Schalke 04 hat in League of Legends ein Wunder geschafft. Während sie etwa zur Mitte des Summer Splits mit 9 Niederlagen in Folge auf dem letzten Platz lagen, konnten sie sich nun für die Playoffs qualifizieren. Ihre Siegesserie wird europaweit bewundert.

Was ist genau passiert? Eigentlich war das Jahr 2020 für viele Schalke-Fans bereits gelaufen:

Im Spring Split, dem ersten Event des Jahres, reichte es nur für Platz 8 von 10. Ursprünglich war man mit 7 Niederlagen in Folge gestartet, dann wurde FORG1VEN, der frisch geholte Superstar, ausgetauscht. Am Ende kam man auf 6 Siege und 12 Niederlagen.

In den Summer Split startete das Team mit dem Stand von einem Sieg und 10 Niederlagen. Schalke 04 war weit abgeschlagen letzter und wurde sogar für den einen Sieg gegen Fnatic verspottet.

Doch dann begann eine Aufholjagd, wie sie kein Drehbuch besser schreiben konnte. Schalke 04 holte mehrere Siege in Folge und zeige dabei immer wieder großartige Teamfights. Besonders der neue Jungler Erberk „Gilius“, der nicht unumstritten war, zeigte herausragende Leistungen.

Wie unwahrscheinlich jedoch ein Einzug in die Playoffs war, zeigte eine Statistik von LoLESports Stats auf Twitter. Nach dem Stand von 4-10 betrug die Chance am 1. August lächerliche 4,16%.

Trotzt einer spannenden Aufholjagd, konnte Schalke es zu keinem Zeitpunkt komplett alleine schaffen. Neben den 3 Siegen am letzten Wochenende, die Pflicht waren, mussten sie auf Schützenhilfe der anderen Teams hoffen.

Schalke 04 glaubt an ein Wunder, das eigentlich unmöglich schien

Wie lief das letzte Wochenende ab? Nach 4 Siegen in Folge war es für Schalke 04 zwingend notwendig, auch die letzten 3 Spiele, die alle an einem Wochenende stattfanden, zu gewinnen. Als Gegner trafen sie auf:

Fnatic, eigentlich eines der stärksten Teams in Europa, die jedoch diese Season kriselten und selbst um den Einzug in die Playoffs bangen mussten. Sie hatten also alles zu verlieren in diesem Spiel.

Team Vitality, einen direkten Konkurrenten um die Playoffs.

MAD Lions, das Team, dass zum Zeitpunkt des Duells auf Platz 1 stand

Selbst mit den 3 Siegen gab es jedoch ein Problem. Sollte Fnatic die anderen 2 Matches gewinnen und Excel Esports ebenfalls 2 ihrer 3 Spiele (eins war gegen Fnatic), dann wäre Schalke trotz 7 Siegen in Folge ausgeschieden.

Wie unwahrscheinlich das Erreichen war, zeigten die Voraussagen der Caster. Nur ein einziger von ihnen, Ender, glaubte an das Weiterkommen von Schalke 07 am 7. August vor der Super Week.

Die Voraussagen der Caster (via Twitter).

Schalke liefert ab: Das, was Schalke selbst schaffen konnte, gelang ihnen auch. Mit einem Double Kill sicherte der deutsche Spieler Felix „Abbedagge“ Braun Schalke 04 einen Baron gegen Fnatic. Nach 27 Minuten führte Schalke mit 18 zu 9 Kills. Nach einem weiteren Teamkampf beendeten sie das Spiel erfolgreich.

Besonders AD-Carry Neon auf Ezreal (8/1/9) und Abbedagge (6/1/8 auf Azir) überzeugten bei dem Match.

In Runde 2 gegen Vitality war es ebenfalls Abbedagge, der auf Zoe dominierte. Zwar verlief das Match deutlich langsamer, aber auch hier kam der deutsche Spieler auf eine starke Statistik von 8/0/8.

Abbedagge wird zu Fakerdagge: Im dritten Match des Wochenendes war es ebenfalls Abbedagge, der diesmal mit Corki spielte und einen Quadra Kill erreichte, der das Spiel gegen die MAD Lions entscheidend veränderte:

Schon zuvor wurde Abbedagge von einigen Fans mit dem Superstar Faker aus Korea verglichen. In diesem Match nahmen selbst die Caster den Namen Fakerdagge auf und würdigten damit die Leistung des deutschen Spielers.

Europa fiebert mit, aber das Wunder geschieht

Wie schaffte Schalke das Wunder? Nach 7 Siegen in Folge landete Schalke beim Stand von 8-10 auf dem 7. Platz. Entscheidend war nun, dass entweder Fnatic oder XL Esports verlieren würden.

Beide Teams hatten zu diesem Zeitpunkt einen Stand von 8-9 und spielten erst nach Schalke 04. Im Falle einer Niederlage eines der beiden Teams wäre Schalke aufgrund ihrer besseren Leistungen im direkten Duell qualifiziert.

Eine Stunde nach dem Sieg von Schalke 04 traf G2 Esports auf Excel Esports. Und tatsächlich leistet der Meister aus dem Spring Split die Schützenhilfe, die sich alle Schalke-Fans, aber auch generell viele Europäer wünschten. Denn viele wollten den #Schalkemiraclerun einfach sehen.

Wie geht es nun weiter? Schalke 04 muss sich in den Playoffs direkt im Loser-Bracket beweisen. Im ersten Spiel geht es gegen SK Gaming. Sollten sie hier gewinnen, spielen sie wahlweise gegen die MAD Lions oder G2 ESports.

Sollten sie dieses und zwei weitere Spiele gewinnen, könnte Schalke sich sogar für die Weltmeisterschaft qualifizieren, was beim Stand von 1 Sieg und 10 Niederlagen in der Mitte des Summer Splits wohl unmöglich erschien.

Da könnte dann Fakerdagge auf das Original treffen. Der wurde zwar vorübergehend auf die Bank geschickt, dürfte aber bei den Worlds wohl der gesetzte Mid-Laner sein.