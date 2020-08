Die Mannschaft von Schalke 04 dreht in der League of Legends auf. Mit 4 Siegen in Folgen haben sie die längste aktive Siegesserie in der LEC. Trotzdem liegt das Team noch auf dem letzten Platz. Den neuesten Sieg krönte ein spektakuläres Baron-Play von Jungler Erberk „Gilius“ Demir.

Das ist im Sommer-Split 2020 auf Schalke los: Die Saison begann für das LoL-Team von Schalke wieder einmal so richtig mies. Von den 9 Spielen der Hinrunde verlor man die ersten 8.

Mit 0-8 Spielen lag man abgeschlagen auf dem 10. und letzten Platz der europäischen Profi-Liga LEC und musste sich Hohn und Spott gefallen lassen. Es hieß dann etwa: Jeder könne dieses Jahr um die Playoffs mitspielen – außer Schalke.

Zum Abschluss der Hinrunde gewann Schalke jedoch überzeugend gegen das mit Stars gespickte Team von Fnatic – das war ein Lebenszeichen. Zwar verlor man nach der Pause die ersten zwei Spiele in der Rückrunde schon wieder und fiel auf katastrophale 1-10 runter, doch seitdem kann Schalke offenbar nicht mehr verlieren.

Das Team von Schalke ist auf einer Siegesserie.

Schalke hat jetzt nacheinander vier Profi-Teams in LoL abgefertigt. Nacheinander schlugen die Königsblauen die amtierenden Meister von G2 Esports, Misfits Gaming, Excel Esports und zuletzt Origen.

Damit steht Schalke jetzt zwar immer noch auf Platz 10 der Liga, aber mit 5-10 sind die Plätze, bei denen es noch um etwas geht, in Reichweite gerückt. Vielleicht kann Schalke doch noch die Playoffs erreicht, nachdem der Summer Split 2020 so albtraumhaft gestartet war.

Die Caster sprechen in LoL schon von einem „Miracle Run“. Man fragt, ob es Schalke gelingt, vom letzten Platz doch noch in die Playoffs zu kommen.

Ein Twitter-Video zeigt die Highlights der letzten 4 Siege.

Toller Baron-Steal sichert Sieg gegen Origen

Wie gewinnt Schalke? Da Team hat wieder an Selbstvertrauen gewonnen. Daran mangelte es Schalke nach der Niederlagen-Serie zu Beginn der Saison, wie der Coach einräumte.

Jetzt kommt es auch wieder zu starken Einzelleistungen.

Gegen die Spieler von Origen drehte der deutsche Jungler, Erberk „Gilius“ Demir auf. Der 23-Jährige machte seinem Spitznamen „godGilius“ alle Ehre.

Gilius dominierte mit Lee Sin und brachte seinem Team den entscheidenden Schub. Er war zentral für praktisch alle Aktionen von Schalke.



Die Schlüssel-Szene kam bei 30 Minuten im Match. Origen hatte 2 Spieler von Schalke ausgeschaltet und wollte sich den Baron vornehmen, eigentlich eine sichere Sache. Doch Gilius vermasselte ihnen die Tour, der konnte den Baron stehlen und sogar noch den Blitzcrank von Origen ausschalten.

Danach war es für Schalke nur noch Formsache das Match zu beenden und den Traum am Leben zu halten.

FORG1VEN, der sollte eigentlich die Lichtgestalt von Schalke werden. Das scheiterte aber.

Bei Schalke kommt es häufiger zu Niederlagen-Serien und Trotzreaktionen. Im 1. Split 2020 sollte eigentlich der Botlaner FORG1VEN der Star des Teams werden, um den sich alles drehen würde. Aber das schlug furchtbar fehl. Der griechische Alt-Star meckerte: Die Mitspieler seien einfach zu schlecht. Doch die bewiesen ihm das Gegenteil:

