lage in der Meisterschaft: Aber eigentlich spielt Schalke gerade um den Meistertitel mit. Durch die schlechte Platzierung in der laufenden Saison starten sie aber gleich im Loser’s Bracket. Um den LEC-Titel aus dem Loser’s Bracket heraus zu gewinnen, müssen sie viele Hindernisse aus dem Weg räumen und jedes andere der 6 teilnehmenden Teams schlagen.

Während die Top-Teams nur 3 Serien gewinnen müssen, um zum Meister zu werden

muss Schalke 04 gleich 5 Mal in einem Best-of-5 siegen, um sich zu den LoL-Meistern Europas zu krönen

Zuerst geht es gegen die Mad Lions. Wenn sie die schlagen, wartet Rogue auf sie. Das waren die zwei erfolgreichsten Teams der laufenden LEC-Saison.

Und selbst wenn sie diese Hindernisse meistern, lauern noch Fnatic und G2 Esports auf sie: die Giganten im europäischen LoL.

Mal sehen, wie gefährlich Schalke 2020 wirklich ist.

Das Team von Schalke ist auf einer Siegesserie.

Wie stark und selten so ein Lauf von Schalke 04 vom Keller der Liga bis in die Spitze ist, sieht man auch an den außergewöhnlichen Reaktionen, die der „Miracle Run“ hervorrief.

Jeder mag eine gute Aschenputtel-Geschichte, so auch die Fans der League of Legends:

