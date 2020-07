Schalke ist in LoL so schlecht, dass man sie sogar verspottet, wenn sie gewinnen

Das Team von Schalke 04 kriegt im Sommer 2020 in der League of Legends kein Bein auf die Erde. Nach 8 Niederlagen zum Start der LEC haben sie jetzt ihr erstes Spiel in LoL gewonnen, und das auch noch gegen Fnatic. Aber es hagelt Spott.

So läuft es für das LoL-Team von Schalke 04 zuletzt: Das Profi-Team von Schalke in LoL ist in einer Abwärtsspirale:

Im 2. Halbjahr 2019 landete man noch auf Platz 4 in der LEC – mit 11-7, da war Schalke noch ein Playoff-Team

Im 1. Halbjahr 2020 reichte es nur noch für Platz 8 mit 6-12 – da begann die Season mit einen Niederlagen-Serie von 7 Spielen, bis Schalke den Spieler austauschte, den man vorher eigentlich als Lichtgestalt und Leistungsträger geholt hatte

Im 2. Halbjahr 2020 steht das Team jetzt auf dem letzten Platz, Platz 10, mit 1-8 – Schalke hat 8 Spiele in Folge verloren, bevor man nun den ersten Sieg errang

FORG1VEN, der sollte eigentlich die Lichtgestalt von Schalke werden. Das scheiterte aber.

Das große Talent ist weg, nun fehlt Stabilität

Warum ist Schalke so schlecht? Der einfachste Grund ist: Die Spieler sind einfach nicht so toll. Der Star des erfolgreichen 2019er-Teams, der Botlaner Elias „Upset“ Lipp, ist schon länger weg. Der Versuch, ihn mit dem Altstar FORG1VEN zu ersetzen, schlug fehl und versaute Schalke die letzte Saison. Seitdem wechselt die Botlane von Schalke ständig.

Auch in dieser Saison haben sie noch kein stabiles Set-Up, sondern wechseln häufig Spieler ihres zweiten Teams ein und wieder aus.

Der Coach von Schalke, Dylan Falco, sagt im Interview mit Inven, man habe eigentlich zwei Botlanes:

Einmal Neo und Dreams

einmal Nukes und Innaxe.

Beide seien fast gleichstark und könnten ein „ordentliches LEC-Level“ spielen. Im Moment habe man sich für Dreams und Neon entschieden, weil die in der Laning-Phase stärker sind.

Der Coach von Schalke, Dylan Falco, gab ein Interview zum miesen Start des Teams. Quelle: Inven

Wer oft verliert, fürchtet sich vor jedem Gegner

Zu den beiden langen Niederlagen-Serien zum Saison-Start sagt Falco:

Es klingt vielleicht offensichtlich, aber das Problem mit einer Niederlagen-Serie zum Start ist es, dass die 0 vorne steht. Egal, was in einem Spiel passiert, oder wie lange oder kurz die Niederlage-Serie dauert, solange du 0 Siege hast, kann’s nicht mehr schlechter werden. Das ist eine mentale Belastung für die Spieler. Wenn man am Anfang einer Saison ein paar Siege holt, dann hat man einen Beweis für den Erfolg, etwas auf das man zurückgreifen und aus dem man Ideen ziehen kann. Dylan Falco, Schalke 04 Coach

Falco sagt, er sei jetzt zwei Jahren auf Schalke und jedes Mal habe man so eine „hässliche Niederlagen-Serie.“ Da spiele offenbar auch die Vergangenheit mit rein.

Laut Falco sei das Problem, wenn man so viel verliert wie Schalke, dass man dazu neigt, Angst davor zu haben, was der Gegner macht. Nun wolle man sich mehr darauf konzentrieren, was man selbst gut machen kann.

Niemand schlägt Schalke … 9-mal in Folge

Das war jetzt der erste Sieg: Am letzten Wochenende gelang Schalke dann überraschend der erste Sieg. Sie bezwangen das nominelle Top-Team Fnatic mit 15-1 in nur 32 Minuten. Fnatic schien in dem Match völlig von der Rolle zu sein und muss sich viel Spott gefallen lassen, so gegen Schalke zu verlieren.

Der Erfolg von Schalke wird aber auch spöttisch kommentiert. Auf reddit heißt es: „Jungs, lasst uns nicht überreagieren … aber Worlds wir kommen!“

Immerhin war Fnatic 2019 eins der Teams, die es sogar bis in die KO-Serien der Worlds schafften.

Dieses Meme zum einzigen Sieg von Schalke kursiert auf reddit. Quelle: reddit

Sogar der Caster spottet beim Sieg von Schalke etwas und sagt: „Lasst es alle wissen, niemand schlägt Schalke 9-mal in Folge.“

Das ist ein Ausspruch, der auf den Tennis-Spieler Vitas Gerulatits zurückgeht. Der hatte 16-mal in Folge gegen Jimmy Connors verloren. Als er dann irgendwann mal gewann, sagte er: „Lasst euch das alle eine Lehre sein. Niemand schlägt Vitas Gerulatits 17-mal in Folge.“

Der Ausspruch wird auf reddit aufgegriffen wiederholt. Ein Zeichen dafür, dass ein eigentlicher Verlierer sich im Ruhm seines Triumphs sonnt.

Der frühere Meistertrainer von Fnatic: Joey „YOungBuck“ Steltenpool.

Fnatic scheint diesen Split ebenfalls etwas von der Rolle zu sein. Das Team um den Star Rekkles bleibt unter den Erwartungen. Hinweise darauf gab es bereits im November 2019, da schmiss der Erfolgs-Coach des Teams hin. Was er zum Abschied sagte, musste jeden Fan des Teams beunruhigen:

